Россияне усилили штурмы с использованием бронетехники в районе Селидово, - Силы обороны

Вокруг Селидово в зоне ответственности 15 бригады не было дней без штурмовых действий врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил подполковник 15-й бригады Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов.

"Ежедневно продолжаются разной степени накаты вражеской пехоты. Усилились попытки продвижения бронированной техникой. В нескольких случаях - это было 2-3 единицы, также были попытки более массированного штурма с привлечением 8 единиц техники, которые были на подступах к нашим позициям ликвидированы", - сказал подполковник.

По словам военного, больше всего враг донимал с южного направления Цукурино - Украинск, где пытается найти слабый участок обороны.

"Ежедневно происходит попытка врага продвигаться. Но южнее большее количество техники привлекается. Я считаю, что именно там они более географически выгодно пытаются пройти именно техникой, поскольку все попытки пройти этот отрезок участков местности Михайловки, которой уже почти не существует, им очень сложно. Там открытые площади и мы оперативно обнаруживаем их и наносим огневое поражение", - отметил Миловидов.

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