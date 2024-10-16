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Помогала врагу собирать информацию для наступления на Покровск: Разоблачена агентка ФСБ РФ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности предотвратила побег в Россию агента ФСБ, которая шпионила для врага в Донецкой области. Она "сливала" оккупантам локации украинских войск на Покровском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что после выполнения вражеских задач вблизи передовой информатор прибыла в Кировоградскую область, откуда планировала выехать как "переселенка" в Евросоюз, а затем - в РФ.

Контрразведчики СБУ сорвали планы российского агента и задержали ее в съемной квартире, где она готовилась к выезду в Россию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Сумах задержан агент ФСБ РФ, который шпионил за военными, задействованными в Курской операции, - СБУ. ФОТО

СБУ затримала агентку ФСБ РФ, яка допомагала росіянам на Донеччині

Задание агента ФСБ

По данным следствия, фигуранткой оказалась 38-летняя жительница Селидово, что в Донецкой области. Женщина входила в агентурную сеть ФСБ, которую нейтрализовали в октябре 2023 года во время спецоперации Службы безопасности на территории региона.

Тогда сотрудники СБУ задержали двух корректировщиков, которые отслеживали маршруты движения тяжелой бронетехники ВСУ в районе Авдеевки.

Для конспирации все трое агентов действовали отдельно, но имели общего куратора из ФСБ.

Основными целями врага были укрепрайоны и боевые позиции артиллерии украинских войск, которая сдерживала продвижение штурмовых групп оккупантов в направлении Покровска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корректировал удары по Винницкой и Сумской области: задержан дезертир, - СБУ. ФОТО

Подозрение злоумышленнице

Во время обыска у задержанной изъят российский паспорт и мобильный телефон, который она использовала для связи с куратором.

СБУ затримала агентку ФСБ РФ, яка допомагала росіянам на Донеччині

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Также читайте: Завербовали через сайты знакомств: СБУ задержала в Сумах корректировщика ФСБ. ФОТО

Автор: 

СБУ (19994) шпионаж (1407) Донецкая область (9950) Покровск (636)


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Топ комментарии
+14
Знову ''тюльку'' злапали. Такі стратеічні плани зливаються з ОПи і всім відомо ким!
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16.10.2024 10:14
+14
Громадянка кацапстану. Могла зникнути безвісти.
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16.10.2024 10:19
+11
та вбивайте вже тих курв!!!
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16.10.2024 10:16
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Знову ''тюльку'' злапали. Такі стратеічні плани зливаються з ОПи і всім відомо ким!
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16.10.2024 10:14 Ответить
Скільки таких паспортів у зеліної ОПи? Щось не щукають там зради.
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16.10.2024 10:41 Ответить
Та навіщо їм щось там шукати - вони ж самі і керують тими, хто шукає, і достеменно ЗНАЮТЬ, що вони самі все і роблять! А з паспортами там взагалі вінегрет - і ізраільські там, і кацапські, і кіпрські, і яких там тільки не хочеш!
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16.10.2024 11:19 Ответить
На гиляку , продажну кур@ву🤬
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16.10.2024 12:05 Ответить
та вбивайте вже тих курв!!!
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16.10.2024 10:16 Ответить
У Покровську - самі "ждуни", багато вбивати доведеться.
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16.10.2024 10:25 Ответить
А в ОПі?
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16.10.2024 10:43 Ответить
Звідки я знаю, ми під Селидовим стояли, а не в ОПі!
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16.10.2024 10:49 Ответить
В ОПі був варенгейт ще до Селидова
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16.10.2024 10:51 Ответить
логічно. Хто там залишився, звісно ті, хто чекає рюзькій мір((. Звісно не всі, але в переважній більшості - курви проросійські.
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16.10.2024 11:05 Ответить
Селідове донетчина , яке майно?!!!
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16.10.2024 10:18 Ответить
Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Джерело:
Євгене, тобі озвучили яка відповідальність передбачена Законом за такі злочини.
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16.10.2024 10:31 Ответить
Громадянка кацапстану. Могла зникнути безвісти.
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16.10.2024 10:19 Ответить
главно дєло, не позбавляйте виборчого права.
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16.10.2024 10:24 Ответить
Так вот в чем причина все неудач на покровском направлении, а я думал все дело в дерьмаке. Пардоню, елдак соломоныч.
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16.10.2024 10:38 Ответить
І цю гниду довічно годувати?
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16.10.2024 10:38 Ответить
Обміняють згодом 146%!
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16.10.2024 10:47 Ответить
Питання одне- А НАХРЕНА ТАКІ ФОТО?
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16.10.2024 11:46 Ответить
 
 