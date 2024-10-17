Боевая работа украинского экипажа германского ЗРК "IRIS-T". ВИДЕО

Командование Воздушных Сил опубликовало видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы украинского экипажа германского ЗРК "IRIS-T".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео показаны действия украинских бойцов, во время выполнения боевых задач, пуск ракеты и уничтожение вражеской цели.

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"ЗРК "IRIS-T" на вооружении Воздушных Сил с октября 2022 года. Nasams и IRIS-T - первые западные зенитные ракетные системы средней дальности, которые начали защищать критическую инфраструктуру Украины от массированных атак врага. Сегодня в Воздушных Силах немало батарей Nasams и IRIS-T, которые постепенно становятся на вооружение и поэтапно вытесняют морально и физически устаревшие ЗРК советского производства. IRIS-T - качественная германская система, способная уничтожать все аэродинамические цели в радиусе до 40 км. Это самый современный зенитный ракетный комплекс в Воздушных Силах", - отмечается в комментарии к публикации.

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IRIS-T SLM - зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Использует ракеты IRIS-T, предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет. Разработка IRIS-T SLM завершена в 2014 году.

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