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Виробництво сталі в Україні скоротиться вдвічі у разі окупації шахти біля Покровська, - Reuters

Виробництво сталі в Україні скоротиться вдвічі у разі окупації шахти біля Покровська

Втрата Україною шахти з видобутку коксівного вугілля, яка розташована за 10 кілометрів від центру Покровська Донецької області, призведе до скорочення виробництва сталі вдвічі.

Про це пише Reuters з посиланням на очільника Асоціації металургів України Олександр Каленкова, інформує Цензор.НЕТ.

Приблизно за 10 км на захід від центру Покровська розташована шахта, яка є єдиним українським джерелом коксівного вугілля, який є важливим елементом для виробництва сталі. Завдяки видобутку коксу Україна має розвинену металургію, яка поступається лише аграрному сектору.

За словами Олександра Каленкова, втрата Покровської шахти може призвести до суттєвого падіння виробництва сталі.

"Ми могли б виробляти до 7,5 мільйона метричних тонн сталі до кінця року, а в наступному році прогнозували збільшення виробництва до понад 10 мільйонів. Але якщо ми втратимо Покровськ, то впадемо до 2-3 мільйонів тонн", - сказав голова Асоціації металургів.

Своєю чергою голова коксохімічного об’єднання "Укркокс" Анатолій Старовойт розповів, що  у 2023 році в Україні виробили близько 3,5 мільйона тонн коксу, використовуючи саме коксівне вугілля, видобуте виключно в Покровську.

"Ми не знаємо, де взяти вугілля, якщо Покровськ буде захоплено. Важко завезти його імпортом, сьогодні не так просто завезти його морем", - сказав Старовойт.

Reuters пише, що Україна має кілька глибоководних портів на Чорному морі, але вони розраховані для експорту. Тому металургам буде важко імпортувати значні обсяги вугілля.

Окрім цього, імпортування призведе до здорожчання української сталі. Нині найбільш ймовірними джерелами постачання коксу є США, ПАР та інші африканські країни.

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У матеріалі зазначається, що в Україні за січень-серпень 2024 року виробили понад 4,3 мільйона тонн сталевого прокату, з яких 66% експортували. За даними профспілки металургів, на країни ЄС припадало 72% обсягу експорту.

Раніше повідомлялося, що щахтарям із Донеччини пропонують евакуюватися до Львівської області з безкоштовним розселенням і працевлаштуванням на вугільні підприємства ДП "Львіввугілля".

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Автор: 

шахта (704) вугілля (2476) Донецька область (8770) сталь (413) Покровськ (668)


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Топ коментарі
+6
"зеленим" завжди було пофіг на економіку і виробництво. Головне сидіти на потоках через митниці і здирати маржу...
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16.10.2024 23:11
+6
Зате ніякого Ротердаму
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16.10.2024 23:17
+3
Тут правила прості -- збитки державні, а прибутки приватні
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16.10.2024 23:15
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Ну й до чого цей піздьож? Таке ото.
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16.10.2024 23:06 Відповісти
Без коксу просядем
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16.10.2024 22:40 Відповісти
хто втратить, Ахмєт, чи Україна? 👀
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16.10.2024 22:43 Відповісти
Тут правила прості -- збитки державні, а прибутки приватні
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16.10.2024 23:15 Відповісти
Мізки є у голові хоч якісь? Може треба "забрать і подєліть"?
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17.10.2024 09:24 Відповісти
Я описав як воно є де-факто. Де-юре, очевидно, воно по іншому. На те вони і олігархи тою де-факто не було де-юре. Не розумію з чого ви взагалі взяли що я сторонник "взяти і подєліть". Про "взяти і подєліть" як раз і голосували 73%
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31.10.2024 15:30 Відповісти
Хочуть сказати, що вона досі працює, та ще й з повним навантаженням?!
Ось так прямо за 10 км від фронту, під постійними обстрілами?
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16.10.2024 22:44 Відповісти
Не повіриш, буде працювати і в окупації. І буде рудий отримувати дотації, ендееси і усе, що може і не може бути.
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16.10.2024 23:42 Відповісти
Без всяких сомнениц
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17.10.2024 18:30 Відповісти
але є таке святе для вуха кожного зеленого смітуна слово - cуджа!
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16.10.2024 22:54 Відповісти
У випадку зливу війни трампом у суджі є сенс.
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16.10.2024 23:07 Відповісти
не надасть *****-суджі шанс трамп? - надасть буба, тут без сумнівів...
та і плювати би на ту суджу з гори Гімалаї - от тільки з Покровськом як бути?
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16.10.2024 23:18 Відповісти
Що дасть концентрація військ в під Покровськом в умовах закидання КАБами нонстоп? Смисл підвищення щільності фронту у випадку взяття доріг під вогневий контроль та підриву логістики? В цю ***** "заднім умом я Дартанян" можна грати довго. В існуючих умовах очікувати неприступної оборони Покровська це рівноцінно оптимізму в 2019 коли 73 обирало Ze. Навіть якби Ze завтра почав цілковито щиро воювати п проти ворога, а не за наступні вибори, то нічого б в нас не вийшло. Єдина варіант перемоги це тотальна війна на роки, на яку нарід неготовий.
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16.10.2024 23:34 Відповісти
до чого тут каби?
ви сбиваєтеся на тактіку, кацапськи каби бьють і по Харкову, і по Запоріжжю і по Сумах.
спалити, ок, використати резерв, що би захопити срану суджу і не знаючи шо з нею тепер робити?
це треба разів 4 ухилитися від призову шо би верховним покомандиріти.
а сирський? - сирський удобний, мовчить і ліг....
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16.10.2024 23:42 Відповісти
ти навіть не можеш зрозуміти про шо тобі пишуть але далі триндиш.
під Курськом в нас близько 5 бригад, загалом 15 тис людей. Вони відтягнули на себе 50 тис руснявих свиней, не рахуючи вже того що ті змушені стирати в пил свої села і містечка а не наші на Сумщині. І через це у свиней зірвався повністю наступ під Харковом і не розпочався під Сумами який міг би стати чимось набагато гіршим за Покровськ.
Сирьский можливо і совок, можливо і любитель ручного керування, показухи і т.д. Але він не ідіот і в стратегії дещо тямить.
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16.10.2024 23:56 Відповісти
50 тис руснявих свиней відтягнули звідки?
зі сходу України, чи притягнули з глибинної русні?
як к зі сходу України, то чому кацапня бере село за селом на сході?
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17.10.2024 00:02 Відповісти
"чи притягнули з глибинної русні"

угу, як орки в Толкієна - просто з гімна виковиряли і одразу на фронт.
Чисто для інформації: за крайні тижні поповнення орків на Покровському напрямку (там де найбільше втрат) склало 1600 рил.

"то чому кацапня бере село за селом на сході"

тому що має сили і має плани. І якби не Курськ то брала би ще й села під Харковом і Сумами
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17.10.2024 11:16 Відповісти
зелена уріноофтальмологія отріцає, що сцання в очі це не кефір з ранку...
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17.10.2024 00:07 Відповісти
ніякого в суджі сенсу не було - шо б кацапня зняла свої підрозділи з під умовного Покровська і зняла напругу на сході України?
так цього не сталося, навіщо щє Україні були 5+ тисяч кацапнявих в суджі?
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16.10.2024 23:34 Відповісти
Сенс в суджі є навіть у випадку, якщо це відвернуло бойові дії на Сумщині шляхом їх переносу на кацапію.
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16.10.2024 23:41 Відповісти
ну най буде так...
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16.10.2024 23:43 Відповісти
ви взагалі то хоч новини прочитали?
"Виробництво сталі в Україні скоротиться вдвічі у разі окупації шахти біля Покровська".
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16.10.2024 23:46 Відповісти
*новинy
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16.10.2024 23:47 Відповісти
До вступу російських військ у лютому 2022 року сталь становила третину українського експорту.

Шахта «Покровська» відкрилася тільки в 1990 році. Зараз вона належить компанії Метінвест Ріната Ахметова

Разом з усіма заводами та адміністративними будівлями Шахтоуправління «Покровське» забезпечує робочими місцями 6 000 осіб, з яких близько 1 000 наразі служать у Збройних Силах України.
Це найбільша шахта з видобутку коксівного вугілля у всій Україні. Її металургійне вугілля використовується для виплавки залізної руди та має життєво важливе значення для решти сталевої продукції країни.
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16.10.2024 22:57 Відповісти
"зеленим" завжди було пофіг на економіку і виробництво. Головне сидіти на потоках через митниці і здирати маржу...
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16.10.2024 23:11 Відповісти
От цікаво, а що кацапам заважало роздовбати шахту десятком балістичних та крилатих ракет?
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16.10.2024 23:15 Відповісти
бажання щоб вона працювала на них після захвату.
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17.10.2024 00:08 Відповісти
Зате ніякого Ротердаму
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16.10.2024 23:17 Відповісти
потрібно буде розвідувати не лінуватися копати та заново видобувати раз прої*бали з будуванням фортифікацій…..це буде в рази дорожче, якщо буде….
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16.10.2024 23:33 Відповісти
Мудро, мудро... але усе тре робити вчасно. А з приводу фортифікацій, то дійсно, щось проі#али, а щось розікрали.
А от мені цікаво, хто ще сподівається на перемогу над кацапами з відвертими зрадниками на чолі Держави?
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17.10.2024 08:30 Відповісти
Може я чогось не знаю, але по пам'яті - кокс застосовується для виплавки чавуну у доменних печах, а не сталі. Застаріла технологія. А залізні котуни з Полтавського ГОКу продають за кордон.
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17.10.2024 00:39 Відповісти
А без чавуну сталі не виробиш.
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17.10.2024 08:33 Відповісти
Про залізні котуни не чув ніколи?
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17.10.2024 09:52 Відповісти
Це ланцюжок, де збільшиться кількість безробітних. Бо ця галузь зачіпає пов'язані з нею суміжні галузі обробка-машинобудування
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17.10.2024 01:09 Відповісти
Нащо зельцю кокс з покровська, у нього є відбірний кокс з південної Америки.
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17.10.2024 05:47 Відповісти
В Покровске кокс не делают
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17.10.2024 18:32 Відповісти
Хочу сказать прямо: стаття полное фуфло. Не только шахиоуправление "Покровское" коксующееся уголь на гора дает, тем более на данном предпоиятии он с большой дозой крана. Шахта принадлежит метинвесту как и большая часть металлургии в стране. То есть предпоиятие Ахметова, постражает он.
И следущее вопрос к Бутусову, что же так не распекался про другие предпоиятия дающие коксующийся уголь? А их до хрена разрушено
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17.10.2024 18:28 Відповісти
 
 