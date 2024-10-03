РУС
Корректировал удары по Виннитчине и Сумщине: задержан дезертир, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала агента военной разведки РФ, который корректировал воздушные удары РФ по Винницкой и Сумской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Злоумышленником оказался 23-летний контрактник одной из воинских частей Украины, который в мае этого года самовольно оставил место службы.

Мужчина, ища быстрых заработков в Телеграмм-каналах, попал в поле зрения кадрового сотрудника главного управления генштаба вооруженных сил России (более известного как ГРУ). Российский спецслужбист предложил дезертиру "легкие" деньги в обмен на сотрудничество.

"По указанию военной разведки РФ фигурант отслеживал огневые позиции противовоздушной обороны ВСУ на территории Винницкой области. Впоследствии агента перебросили в Сумскую область, где он должен был шпионить за подразделениями Сил обороны"

Для выполнения вражеского задания агент скрыто прибыл в один из городов вблизи границы с РФ и арендовал квартиру на две недели.

Там фигурант выдавал себя за "военного при исполнении" и пытался войти в доверие к местным жителям. Таким образом он собирался "втемную" получить от них информацию об украинских защитниках. Также злоумышленник фотографировал военные объекты и обозначал их координаты на электронных картах для "отчета" перед российским куратором. Агентурная информация нужна была агрессору для подготовки атак на позиции Сил обороны с использованием управляемых авиабомб, боевых дронов и ракетного вооружения.

Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила агента и провела комплексные меры для обеспечения безопасности позиций украинских войск. После документирования преступных действий фигуранта он был задержан. Ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины (ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 4 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные меры проводили сотрудники СБУ под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Затримали шпигуна
Затримали шпигуна

+10
Шо ж ти за падло.
03.10.2024 10:20 Ответить
+8
А я тобі відповім: це діє "мояхатаскрайність" ... Мабуть, половина села знала про ті злочини, та хто їх вчиняє... Але мовчали - поки це їх особисто не чіпало..... Це такий "хуторянський менталітет" більшості наших людей...
03.10.2024 11:11 Ответить
+6
На жаль українська але гнида.
03.10.2024 10:30 Ответить
Шо ж ти за падло.
03.10.2024 10:20 Ответить
стартап не вдався.
03.10.2024 10:21 Ответить
На жаль українська але гнида.
03.10.2024 10:30 Ответить
Зрадника на гиляку
03.10.2024 10:33 Ответить
Недавно у нас у сусідньому селі два дизертири тероризували все село кражідками, нападами на людей, бійками і врешті решт під час бійки вбили людину і це все продовжувалося місяцями. Виникає питання, а де тут поліція, а де негайний розшук дезертирів, бо це небезпечні злочинці, а де ще 1001 питання. Коли є бажання, то знаходять за лічені дні, а тут ніяких пошуків. На жаль.
03.10.2024 10:39 Ответить
А я тобі відповім: це діє "мояхатаскрайність" ... Мабуть, половина села знала про ті злочини, та хто їх вчиняє... Але мовчали - поки це їх особисто не чіпало..... Це такий "хуторянський менталітет" більшості наших людей...
03.10.2024 11:11 Ответить
Яре, як можна вестися на "вентілятор"? Я теб вважав біль поміркованим.
03.10.2024 14:22 Ответить
А навіщо мені "вестися"? Я знаю психологію "села" Навіть маю власний досвід - забрав тещу після інсульту до себе... "Землячки" з хати за кілька років розтягли все, що могли.... І ні одна **** не зателефонувала навіть нам!
03.10.2024 14:29 Ответить
Той бот звинувачує поліцію, хоча очевидно що до самої поліції ніхто заяв НЕ писав.
Сподіваюсь ти писав заяву про крадіжку?
Якщо ні - то причому тут поліція?
Поліція НЕ охорона особистого майна громадян.
За охорону особистого майна війдповідає сама людина.
03.10.2024 14:37 Ответить
Крім того, що ти не вмієш писать грамотно - ти ще й читать не вмієш! Я ж написав - що не знав про крадіжки! Бо в село не їздив! А чи писали заяви обікрадені - дописувач не вказав... То чого ти тут "на голому місці" "бульби дмеш"?
03.10.2024 14:45 Ответить
З нормальним сусiдом так не обходяться, а стосовно менти - не охоронники майна, той пан про те, що ви тлумачите, мав би й сам розумiти, як фахiвець. Хоча може вiн в тому такий фахiвец, як i згiдно з другим дипломом, iсторик. Тупо не розумiе, що до iсторичних фактiв тре вiдноситись критично. Не вiрити першому джерелу, пока не вiднайшов декiлька незалежних джерел... А гонору (повчального) мае стiльки, як хворий на швидку, самi знаете чого.
05.10.2024 13:56 Ответить
Гони на українців, вони у всьому винні, а ви білі і пухнасті.
04.10.2024 16:28 Ответить
Ти - ідіот?...
04.10.2024 17:20 Ответить
Цікавий у вас стиль дискусії. Нічого я не збираюся вам доказувати, а "слово пацана" і свою громадську свідомість зкоригуйте на допомогу ЗСУ, тільки не 100-500 грн. в місяць. Якщо буде вирок суду цим негідникам, то мені самому цікаво буде на нього подивитись. Хто і за чим спостерігає і чи пише заяви в поліцію, то краще поживіть в селі на сході чи півдні України і трохи зрозумієте, бо і пишуть і захищаються від негідників. Будь ласка, краще зконцентруйтесь на допомозі ЗСУ, навіть, якщо ви це робите постійно, а не на пошуку якихось ботів чи ворогів.
03.10.2024 17:44 Ответить
Помножити на нуль.
03.10.2024 10:39 Ответить
Гнида. Переодягнути в костю кози/вівці, віддати кадирівціям.
03.10.2024 10:41 Ответить
При наявності послуг комерційних супутників, вуличних камер з піратськими програмами та постійно кружляючих над нашими містами дронів дальньої розвідки.
В нас детально показують шпигунів в 23 роки (життя не бачили). Які з тилової області йдуть до при фронтових і там ще у однострої намагається щось робити.
Це ж як треба було обнулити сопляка, щоб йому було байдуже на відповідальність подальших своїх дій?
03.10.2024 10:44 Ответить
Це покоління, виховане квартальними кловунами.
03.10.2024 10:52 Ответить
Це відсутність можливостей бути корисним за бажанням, а не примусово.
Виховання тут не видно ніякого, це дзеркало теперішнього суспільства.
03.10.2024 11:01 Ответить
Хто хоче робите корисне- той робить. А хто хоче нагадити- той гадить.
03.10.2024 11:03 Ответить
Як людина яка за 33 хвилини втратила дрон в дорожньому вогні, м'яко кажучи не поділяю Ваші оптимістичні написи.
Ще філософа процитуйте)
03.10.2024 11:24 Ответить
Неправильно заголовок статті написано! Він вже не "дезертир.......... Він вже "диверсант"!
03.10.2024 11:13 Ответить
Мене чомусь завжди контрактники насторржують
03.10.2024 11:17 Ответить
Як це перекинули? В нього що , жодного разу не перевіряли документи?
03.10.2024 12:43 Ответить
Пздц лох 😂
07.10.2024 12:27 Ответить
 
 