В Купянском районе на Харьковщине усилят эвакуацию, - ОВА
В Купянском районе Харьковской области усилят эвакуационные мероприятия населения из-за российских обстрелов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
"Враг продолжает совершать террор против безоружных людей и гражданской инфраструктуры. В последнее время наблюдаем усиление обстрелов из различного вида оружия", - отметил он.
По словам главы ОВА, сейчас на территории Купянской громады проживает более 4 тысяч жителей. Большинство из них - люди пожилого возраста.
"Поэтому важно, чтобы каждый осознавал необходимость выезда в более безопасные места. Совместными усилиями мы должны помочь нашим людям", - подчеркнул Синегубов.
В частности председатель ОВА добавил, что для всех эвакуированных обеспечили:
- резервы для временного проживания;
- горячее питание;
- продовольственные и гигиенические наборы;
- теплую одежду для эвакуированных;
- сопровождение.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль