Допомагала ворогу збирати інформацію для наступу на Покровськ: Викрито агентку ФСБ РФ, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки запобігла втечі до Росії агентки ФСБ, яка шпигувала для ворога на Донеччині. Вона "зливала" окупантам локації українських військ на Покровському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що після виконання ворожих завдань поблизу передової інформаторка прибула на Кіровоградщину, звідки планувала виїхати як "переселенка" до Євросоюзу, а потім – до РФ.

Контррозвідники СБУ зірвали плани російської агентки й затримали її в орендованій квартирі, де вона готувалася до виїзду в Росію.

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Завдання агентки ФСБ

За даними слідства, фігуранткою виявилася 38-річна мешканка Селидового, що в Донецькій області. Жінка входила до агентурної мережі ФСБ, яку нейтралізували у жовтні 2023 року під час спецоперації Служби безпеки на території регіону.

Тоді співробітники СБУ затримали двох коригувальників, що відслідковували маршрути руху важкої бронетехніки ЗСУ в районі Авдіївки.

Для конспірації всі троє агентів діяли окремо, але мали спільного куратора з ФСБ.

Основними цілями ворога були укріпрайони та бойові позиції артилерії українських військ, яка стримувала просування штурмових груп окупантів у напрямку Покровська.

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Підозра зловмисниці

Під час обшуку у затриманої вилучено російський паспорт та мобільний телефон, який вона використовувала для зв’язку з куратором.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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