Помогала врагу собирать информацию для наступления на Покровск: Разоблачена агентка ФСБ РФ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности предотвратила побег в Россию агента ФСБ, которая шпионила для врага в Донецкой области. Она "сливала" оккупантам локации украинских войск на Покровском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что после выполнения вражеских задач вблизи передовой информатор прибыла в Кировоградскую область, откуда планировала выехать как "переселенка" в Евросоюз, а затем - в РФ.

Контрразведчики СБУ сорвали планы российского агента и задержали ее в съемной квартире, где она готовилась к выезду в Россию.

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Задание агента ФСБ

По данным следствия, фигуранткой оказалась 38-летняя жительница Селидово, что в Донецкой области. Женщина входила в агентурную сеть ФСБ, которую нейтрализовали в октябре 2023 года во время спецоперации Службы безопасности на территории региона.

Тогда сотрудники СБУ задержали двух корректировщиков, которые отслеживали маршруты движения тяжелой бронетехники ВСУ в районе Авдеевки.

Для конспирации все трое агентов действовали отдельно, но имели общего куратора из ФСБ.

Основными целями врага были укрепрайоны и боевые позиции артиллерии украинских войск, которая сдерживала продвижение штурмовых групп оккупантов в направлении Покровска.

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Подозрение злоумышленнице

Во время обыска у задержанной изъят российский паспорт и мобильный телефон, который она использовала для связи с куратором.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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