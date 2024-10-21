Ворог просувається до ключової шахти Донбасу в Покровську, - Reuters

На сході України окупанти продовжують наступ у напрямку Покровська. Ймовірно, їхньою метою є захоплення шахти, де видобувається особливий тип вугілля – коксівне.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Російські війська просунулися приблизно на 12 км від Покровська, розгромивши розтягнуту оборону України значною чисельністю та технікою. Тисячі жителів втекли, і ключові автомобільні та залізничні сполучення з іншими містами ризикують бути розірваними", - йдеться в матеріалі.

Як повідомляє агентство, російські війська прагнуть захопити шахту через її ключове значення для української металургійної промисловості. Вона знаходиться приблизно за 10 км на захід від центру міста і спеціалізується на видобутку особливого типу вугілля, необхідного для виробництва коксу.

Голова асоціації металургів України Олександр Каленков в інтерв'ю Reuters зазначив, що втрата Покровської шахти може спричинити суттєве зниження виробництва сталі.

"Ми могли б виробити до 7,5 мільйонів тонн сталі до кінця року, а на наступний рік ми планували збільшити виробництво до понад 10 мільйонів", – сказав Каленков.

За словами Каленкова, це також призведе до зростання виробничих витрат для металургів. "Імпорт, звичайно, буде, але його буде недостатньо", – заявив він.

У Покровську розташована одна з найбільших шахт України з видобутку коксового вугілля – шахтоуправління "Покровське". Ця шахта є ключовим підприємством регіону, спеціалізується на видобутку високоякісного коксового вугілля, яке використовується в металургійній промисловості для виробництва сталі.

"Покровська" – одна з найбільших в Україні, і його продукція має стратегічне значення, забезпечуючи металургійні комбінати необхідною сировиною. Підприємство працює з глибокими пластами вугілля, що вимагає сучасних технологій та обладнання для видобутку.

У жовтні 2024 року ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою. Російські війська продовжують активні наступальні дії з метою захоплення стратегічних об’єктів, зокрема шахт, які мають значення для української промисловості. Зокрема, важливим об'єктом є шахта, де видобувається коксівне вугілля, необхідне для виробництва сталі.

Українські сили активно обороняють цей напрямок, оскільки втрата таких ключових об'єктів може серйозно вплинути на економіку та оборонний потенціал країни. Бої в районі Покровська характеризуються високою інтенсивністю, з регулярними артилерійськими обстрілами та спробами прориву російських підрозділів.

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