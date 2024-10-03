УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10901 відвідувач онлайн
Новини Фото
7 084 31

Коригував удари по Вінниччині та Сумщині: затримано дезертира, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала агента воєнної розвідки РФ, який коригував повітряні удари РФ по Вінницькій та Сумській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Зловмисником виявився 23-річний контрактник однієї з військових частин України, який у травні цього року самовільно залишив місце служби. 

Чоловік, шукаючи швидких заробітків у Телеграм-каналах, потрапив у поле зору кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил Росії (більш відомого як ГРУ). Російський спецслужбіст запропонував дезертиру "легкі" гроші в обмін на співпрацю.

"За вказівкою воєнної розвідки РФ фігурант відслідковував вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території Вінниччини. Згодом агента перекинули до Сумської області, де він мав шпигувати за підрозділами Сил оборони"

Для виконання ворожого завдання агент приховано прибув до одного з міст поблизу кордону з РФ і орендував квартиру на два тижні.

Там фігурант видавав себе за "військового при виконанні" і намагався ввійти в довіру до місцевих жителів. Таким чином він збирався "втемну" отримати від них інформацію про українських захисників. Також зловмисник фотографував військові об’єкти та позначав їхні координати на електронних картах для "звіту" перед російським куратором. Агентурна інформація потрібна була агресору для підготовки атак на позиції Сил оборони із використанням керованих авіабомб, бойових дронів та ракетного озброєння.

Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила агента і провела комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ. Після документування злочинних дій фігуранта його було затримано. Йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України (ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Викладачка вишу коригувала удари РФ по Харкову, - СБУ

Затримали шпигуна
Затримали шпигуна

Автор: 

СБУ (13251) шпигунство (1047)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Шо ж ти за падло.
показати весь коментар
03.10.2024 10:20 Відповісти
+8
А я тобі відповім: це діє "мояхатаскрайність" ... Мабуть, половина села знала про ті злочини, та хто їх вчиняє... Але мовчали - поки це їх особисто не чіпало..... Це такий "хуторянський менталітет" більшості наших людей...
показати весь коментар
03.10.2024 11:11 Відповісти
+6
На жаль українська але гнида.
показати весь коментар
03.10.2024 10:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо ж ти за падло.
показати весь коментар
03.10.2024 10:20 Відповісти
стартап не вдався.
показати весь коментар
03.10.2024 10:21 Відповісти
На жаль українська але гнида.
показати весь коментар
03.10.2024 10:30 Відповісти
Зрадника на гиляку
показати весь коментар
03.10.2024 10:33 Відповісти
Недавно у нас у сусідньому селі два дизертири тероризували все село кражідками, нападами на людей, бійками і врешті решт під час бійки вбили людину і це все продовжувалося місяцями. Виникає питання, а де тут поліція, а де негайний розшук дезертирів, бо це небезпечні злочинці, а де ще 1001 питання. Коли є бажання, то знаходять за лічені дні, а тут ніяких пошуків. На жаль.
показати весь коментар
03.10.2024 10:39 Відповісти
А я тобі відповім: це діє "мояхатаскрайність" ... Мабуть, половина села знала про ті злочини, та хто їх вчиняє... Але мовчали - поки це їх особисто не чіпало..... Це такий "хуторянський менталітет" більшості наших людей...
показати весь коментар
03.10.2024 11:11 Відповісти
Яре, як можна вестися на "вентілятор"? Я теб вважав біль поміркованим.
показати весь коментар
03.10.2024 14:22 Відповісти
А навіщо мені "вестися"? Я знаю психологію "села" Навіть маю власний досвід - забрав тещу після інсульту до себе... "Землячки" з хати за кілька років розтягли все, що могли.... І ні одна **** не зателефонувала навіть нам!
показати весь коментар
03.10.2024 14:29 Відповісти
Той бот звинувачує поліцію, хоча очевидно що до самої поліції ніхто заяв НЕ писав.
Сподіваюсь ти писав заяву про крадіжку?
Якщо ні - то причому тут поліція?
Поліція НЕ охорона особистого майна громадян.
За охорону особистого майна війдповідає сама людина.
показати весь коментар
03.10.2024 14:37 Відповісти
Крім того, що ти не вмієш писать грамотно - ти ще й читать не вмієш! Я ж написав - що не знав про крадіжки! Бо в село не їздив! А чи писали заяви обікрадені - дописувач не вказав... То чого ти тут "на голому місці" "бульби дмеш"?
показати весь коментар
03.10.2024 14:45 Відповісти
З нормальним сусiдом так не обходяться, а стосовно менти - не охоронники майна, той пан про те, що ви тлумачите, мав би й сам розумiти, як фахiвець. Хоча може вiн в тому такий фахiвец, як i згiдно з другим дипломом, iсторик. Тупо не розумiе, що до iсторичних фактiв тре вiдноситись критично. Не вiрити першому джерелу, пока не вiднайшов декiлька незалежних джерел... А гонору (повчального) мае стiльки, як хворий на швидку, самi знаете чого.
показати весь коментар
05.10.2024 13:56 Відповісти
Гони на українців, вони у всьому винні, а ви білі і пухнасті.
показати весь коментар
04.10.2024 16:28 Відповісти
Ти - ідіот?...
показати весь коментар
04.10.2024 17:20 Відповісти
Цікавий у вас стиль дискусії. Нічого я не збираюся вам доказувати, а "слово пацана" і свою громадську свідомість зкоригуйте на допомогу ЗСУ, тільки не 100-500 грн. в місяць. Якщо буде вирок суду цим негідникам, то мені самому цікаво буде на нього подивитись. Хто і за чим спостерігає і чи пише заяви в поліцію, то краще поживіть в селі на сході чи півдні України і трохи зрозумієте, бо і пишуть і захищаються від негідників. Будь ласка, краще зконцентруйтесь на допомозі ЗСУ, навіть, якщо ви це робите постійно, а не на пошуку якихось ботів чи ворогів.
показати весь коментар
03.10.2024 17:44 Відповісти
Помножити на нуль.
показати весь коментар
03.10.2024 10:39 Відповісти
Гнида. Переодягнути в костю кози/вівці, віддати кадирівціям.
показати весь коментар
03.10.2024 10:41 Відповісти
При наявності послуг комерційних супутників, вуличних камер з піратськими програмами та постійно кружляючих над нашими містами дронів дальньої розвідки.
В нас детально показують шпигунів в 23 роки (життя не бачили). Які з тилової області йдуть до при фронтових і там ще у однострої намагається щось робити.
Це ж як треба було обнулити сопляка, щоб йому було байдуже на відповідальність подальших своїх дій?
показати весь коментар
03.10.2024 10:44 Відповісти
Це покоління, виховане квартальними кловунами.
показати весь коментар
03.10.2024 10:52 Відповісти
Це відсутність можливостей бути корисним за бажанням, а не примусово.
Виховання тут не видно ніякого, це дзеркало теперішнього суспільства.
показати весь коментар
03.10.2024 11:01 Відповісти
Хто хоче робите корисне- той робить. А хто хоче нагадити- той гадить.
показати весь коментар
03.10.2024 11:03 Відповісти
Як людина яка за 33 хвилини втратила дрон в дорожньому вогні, м'яко кажучи не поділяю Ваші оптимістичні написи.
Ще філософа процитуйте)
показати весь коментар
03.10.2024 11:24 Відповісти
Неправильно заголовок статті написано! Він вже не "дезертир.......... Він вже "диверсант"!
показати весь коментар
03.10.2024 11:13 Відповісти
Мене чомусь завжди контрактники насторржують
показати весь коментар
03.10.2024 11:17 Відповісти
Як це перекинули? В нього що , жодного разу не перевіряли документи?
показати весь коментар
03.10.2024 12:43 Відповісти
Пздц лох 😂
показати весь коментар
07.10.2024 12:27 Відповісти
 
 