Корректировал удары по Виннитчине и Сумщине: задержан дезертир, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала агента военной разведки РФ, который корректировал воздушные удары РФ по Винницкой и Сумской областях.

об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Злоумышленником оказался 23-летний контрактник одной из воинских частей Украины, который в мае этого года самовольно оставил место службы.

Мужчина, ища быстрых заработков в Телеграмм-каналах, попал в поле зрения кадрового сотрудника главного управления генштаба вооруженных сил России (более известного как ГРУ). Российский спецслужбист предложил дезертиру "легкие" деньги в обмен на сотрудничество.

"По указанию военной разведки РФ фигурант отслеживал огневые позиции противовоздушной обороны ВСУ на территории Винницкой области. Впоследствии агента перебросили в Сумскую область, где он должен был шпионить за подразделениями Сил обороны"

Для выполнения вражеского задания агент скрыто прибыл в один из городов вблизи границы с РФ и арендовал квартиру на две недели.

Там фигурант выдавал себя за "военного при исполнении" и пытался войти в доверие к местным жителям. Таким образом он собирался "втемную" получить от них информацию об украинских защитниках. Также злоумышленник фотографировал военные объекты и обозначал их координаты на электронных картах для "отчета" перед российским куратором. Агентурная информация нужна была агрессору для подготовки атак на позиции Сил обороны с использованием управляемых авиабомб, боевых дронов и ракетного вооружения.

Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила агента и провела комплексные меры для обеспечения безопасности позиций украинских войск. После документирования преступных действий фигуранта он был задержан. Ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины (ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 4 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные меры проводили сотрудники СБУ под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

