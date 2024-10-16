УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5338 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 149 19

Допомагала ворогу збирати інформацію для наступу на Покровськ: Викрито агентку ФСБ РФ, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки запобігла втечі до Росії агентки ФСБ, яка шпигувала для ворога на Донеччині. Вона "зливала" окупантам локації українських військ на Покровському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що після виконання ворожих завдань поблизу передової інформаторка прибула на Кіровоградщину, звідки планувала виїхати як "переселенка" до Євросоюзу, а потім – до РФ.

Контррозвідники СБУ зірвали плани російської агентки й затримали її в орендованій квартирі, де вона готувалася до виїзду в Росію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Сумах затримано агента ФСБ РФ, який шпигував за військовими, задіяними в Курській операції, - СБУ. ФОТО 

СБУ затримала агентку ФСБ РФ, яка допомагала росіянам на Донеччині

Завдання агентки ФСБ

За даними слідства, фігуранткою виявилася 38-річна мешканка Селидового, що в Донецькій області. Жінка входила до агентурної мережі ФСБ, яку нейтралізували у жовтні 2023 року під час спецоперації Служби безпеки на території регіону.

Тоді співробітники СБУ затримали двох коригувальників, що відслідковували маршрути руху важкої бронетехніки ЗСУ в районі Авдіївки.

Для конспірації всі троє агентів діяли окремо, але мали спільного куратора з ФСБ.

Основними цілями ворога були укріпрайони та бойові позиції артилерії українських військ, яка стримувала просування штурмових груп окупантів у напрямку Покровська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коригував удари по Вінниччині та Сумщині: затримано дезертира, - СБУ. ФОТО 

Підозра зловмисниці

Під час обшуку у затриманої вилучено російський паспорт та мобільний телефон, який вона використовувала для зв’язку з куратором.

СБУ затримала агентку ФСБ РФ, яка допомагала росіянам на Донеччині

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також читайте: Завербували через сайти знайомств: СБУ затримала в Сумах коригувальника ФСБ. ФОТО

Автор: 

СБУ (12921) шпигунство (1012) Донецька область (8754) Покровськ (667)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Знову ''тюльку'' злапали. Такі стратеічні плани зливаються з ОПи і всім відомо ким!
показати весь коментар
16.10.2024 10:14
+14
Громадянка кацапстану. Могла зникнути безвісти.
показати весь коментар
16.10.2024 10:19
+11
та вбивайте вже тих курв!!!
показати весь коментар
16.10.2024 10:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову ''тюльку'' злапали. Такі стратеічні плани зливаються з ОПи і всім відомо ким!
показати весь коментар
16.10.2024 10:14 Відповісти
Скільки таких паспортів у зеліної ОПи? Щось не щукають там зради.
показати весь коментар
16.10.2024 10:41 Відповісти
Та навіщо їм щось там шукати - вони ж самі і керують тими, хто шукає, і достеменно ЗНАЮТЬ, що вони самі все і роблять! А з паспортами там взагалі вінегрет - і ізраільські там, і кацапські, і кіпрські, і яких там тільки не хочеш!
показати весь коментар
16.10.2024 11:19 Відповісти
На гиляку , продажну кур@ву🤬
показати весь коментар
16.10.2024 12:05 Відповісти
та вбивайте вже тих курв!!!
показати весь коментар
16.10.2024 10:16 Відповісти
У Покровську - самі "ждуни", багато вбивати доведеться.
показати весь коментар
16.10.2024 10:25 Відповісти
А в ОПі?
показати весь коментар
16.10.2024 10:43 Відповісти
Звідки я знаю, ми під Селидовим стояли, а не в ОПі!
показати весь коментар
16.10.2024 10:49 Відповісти
В ОПі був варенгейт ще до Селидова
показати весь коментар
16.10.2024 10:51 Відповісти
логічно. Хто там залишився, звісно ті, хто чекає рюзькій мір((. Звісно не всі, але в переважній більшості - курви проросійські.
показати весь коментар
16.10.2024 11:05 Відповісти
Селідове донетчина , яке майно?!!!
показати весь коментар
16.10.2024 10:18 Відповісти
Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Джерело:
Євгене, тобі озвучили яка відповідальність передбачена Законом за такі злочини.
показати весь коментар
16.10.2024 10:31 Відповісти
Громадянка кацапстану. Могла зникнути безвісти.
показати весь коментар
16.10.2024 10:19 Відповісти
главно дєло, не позбавляйте виборчого права.
показати весь коментар
16.10.2024 10:24 Відповісти
Так вот в чем причина все неудач на покровском направлении, а я думал все дело в дерьмаке. Пардоню, елдак соломоныч.
показати весь коментар
16.10.2024 10:38 Відповісти
І цю гниду довічно годувати?
показати весь коментар
16.10.2024 10:38 Відповісти
Обміняють згодом 146%!
показати весь коментар
16.10.2024 10:47 Відповісти
Питання одне- А НАХРЕНА ТАКІ ФОТО?
показати весь коментар
16.10.2024 11:46 Відповісти
 
 