Ухвалено рішення про посилення заходів евакуації на Куп’янщині та Ізюмщині, - ОВА

У Куп’янському районі, включно із м. Куп’янськ, посилюють заходи з евакуації цивільного населення, у Борівській тергромаді Ізюмського району оголосили евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську ОВА, про заходи евакуації та оперативну ситуацію в регіоні в ефірі "Єдиних новин" розповів начальник ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначається, щоб убезпечити жителів Куп’янської міської територіальної громади, під час засідання Ради оборони області було ухвалено рішення щодо посилення заходів з евакуації цивільного населення.

"Евакуація родин з дітьми із прифронтових громад Куп’янського району триває і нині. 234 дитини з родинами були евакуйовані з 9 вересня по 14 жовтня. Залишилося евакуювати ще 35 дітей. У зв’язку з безпековою ситуацією сьогодні було прийняте рішення про посилення заходів з евакуації цивільного населення в Куп’янському районі, в тому числі у місті Куп’янськ", - зазначив Синєгубов.

Також читайте: У Куп’янському районі на Харківщині посилять евакуацію, - ОВА

Крім того на засіданні Ради оборони Харківської області евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми оголосили в Борівській тергромаді. Повідомляється, що евакуації підлягають 119 дітей з селища Борова.

"В громаді системно ведеться роз’яснювальна робота з батьками, щодо необхідності при можливості вивезти дітей у безпечні місця. Є попередня інформація що є ще сім’ї, які найближчим часом планують евакуюватися з громади", - додав Синєгубов.

Також читайте: На Харківщині обов’язкову евакуацію оголосили ще у двох населених пунктах, - ОВА