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В Купянском районе на Харьковщине усилят эвакуацию, - ОВА

Евакуація з Харківщини

В Купянском районе Харьковской области усилят эвакуационные мероприятия населения из-за российских обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

"Враг продолжает совершать террор против безоружных людей и гражданской инфраструктуры. В последнее время наблюдаем усиление обстрелов из различного вида оружия", - отметил он.

По словам главы ОВА, сейчас на территории Купянской громады проживает более 4 тысяч жителей. Большинство из них - люди пожилого возраста.

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"Поэтому важно, чтобы каждый осознавал необходимость выезда в более безопасные места. Совместными усилиями мы должны помочь нашим людям", - подчеркнул Синегубов.

В частности председатель ОВА добавил, что для всех эвакуированных обеспечили:

  • резервы для временного проживания;
  • горячее питание;
  • продовольственные и гигиенические наборы;
  • теплую одежду для эвакуированных;
  • сопровождение.

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Автор: 

Харьковщина (5577) эвакуация (2095) Синегубов Олег (560)


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Про масове мародерство в оселях евакуйованих щось почнете оповідати?
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14.10.2024 15:43 Ответить
 
 