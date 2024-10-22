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Украинский экипаж немецкого танка Leopard 2A4 расстреливает российскую колонну бронетехники на кураховском направлении. ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент боевой работы украинского экипажа немецкого танка Leopard 2A4 на кураховском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, атаку украинских воинов на колонну вражеской бронетехники, которая попыталась штурмовать позиции ВСУ.

"Leopard 2A4 ведет огонь по колонне бронетехники российских вооруженных сил, которая пыталась штурмовать позиции на Кураховском направлении", - говорится в комментарии к записи.

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Автор: 

Германия (7073) танк (2274) Донецкая область (9997) Leopard (116)


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+23
🔴Переводи з частини в частину для військовослужбовців - це одна з ключових проблем армії.

Почув типову історію. Сержант-контратник, кваліфікований артилерист, з військової родини, кілька років служби, з початку великого вторгнення воював бездоганно, був правою рукою комбата та старшого офіцера батареї, жодних зальотів. А потім комбата замінили. І новий командир, м'яко кажучи, не відповідав своїй посаді. Звітність та доповіді в першу чергу, а як батарея стріляє, хіба когось це турбує? Сержант приніс відношення на перевод в іншу частину, де його дуже хотіли забрати на аналогічну посаду. Комбат відношення порвав, потім порвав друге, потім третє. А коли сержант приніс рапорт на відпустку, то йому замість законної відпустки комбат передав наказ на перевод звичайним стрільцем у нову піхотну бригаду.

Сержант самовільно залишив частину та службу взагалі.

У нас великі втрати від СЗЧ. Військове командування нічого не робить, щоб вирішити проблему.

Перевод солдата чи сержанта треба тривалий час узгоджувати на рівні самого головнокомандувача ЗСУ! Це не перебільшення та не жарт. При Залужному це було дуже хаотично та проблемно, але все ж таки не рідко вирішувалось при наявності зв'язків. При Сирському стало в цьому плані гірше - переводи стали взагалі рідкістю, і ніяких варіантів у переважної більшості людей нема.

Тепер якщо вмотивований воїн не хоче служити з некомпетентними командирами, хоче бути в іншій команді, де він може реалізуватись, йому треба йти у СЗЧ, треба списуватись за сімейними обставинами, через медичні показники, витрачати на процедури багато місяців та нерідко навіть платити хабарі! А у багатьох людей це викликає відчай і злість і вони на тривалий час взагалі залишають армію.

І цей феодалізм військове командування заохочує. Людям показують, що керівники розпоряджаються підлеглими як власним ресурсом.

Нормальна організаційна робота по комплектуванню, коли людей переміщують для досягнення певних цілей, для посилення боєздатності, в нашій армії перетворилась у якесь абсурдне кріпацтво, коли все залежить від настрою та стосунків різних начальників, яких результат, знищення ворога та долі свої бійців взагалі не цікавлять, а цікавить тільки свої дрібні амбіції.

На жаль, у нас відсутня Ставка Верховного головнокомандувача, відсутній міністр оборони, відсутній парламентський комітет по обороні як органи, які можуть реагувати на проблеми, впливати на порядок управління та організації та ефективно контролювати військове керівництво. Ми втрачаємо час, ми втрачаємо людей, і навіть поразки на фронті не примушують поки що визнати та виправити очевидні управлінські та організаційні помилки. Юрій Бутусов
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22.10.2024 11:26 Ответить
+20
Зер гут!
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22.10.2024 11:23 Ответить
+18
''2-й'' Леопардик це не ''1-й''.
Цей може знищити купу москальської техніки - а йому нічого.
Файний танчик.
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22.10.2024 11:34 Ответить
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Зер гут!
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22.10.2024 11:23 Ответить
🔴Переводи з частини в частину для військовослужбовців - це одна з ключових проблем армії.

Почув типову історію. Сержант-контратник, кваліфікований артилерист, з військової родини, кілька років служби, з початку великого вторгнення воював бездоганно, був правою рукою комбата та старшого офіцера батареї, жодних зальотів. А потім комбата замінили. І новий командир, м'яко кажучи, не відповідав своїй посаді. Звітність та доповіді в першу чергу, а як батарея стріляє, хіба когось це турбує? Сержант приніс відношення на перевод в іншу частину, де його дуже хотіли забрати на аналогічну посаду. Комбат відношення порвав, потім порвав друге, потім третє. А коли сержант приніс рапорт на відпустку, то йому замість законної відпустки комбат передав наказ на перевод звичайним стрільцем у нову піхотну бригаду.

Сержант самовільно залишив частину та службу взагалі.

У нас великі втрати від СЗЧ. Військове командування нічого не робить, щоб вирішити проблему.

Перевод солдата чи сержанта треба тривалий час узгоджувати на рівні самого головнокомандувача ЗСУ! Це не перебільшення та не жарт. При Залужному це було дуже хаотично та проблемно, але все ж таки не рідко вирішувалось при наявності зв'язків. При Сирському стало в цьому плані гірше - переводи стали взагалі рідкістю, і ніяких варіантів у переважної більшості людей нема.

Тепер якщо вмотивований воїн не хоче служити з некомпетентними командирами, хоче бути в іншій команді, де він може реалізуватись, йому треба йти у СЗЧ, треба списуватись за сімейними обставинами, через медичні показники, витрачати на процедури багато місяців та нерідко навіть платити хабарі! А у багатьох людей це викликає відчай і злість і вони на тривалий час взагалі залишають армію.

І цей феодалізм військове командування заохочує. Людям показують, що керівники розпоряджаються підлеглими як власним ресурсом.

Нормальна організаційна робота по комплектуванню, коли людей переміщують для досягнення певних цілей, для посилення боєздатності, в нашій армії перетворилась у якесь абсурдне кріпацтво, коли все залежить від настрою та стосунків різних начальників, яких результат, знищення ворога та долі свої бійців взагалі не цікавлять, а цікавить тільки свої дрібні амбіції.

На жаль, у нас відсутня Ставка Верховного головнокомандувача, відсутній міністр оборони, відсутній парламентський комітет по обороні як органи, які можуть реагувати на проблеми, впливати на порядок управління та організації та ефективно контролювати військове керівництво. Ми втрачаємо час, ми втрачаємо людей, і навіть поразки на фронті не примушують поки що визнати та виправити очевидні управлінські та організаційні помилки. Юрій Бутусов
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22.10.2024 11:26 Ответить
Це все зєля. Вибори
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22.10.2024 12:14 Ответить
Пане хороший, це ваша iдея, чи Юлькин плагiат?
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22.10.2024 12:21 Ответить
В мене є зайва гривня. Дам тобі на цукерку. Ти ж хочеш?
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22.10.2024 12:24 Ответить
Так и настохерело про это говорить или кричать---а по мне, так командира проще бездаря пристрелить! Война спишет. Трибуналов нет, военно-полевых судов нет, воен-прокурора нет, воен прокуратуры тоже. Наёмников нет, схемы юридической под наёмников тоже нет, и старая мировая практика, это позволяет уже 10!!! лет кацапам называть добробаты бандами и бандитами и это работает на международном уровне сильно! Да если бы только это---не хватит времени и желания всё называть.
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22.10.2024 15:13 Ответить
лахтинський триндьож для лохів.
комбат не може нікого нікуди наказом переводити - це прерогатива НГШ
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23.10.2024 13:30 Ответить
Юрі Бутусову це напишеш
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23.10.2024 13:31 Ответить
Бутусова перевели кудись? 🤡
Ти ж розумієш що неможливо запхати когось в ЧУЖИЙ підрозділ який тобі не підпорядковується ? Чи це треба окремо пояснювати дитю природи?
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23.10.2024 18:11 Ответить
А нічо що 1 бат 47 бригади воює на Курському напрямку інший на Покровському вихоплюють навіть окремі роти.Цей текст написав Бутусов,тому йому і пиши.по-друге у мене є знайомі військові які це підтверджують.
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24.10.2024 07:11 Ответить
до чого тут окремі бати, я відповідав на вигадки про те як комбат батальйону А може запхати наказом когось в батальйон Б. Це триндьож, як військовий кажу
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24.10.2024 12:25 Ответить
Почитай статтю на цензорів в розділі Резонанс.
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24.10.2024 15:37 Ответить
''2-й'' Леопардик це не ''1-й''.
Цей може знищити купу москальської техніки - а йому нічого.
Файний танчик.
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22.10.2024 11:34 Ответить
Танк-дихлофос проти кацапських тарганів ))
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22.10.2024 12:45 Ответить
На відео не а4 а модифікація мінімум а5 або а6 побашті вони схожі. так дали в більшості модифікацію а4 але інші також є.
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22.10.2024 15:04 Ответить
Яя , Дастиш фантастиш гуд!
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22.10.2024 15:45 Ответить
 
 