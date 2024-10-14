В Купянском районе на Харьковщине усилят эвакуацию, - ОВА

В Купянском районе Харьковской области усилят эвакуационные мероприятия населения из-за российских обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

"Враг продолжает совершать террор против безоружных людей и гражданской инфраструктуры. В последнее время наблюдаем усиление обстрелов из различного вида оружия", - отметил он.

По словам главы ОВА, сейчас на территории Купянской громады проживает более 4 тысяч жителей. Большинство из них - люди пожилого возраста.

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"Поэтому важно, чтобы каждый осознавал необходимость выезда в более безопасные места. Совместными усилиями мы должны помочь нашим людям", - подчеркнул Синегубов.

В частности председатель ОВА добавил, что для всех эвакуированных обеспечили:

резервы для временного проживания;

горячее питание;

продовольственные и гигиенические наборы;

теплую одежду для эвакуированных;

сопровождение.

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