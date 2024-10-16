Виробництво сталі в Україні скоротиться вдвічі у разі окупації шахти біля Покровська, - Reuters
Втрата Україною шахти з видобутку коксівного вугілля, яка розташована за 10 кілометрів від центру Покровська Донецької області, призведе до скорочення виробництва сталі вдвічі.
Про це пише Reuters з посиланням на очільника Асоціації металургів України Олександр Каленкова, інформує Цензор.НЕТ.
Приблизно за 10 км на захід від центру Покровська розташована шахта, яка є єдиним українським джерелом коксівного вугілля, який є важливим елементом для виробництва сталі. Завдяки видобутку коксу Україна має розвинену металургію, яка поступається лише аграрному сектору.
За словами Олександра Каленкова, втрата Покровської шахти може призвести до суттєвого падіння виробництва сталі.
"Ми могли б виробляти до 7,5 мільйона метричних тонн сталі до кінця року, а в наступному році прогнозували збільшення виробництва до понад 10 мільйонів. Але якщо ми втратимо Покровськ, то впадемо до 2-3 мільйонів тонн", - сказав голова Асоціації металургів.
Своєю чергою голова коксохімічного об’єднання "Укркокс" Анатолій Старовойт розповів, що у 2023 році в Україні виробили близько 3,5 мільйона тонн коксу, використовуючи саме коксівне вугілля, видобуте виключно в Покровську.
"Ми не знаємо, де взяти вугілля, якщо Покровськ буде захоплено. Важко завезти його імпортом, сьогодні не так просто завезти його морем", - сказав Старовойт.
Reuters пише, що Україна має кілька глибоководних портів на Чорному морі, але вони розраховані для експорту. Тому металургам буде важко імпортувати значні обсяги вугілля.
Окрім цього, імпортування призведе до здорожчання української сталі. Нині найбільш ймовірними джерелами постачання коксу є США, ПАР та інші африканські країни.
У матеріалі зазначається, що в Україні за січень-серпень 2024 року виробили понад 4,3 мільйона тонн сталевого прокату, з яких 66% експортували. За даними профспілки металургів, на країни ЄС припадало 72% обсягу експорту.
Раніше повідомлялося, що щахтарям із Донеччини пропонують евакуюватися до Львівської області з безкоштовним розселенням і працевлаштуванням на вугільні підприємства ДП "Львіввугілля".
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Ось так прямо за 10 км від фронту, під постійними обстрілами?
та і плювати би на ту суджу з гори Гімалаї - от тільки з Покровськом як бути?
ви сбиваєтеся на тактіку, кацапськи каби бьють і по Харкову, і по Запоріжжю і по Сумах.
спалити, ок, використати резерв, що би захопити срану суджу і не знаючи шо з нею тепер робити?
це треба разів 4 ухилитися від призову шо би верховним покомандиріти.
а сирський? - сирський удобний, мовчить і ліг....
під Курськом в нас близько 5 бригад, загалом 15 тис людей. Вони відтягнули на себе 50 тис руснявих свиней, не рахуючи вже того що ті змушені стирати в пил свої села і містечка а не наші на Сумщині. І через це у свиней зірвався повністю наступ під Харковом і не розпочався під Сумами який міг би стати чимось набагато гіршим за Покровськ.
Сирьский можливо і совок, можливо і любитель ручного керування, показухи і т.д. Але він не ідіот і в стратегії дещо тямить.
зі сходу України, чи притягнули з глибинної русні?
як к зі сходу України, то чому кацапня бере село за селом на сході?
угу, як орки в Толкієна - просто з гімна виковиряли і одразу на фронт.
Чисто для інформації: за крайні тижні поповнення орків на Покровському напрямку (там де найбільше втрат) склало 1600 рил.
"то чому кацапня бере село за селом на сході"
тому що має сили і має плани. І якби не Курськ то брала би ще й села під Харковом і Сумами
так цього не сталося, навіщо щє Україні були 5+ тисяч кацапнявих в суджі?
"Виробництво сталі в Україні скоротиться вдвічі у разі окупації шахти біля Покровська".
Шахта «Покровська» відкрилася тільки в 1990 році. Зараз вона належить компанії Метінвест Ріната Ахметова
Разом з усіма заводами та адміністративними будівлями Шахтоуправління «Покровське» забезпечує робочими місцями 6 000 осіб, з яких близько 1 000 наразі служать у Збройних Силах України.
Це найбільша шахта з видобутку коксівного вугілля у всій Україні. Її металургійне вугілля використовується для виплавки залізної руди та має життєво важливе значення для решти сталевої продукції країни.
А от мені цікаво, хто ще сподівається на перемогу над кацапами з відвертими зрадниками на чолі Держави?
И следущее вопрос к Бутусову, что же так не распекался про другие предпоиятия дающие коксующийся уголь? А их до хрена разрушено