Украинский экипаж немецкого танка Leopard 2A4 расстреливает российскую колонну бронетехники на кураховском направлении. ВИДЕО
В сети опубликован фрагмент боевой работы украинского экипажа немецкого танка Leopard 2A4 на кураховском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, атаку украинских воинов на колонну вражеской бронетехники, которая попыталась штурмовать позиции ВСУ.
"Leopard 2A4 ведет огонь по колонне бронетехники российских вооруженных сил, которая пыталась штурмовать позиции на Кураховском направлении", - говорится в комментарии к записи.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боевая работа украинского экипажа немецкого ЗРК "IRIS-T". ВИДЕО
Топ комментарии
+23 Владимир Николенко #234291
показать весь комментарий22.10.2024 11:26 Ответить Ссылка
+20 alexandr shamov
показать весь комментарий22.10.2024 11:23 Ответить Ссылка
+18 Малець Тарас
показать весь комментарий22.10.2024 11:34 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Почув типову історію. Сержант-контратник, кваліфікований артилерист, з військової родини, кілька років служби, з початку великого вторгнення воював бездоганно, був правою рукою комбата та старшого офіцера батареї, жодних зальотів. А потім комбата замінили. І новий командир, м'яко кажучи, не відповідав своїй посаді. Звітність та доповіді в першу чергу, а як батарея стріляє, хіба когось це турбує? Сержант приніс відношення на перевод в іншу частину, де його дуже хотіли забрати на аналогічну посаду. Комбат відношення порвав, потім порвав друге, потім третє. А коли сержант приніс рапорт на відпустку, то йому замість законної відпустки комбат передав наказ на перевод звичайним стрільцем у нову піхотну бригаду.
Сержант самовільно залишив частину та службу взагалі.
У нас великі втрати від СЗЧ. Військове командування нічого не робить, щоб вирішити проблему.
Перевод солдата чи сержанта треба тривалий час узгоджувати на рівні самого головнокомандувача ЗСУ! Це не перебільшення та не жарт. При Залужному це було дуже хаотично та проблемно, але все ж таки не рідко вирішувалось при наявності зв'язків. При Сирському стало в цьому плані гірше - переводи стали взагалі рідкістю, і ніяких варіантів у переважної більшості людей нема.
Тепер якщо вмотивований воїн не хоче служити з некомпетентними командирами, хоче бути в іншій команді, де він може реалізуватись, йому треба йти у СЗЧ, треба списуватись за сімейними обставинами, через медичні показники, витрачати на процедури багато місяців та нерідко навіть платити хабарі! А у багатьох людей це викликає відчай і злість і вони на тривалий час взагалі залишають армію.
І цей феодалізм військове командування заохочує. Людям показують, що керівники розпоряджаються підлеглими як власним ресурсом.
Нормальна організаційна робота по комплектуванню, коли людей переміщують для досягнення певних цілей, для посилення боєздатності, в нашій армії перетворилась у якесь абсурдне кріпацтво, коли все залежить від настрою та стосунків різних начальників, яких результат, знищення ворога та долі свої бійців взагалі не цікавлять, а цікавить тільки свої дрібні амбіції.
На жаль, у нас відсутня Ставка Верховного головнокомандувача, відсутній міністр оборони, відсутній парламентський комітет по обороні як органи, які можуть реагувати на проблеми, впливати на порядок управління та організації та ефективно контролювати військове керівництво. Ми втрачаємо час, ми втрачаємо людей, і навіть поразки на фронті не примушують поки що визнати та виправити очевидні управлінські та організаційні помилки. Юрій Бутусов
комбат не може нікого нікуди наказом переводити - це прерогатива НГШ
Ти ж розумієш що неможливо запхати когось в ЧУЖИЙ підрозділ який тобі не підпорядковується ? Чи це треба окремо пояснювати дитю природи?
Цей може знищити купу москальської техніки - а йому нічого.
Файний танчик.