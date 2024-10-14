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У Куп’янському районі на Харківщині посилять евакуацію, - ОВА

Евакуація з Харківщини

У Куп’янському районі Харківської області посилять евакуаційні заходи населення через російські обстріли.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

"Ворог продовжує чинити терор проти беззбройних людей та цивільної інфраструктури. Останнім часом спостерігаємо посилення обстрілів з різного виду зброї", - зазначив він.

За словами очільника ОВА, наразі на території Куп’янської громади проживає понад 4 тисячі жителів. Більшість із них – люди похилого віку.

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"Тому важливо, щоб кожен усвідомлював необхідність виїзду до більш безпечних місць. Спільними зусиллями маємо допомогти нашим людям", - наголосив Синєгубов.

Зокрема голова ОВА додав, що для усіх евакуйованих забезпечили:

  • резерви для тимчасового проживання;
  • гаряче харчування;
  • продовольчі й гігієнічні набори;
  • теплий одяг для евакуйованих;
  • супровід.

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Автор: 

Харківщина (6054) евакуація (2336) Синєгубов Олег (859)


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Про масове мародерство в оселях евакуйованих щось почнете оповідати?
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14.10.2024 15:43 Відповісти
 
 