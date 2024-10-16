Виробництво сталі в Україні скоротиться вдвічі у разі окупації шахти біля Покровська, - Reuters

Втрата Україною шахти з видобутку коксівного вугілля, яка розташована за 10 кілометрів від центру Покровська Донецької області, призведе до скорочення виробництва сталі вдвічі.

Про це пише Reuters з посиланням на очільника Асоціації металургів України Олександр Каленкова, інформує Цензор.НЕТ.

Приблизно за 10 км на захід від центру Покровська розташована шахта, яка є єдиним українським джерелом коксівного вугілля, який є важливим елементом для виробництва сталі. Завдяки видобутку коксу Україна має розвинену металургію, яка поступається лише аграрному сектору.

За словами Олександра Каленкова, втрата Покровської шахти може призвести до суттєвого падіння виробництва сталі.

"Ми могли б виробляти до 7,5 мільйона метричних тонн сталі до кінця року, а в наступному році прогнозували збільшення виробництва до понад 10 мільйонів. Але якщо ми втратимо Покровськ, то впадемо до 2-3 мільйонів тонн", - сказав голова Асоціації металургів.

Своєю чергою голова коксохімічного об’єднання "Укркокс" Анатолій Старовойт розповів, що у 2023 році в Україні виробили близько 3,5 мільйона тонн коксу, використовуючи саме коксівне вугілля, видобуте виключно в Покровську.

"Ми не знаємо, де взяти вугілля, якщо Покровськ буде захоплено. Важко завезти його імпортом, сьогодні не так просто завезти його морем", - сказав Старовойт.

Reuters пише, що Україна має кілька глибоководних портів на Чорному морі, але вони розраховані для експорту. Тому металургам буде важко імпортувати значні обсяги вугілля.

Окрім цього, імпортування призведе до здорожчання української сталі. Нині найбільш ймовірними джерелами постачання коксу є США, ПАР та інші африканські країни.

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У матеріалі зазначається, що в Україні за січень-серпень 2024 року виробили понад 4,3 мільйона тонн сталевого прокату, з яких 66% експортували. За даними профспілки металургів, на країни ЄС припадало 72% обсягу експорту.

Раніше повідомлялося, що щахтарям із Донеччини пропонують евакуюватися до Львівської області з безкоштовним розселенням і працевлаштуванням на вугільні підприємства ДП "Львіввугілля".

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