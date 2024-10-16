Самая сложная ситуация в Покровске и Часовом Яре, - ОВА

Более 130 населенных пунктов Донецкой области сейчас остаются без энергоснабжения. К отопительному сезону готовы города, которые находятся подальше от линии фронта.

Об этом сказал глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ситуация в Покровске сложная, ежедневно город массированно обстреливают. К сожалению, в Покровске остаются 12 тысяч человек и 68 детей. Почти со всеми семьями, в которых есть дети, отработали органы власти. Как заверили эти семьи, в ближайшее время они выедут из города", - сказал глава области.

По словам Филашкина, в Покровске работают несколько семейных врачей, все больницы эвакуированы за пределы области, работают несколько магазинчиков, "Укрпочта", однако ежедневно во все меньших и меньших объемах.

Сложнее всего ситуация в Покровске и Покровской громаде.

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"В г. Часовом Яру на данный момент остаются около 400 человек. Там самая сложная обстановка. Ни у органов власти, ни у подразделений ГСЧС пока нет возможности доставить туда гуманитарную помощь. Военные предоставляют ее по возможности. Передают продукты, питьевую воду и медикаменты", - добавил глава ОГА.

Также известно, что более 130 населенных пунктов Донецкой области пока остаются без энергоснабжения, поскольку энергетики из-за обстрелов не имеют возможности выполнить ремонтные работы.

"К отопительному сезону область готова, но готовы те города, которые расположены более-менее в отдалении от линии фронта. Это Краматорск, Славянск, Доброполье. К сожалению, Покровская, Кураховская, Часовоярская громады к отопительному сезону не готовы. Его там вообще не будет. Будем помогать людям пилетами, углем, буржуйками. Потому что эти города очень близко к линии фронта", - подытожил он.

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