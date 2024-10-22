Украинский экипаж немецкого танка Leopard 2A4 расстреливает российскую колонну бронетехники на кураховском направлении. ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент боевой работы украинского экипажа немецкого танка Leopard 2A4 на кураховском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, атаку украинских воинов на колонну вражеской бронетехники, которая попыталась штурмовать позиции ВСУ.

"Leopard 2A4 ведет огонь по колонне бронетехники российских вооруженных сил, которая пыталась штурмовать позиции на Кураховском направлении", - говорится в комментарии к записи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Танки Leopard, боевые машины Marder, системы ПВО и гаубицы: Германия обновила перечень помощи Украине

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боевая работа украинского экипажа немецкого ЗРК "IRIS-T". ВИДЕО