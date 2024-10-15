Принято решение об усилении мер эвакуации на Купянщине и Изюмщине, - ОВА

В Купянском районе, включая г. Купянск, усиливают меры по эвакуации гражданского населения, в Боровской тергромаде Изюмского района объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую ОВА, о мерах эвакуации и оперативной ситуации в регионе в эфире "Единых новостей" рассказал начальник ОВА Олег Синегубов.

Как отмечается, чтобы обезопасить жителей Купянской городской территориальной громады, во время заседания Совета обороны области было принято решение об усилении мер по эвакуации гражданского населения.

"Эвакуация семей с детьми из прифронтовых громад Купянского района продолжается и сейчас. 234 ребенка с семьями были эвакуированы с 9 сентября по 14 октября. Осталось эвакуировать еще 35 детей. В связи с ситуацией с безопасностью сегодня было принято решение об усилении мер по эвакуации гражданского населения в Купянском районе, в том числе в городе Купянск", - отметил Синегубов.

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Кроме того, на заседании Совета обороны Харьковской области эвакуацию в принудительный способ семей с детьми объявили в Боровской тергромаде. Сообщается, что эвакуации подлежат 119 детей из поселка Боровая.

"В громаде системно ведется разъяснительная работа с родителями о необходимости при возможности вывезти детей в безопасные места. Есть предварительная информация что есть еще семьи, которые в ближайшее время планируют эвакуироваться из громады", - добавил Синегубов.

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