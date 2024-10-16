Помогала врагу собирать информацию для наступления на Покровск: Разоблачена агентка ФСБ РФ, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности предотвратила побег в Россию агента ФСБ, которая шпионила для врага в Донецкой области. Она "сливала" оккупантам локации украинских войск на Покровском направлении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Отмечается, что после выполнения вражеских задач вблизи передовой информатор прибыла в Кировоградскую область, откуда планировала выехать как "переселенка" в Евросоюз, а затем - в РФ.
Контрразведчики СБУ сорвали планы российского агента и задержали ее в съемной квартире, где она готовилась к выезду в Россию.
Задание агента ФСБ
По данным следствия, фигуранткой оказалась 38-летняя жительница Селидово, что в Донецкой области. Женщина входила в агентурную сеть ФСБ, которую нейтрализовали в октябре 2023 года во время спецоперации Службы безопасности на территории региона.
Тогда сотрудники СБУ задержали двух корректировщиков, которые отслеживали маршруты движения тяжелой бронетехники ВСУ в районе Авдеевки.
Для конспирации все трое агентов действовали отдельно, но имели общего куратора из ФСБ.
Основными целями врага были укрепрайоны и боевые позиции артиллерии украинских войск, которая сдерживала продвижение штурмовых групп оккупантов в направлении Покровска.
Подозрение злоумышленнице
Во время обыска у задержанной изъят российский паспорт и мобильный телефон, который она использовала для связи с куратором.
Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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Євгене, тобі озвучили яка відповідальність передбачена Законом за такі злочини.