У Покровську встановлюють "зуби дракона", опалювального сезону не буде. Містян закликають евакуюватися, - МВА

Станом на 18 жовтня в Покровську Донецької області залишаються близько 12 тисяч містян і та 67 дітей. На вулицях встановлюють фортифікації. На тлі погіршення безпекової ситуації містян закликають до евакуації.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу "Орбіта", який оприлюднила Покровська МВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Бетонні пірамідки в спальному районі - це, на жаль, сьогодення Покровська. Ворог поступово знищує місто - як свого часу Бахмут та Авдіївку. Як і обіцяли, до останнього на місцях залишаються рятувальники, поліцейські, працівники соціальних служб та комунальники. Але вже точно відомо, що опалювального сезону в місті не буде", - йдеться у повідомленні.

У сюжеті йдеться, що 40% Покровська повністю без електрики, без світла залишаються Родинське і 10 сіл навколо Покровська.

"Інфраструктурно Покровськ втратив 80% себе", - йдеться у сюжеті.

Читайте також: Росіяни намагаються обійти Покровськ із флангів, поспішають просунутися до осінніх дощів, - офіцер 59 ОМБр Цехоцький

Очільник Покровської МВА Сергій Добряк звернувся до мешканців та закликав їх виїжджати, якщо вони побачать, як встановлюють "зуби дракона".

За його словами, поки що деінде працюватимуть пункти незламності для обігріву людей, але ситуація зміниться, якщо фронт наближатиметься і обстріли посилюватимуться.

Повідомляється, що наразі в місті залишаються 12 тисяч людей, з них 67 дітей.

Евакуаційні автобуси курсують із Покровська щодня, додають в сюжеті.

Читайте також: Виробництво сталі в Україні скоротиться вдвічі у разі окупації шахти біля Покровська, - Reuters