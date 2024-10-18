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Новини Війна
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У Покровську встановлюють "зуби дракона", опалювального сезону не буде. Містян закликають евакуюватися, - МВА

У МВА розповіли про ситуацію в Покровську

Станом на 18 жовтня в Покровську Донецької області залишаються близько 12 тисяч містян і та 67 дітей. На вулицях встановлюють фортифікації. На тлі погіршення безпекової ситуації містян закликають до евакуації.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу "Орбіта", який оприлюднила Покровська МВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Бетонні пірамідки в спальному районі - це, на жаль, сьогодення Покровська. Ворог поступово знищує місто - як свого часу Бахмут та Авдіївку. Як і обіцяли, до останнього на місцях залишаються рятувальники, поліцейські, працівники соціальних служб та комунальники. Але вже точно відомо, що опалювального сезону в місті не буде", - йдеться у повідомленні.

У сюжеті йдеться, що 40% Покровська повністю без електрики, без світла залишаються Родинське і 10 сіл навколо Покровська.

"Інфраструктурно Покровськ втратив 80% себе", - йдеться у сюжеті. 

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Очільник Покровської МВА Сергій Добряк звернувся до мешканців та закликав їх виїжджати, якщо вони побачать, як встановлюють "зуби дракона".

За його словами, поки що деінде працюватимуть пункти незламності для обігріву людей, але ситуація зміниться, якщо фронт наближатиметься і обстріли посилюватимуться.

Повідомляється, що наразі в місті залишаються 12 тисяч людей, з них 67 дітей.

Евакуаційні автобуси курсують із Покровська щодня, додають в сюжеті.

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Автор: 

Донецька область (8781) Покровськ (670)


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Топ коментарі
+14
Здача Покровська - один з таємних пунктів "плану перемоги". Оманського.
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18.10.2024 19:40 Відповісти
+9
А как там клумбы с цветами поживают, которые летом высаживали?
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18.10.2024 19:43 Відповісти
+8
Бетонні пірамідки в спальному районі -це ті самі потужні фортифікації, на які пійшли мільярди гривень?
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18.10.2024 20:05 Відповісти
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Здача Покровська - один з таємних пунктів "плану перемоги". Оманського.
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18.10.2024 19:40 Відповісти
але потім ми обміняєм сто тищ Покровськів, Маріків, Бахмутів і т.д. "фортець" на паршиву суджу !

уря !
вперьод на мацкву !
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18.10.2024 19:56 Відповісти
Прифронтовий Покровськ витрачає десятки мільйонів на укладання асфальту і жодної гривні - на закупку дронів. Чекають "асвабадітєлєй"?

https://argumentua.com/novini/prifrontovii-pokrovsk-vitrachae-desyatki-milioniv-na-ukladannya-asfaltu-i-zhodnoi-grivni-na-z
2024-07-31
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18.10.2024 20:00 Відповісти
чому НЕ мінують будинки та підвали в них і НЕ підривають їх після зайняття орками ?
не вистачає часу, вибухівки чи розуму ?

.
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18.10.2024 20:03 Відповісти
Тому, чому й Чонгар профукали. Оман, мій Оман...
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18.10.2024 20:16 Відповісти
так, злили Чонгар, але, пробачте, три роки фукати міліонній ЗСУ вже з десяток "фортець" це вже занадто !!!

хто заважає зараз мінувати командирам батальонів та бригад ?
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18.10.2024 20:25 Відповісти
Це саме "цікаве" питання - хто заважає. Хто конкретно "пофамільно" сказати важко. Але зрозуміло, що той хто заважає мінувати комбатам - заважає робити ще дуже багато чого. Власне - заважає Україні перемогти.
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18.10.2024 20:29 Відповісти
саме так !
хтось спеціально !!!! заважає перетворювати українські міста на могили для орків
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18.10.2024 20:36 Відповісти
Сина генерала фсб, брат полковника гру рф - ну і звісно всі ті кого вони вже притягнули до праці в оп.
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18.10.2024 20:56 Відповісти
А как там клумбы с цветами поживают, которые летом высаживали?
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18.10.2024 19:43 Відповісти
то піпєц, зуби дракона встановлюють тільки зараз. Цікаво, що вони дадуть в місті
Походу Ахметов таки лох, і втратить ще частину статків
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18.10.2024 19:51 Відповісти
Дружківка, ви на місці?
Хоч щось робили, якось ЗСУ допомагали?
Ті, хто проукраїнські - мали давно відп.дити залишки ждунів. Ну, але якщо ви самі не боретеся за своє життя та житло - як і хто вам допоможе?
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18.10.2024 19:53 Відповісти
Це вже потужно чи ще ні?
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18.10.2024 20:03 Відповісти
Бетонні пірамідки в спальному районі -це ті самі потужні фортифікації, на які пійшли мільярди гривень?
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18.10.2024 20:05 Відповісти
Як своєчасно!
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18.10.2024 20:07 Відповісти
А як сміялись зеленокожі з лінії суровікіна - та ми її зметемо. Чим оті дракони допоможуть у місті - велике питання, якшо буде як у Вугледарі. ППО-ПРО треба було своє виробляти, котре працює на 280 км, щоб збивати рашистськи літаки котри кидают каби на голови захисникам. уова, де наше ППО-ПРО, чому ти, гнида, зупинив йього будівництво.
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18.10.2024 21:02 Відповісти
эвакуация обязательна, дайте нашим ребятам работать, а востановление потом, главное ПОБЕДА
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18.10.2024 22:21 Відповісти
 
 