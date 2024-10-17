Боевая работа украинского экипажа германского ЗРК "IRIS-T". ВИДЕО
Командование Воздушных Сил опубликовало видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы украинского экипажа германского ЗРК "IRIS-T".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео показаны действия украинских бойцов, во время выполнения боевых задач, пуск ракеты и уничтожение вражеской цели.
"ЗРК "IRIS-T" на вооружении Воздушных Сил с октября 2022 года. Nasams и IRIS-T - первые западные зенитные ракетные системы средней дальности, которые начали защищать критическую инфраструктуру Украины от массированных атак врага. Сегодня в Воздушных Силах немало батарей Nasams и IRIS-T, которые постепенно становятся на вооружение и поэтапно вытесняют морально и физически устаревшие ЗРК советского производства. IRIS-T - качественная германская система, способная уничтожать все аэродинамические цели в радиусе до 40 км. Это самый современный зенитный ракетный комплекс в Воздушных Силах", - отмечается в комментарии к публикации.
IRIS-T SLM - зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Использует ракеты IRIS-T, предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет. Разработка IRIS-T SLM завершена в 2014 году.
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Але чомусь не хочуть...
А як нам розробити свої ЗРК чи ракети, якщо вся територія України легко обстрілюється російськими Шахедами, Кинжалами, Х-101 та іншими ракетами?
У мене враження, що у нас від кацапів секретів взагалі немає, Тільки диво нам допоможе.
Ще в минулому році Сам заявляв, що план нашого контрнаступу у кацапів вже був до його початку.
Пройшов рік. І що, знайшли того, хто злив серед десятка обізнаних?
А в квітні 2022 році не дали підписати Стамбул і завершити війну, переконавши у "всебічній, непохитній підтримці до перемоги і звільнення всіх територій".
І чому Стамбул - це раша-наратив? Обидві сторони вже узгодили і парафіювали його умови, мало настати припинення вогню і подальшому РФ відводила свої війська, ми теж йшли на ряд поступок. Але тут втрутилась адміністрація Байдена з Б. Джонсоном...
Біда в тому, що в майбутньому нам доведеться втратити значно більше, ніж за умовами Стамбулу. І найголовніше - ми втратили сотні тисяч українців.
Таких сприятливих умов, які тоді давав нам Стамбул, у нас вже ніколи не буде. Згадаєте мої слова.
а влада буде спочатку нищити оборонні підприємства, а потім розкрадати все що дають