Коригував удари по Вінниччині та Сумщині: затримано дезертира, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала агента воєнної розвідки РФ, який коригував повітряні удари РФ по Вінницькій та Сумській областях.

Зловмисником виявився 23-річний контрактник однієї з військових частин України, який у травні цього року самовільно залишив місце служби.

Чоловік, шукаючи швидких заробітків у Телеграм-каналах, потрапив у поле зору кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил Росії (більш відомого як ГРУ). Російський спецслужбіст запропонував дезертиру "легкі" гроші в обмін на співпрацю.

"За вказівкою воєнної розвідки РФ фігурант відслідковував вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території Вінниччини. Згодом агента перекинули до Сумської області, де він мав шпигувати за підрозділами Сил оборони"

Для виконання ворожого завдання агент приховано прибув до одного з міст поблизу кордону з РФ і орендував квартиру на два тижні.

Там фігурант видавав себе за "військового при виконанні" і намагався ввійти в довіру до місцевих жителів. Таким чином він збирався "втемну" отримати від них інформацію про українських захисників. Також зловмисник фотографував військові об’єкти та позначав їхні координати на електронних картах для "звіту" перед російським куратором. Агентурна інформація потрібна була агресору для підготовки атак на позиції Сил оборони із використанням керованих авіабомб, бойових дронів та ракетного озброєння.

Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила агента і провела комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ. Після документування злочинних дій фігуранта його було затримано. Йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України (ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

