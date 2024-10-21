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Новини
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Ворог просувається до ключової шахти Донбасу в Покровську, - Reuters

Шахтоуправління

На сході України окупанти продовжують наступ у напрямку Покровська. Ймовірно, їхньою метою є захоплення шахти, де видобувається особливий тип вугілля – коксівне.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Російські війська просунулися приблизно на 12 км від Покровська, розгромивши розтягнуту оборону України значною чисельністю та технікою. Тисячі жителів втекли, і ключові автомобільні та залізничні сполучення з іншими містами ризикують бути розірваними", - йдеться в матеріалі.

Як повідомляє агентство, російські війська прагнуть захопити шахту через її ключове значення для української металургійної промисловості. Вона знаходиться приблизно за 10 км на захід від центру міста і спеціалізується на видобутку особливого типу вугілля, необхідного для виробництва коксу.

Голова асоціації металургів України Олександр Каленков в інтерв'ю Reuters зазначив, що втрата Покровської шахти може спричинити суттєве зниження виробництва сталі. 

"Ми могли б виробити до 7,5 мільйонів тонн сталі до кінця року, а на наступний рік ми планували збільшити виробництво до понад 10 мільйонів", – сказав Каленков.

За словами Каленкова, це також призведе до зростання виробничих витрат для металургів. "Імпорт, звичайно, буде, але його буде недостатньо", – заявив він.

У Покровську розташована одна з найбільших шахт України з видобутку коксового вугілля – шахтоуправління "Покровське". Ця шахта є ключовим підприємством регіону, спеціалізується на видобутку високоякісного коксового вугілля, яке використовується в металургійній промисловості для виробництва сталі.

"Покровська" – одна з найбільших в Україні, і його продукція має стратегічне значення, забезпечуючи металургійні комбінати необхідною сировиною. Підприємство працює з глибокими пластами вугілля, що вимагає сучасних технологій та обладнання для видобутку.

У жовтні 2024 року ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою. Російські війська продовжують активні наступальні дії з метою захоплення стратегічних об’єктів, зокрема шахт, які мають значення для української промисловості. Зокрема, важливим об'єктом є шахта, де видобувається коксівне вугілля, необхідне для виробництва сталі.

Українські сили активно обороняють цей напрямок, оскільки втрата таких ключових об'єктів може серйозно вплинути на економіку та оборонний потенціал країни. Бої в районі Покровська характеризуються високою інтенсивністю, з регулярними артилерійськими обстрілами та спробами прориву російських підрозділів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Покровську встановлюють "зуби дракона", опалювального сезону не буде. Містян закликають евакуюватися, - МВА

Автор: 

шахта (705) Донецька область (8799) Покровськ (671)


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Топ коментарі
+11
За всі провали відповідальний "найвеличніший" але він чомусь більше переймаєтся курщиною чим Донбасом чи це счпеціально продумано що б здати свої території.
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21.10.2024 07:27 Відповісти
+7
Півтори дєрєвні з алкашами в курській губернії важливіші.
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21.10.2024 07:58 Відповісти
+5
Потужно 😡
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21.10.2024 07:49 Відповісти
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За всі провали відповідальний "найвеличніший" але він чомусь більше переймаєтся курщиною чим Донбасом чи це счпеціально продумано що б здати свої території.
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21.10.2024 07:27 Відповісти
Все йде за Планом! А за Планом спочатку здача Донбасу, а потім робота по здачі Херсонщини і Запоріжжя
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21.10.2024 08:15 Відповісти
Та ця шахта вже буде довго нічия,скоро((
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21.10.2024 07:41 Відповісти
Шахту вже підірвали?
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21.10.2024 07:47 Відповісти
Потужно 😡
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21.10.2024 07:49 Відповісти
Захоплять кокс і виплавка сталі накриється
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21.10.2024 07:50 Відповісти
Півтори дєрєвні з алкашами в курській губернії важливіші.
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21.10.2024 07:58 Відповісти
Якщо олігархи збідніють значить треба віддати путінським ?! Шо за логіка ?
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21.10.2024 07:59 Відповісти
а Сырнык по Курщине гуляет
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21.10.2024 08:34 Відповісти
☠️ на росії ліквідовано російського пілота - йому проломили голову «молотком справедливості» - ГУР

Знайшли виродка у яблуневому саду села супонєво під брянском.

Ґолєнков ― пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку вкс рф (в/ч 33310), який базується на аеродромі «шайковка» та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3.
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21.10.2024 08:36 Відповісти
это не наш метод ,где гуманизм ,надо было Сокирой
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21.10.2024 08:37 Відповісти
Він там яблука крав? От скотина, отримав по заслузі!
То ж не ми, авжеж?
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21.10.2024 09:03 Відповісти
А нам зранку і до вечора розповідають про "План перемоги" Найвєлічайшого лідора і нічого не роблять для реальної перемоги. А попередщу вибори в США...
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21.10.2024 08:39 Відповісти
❗️До Києва з неанонсованим візитом прибув глава Пентагону - повідомляє The Wall Street Journal.
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21.10.2024 09:00 Відповісти
пора в Київ Пентагон перенести
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21.10.2024 09:02 Відповісти
Зате земля огородив Банкову і цілі квартали у Києві колючим дротом і навіть зубами дракона і купа годованих бугаїв замість фронту усе це сторожить з ******** озброєнням
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21.10.2024 09:12 Відповісти
Шапіто...
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21.10.2024 10:42 Відповісти
Обладнання шахти вивозять?
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21.10.2024 14:21 Відповісти
 
 