Бойова робота українського екіпажу німецького ЗРК "IRIS-T". ВIДЕО

Командування Повітряних Сил опублікувало відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи українського екіпажу німецького ЗРК "IRIS-T".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео показані дії українських бійців, під час виконання бойових завдань, пуск ракети та знищення ворожої цілі.

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"ЗРК "IRIS-T" на озброєнні Повітряних Сил із жовтня 2022 року. Nasams та IRIS-T – перші західні зенітні ракетні системи середньої дальності, які почали захищати критичну інфраструктуру України від масованих атак ворога. Сьогодні в Повітряних Силах чимало батарей Nasams та IRIS-T, які поступово стають на озброєння та поетапно витісняють морально та фізично застарілі ЗРК радянського виробництва. IRIS-T – якісна німецька система, здатна знищувати усі аеродинамічні цілі в радіусі до 40 км. Це найсучасніший зенітний ракетний комплекс в Повітряних Силах", - зазначається у коментарі до публікації.

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IRIS-T SLM - зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіусу дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Використовує ракети IRIS-T, призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет. Розробку IRIS-T SLM завершено в 2014 році.

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