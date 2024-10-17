Бойова робота українського екіпажу німецького ЗРК "IRIS-T". ВIДЕО
Командування Повітряних Сил опублікувало відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи українського екіпажу німецького ЗРК "IRIS-T".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео показані дії українських бійців, під час виконання бойових завдань, пуск ракети та знищення ворожої цілі.
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"ЗРК "IRIS-T" на озброєнні Повітряних Сил із жовтня 2022 року. Nasams та IRIS-T – перші західні зенітні ракетні системи середньої дальності, які почали захищати критичну інфраструктуру України від масованих атак ворога. Сьогодні в Повітряних Силах чимало батарей Nasams та IRIS-T, які поступово стають на озброєння та поетапно витісняють морально та фізично застарілі ЗРК радянського виробництва. IRIS-T – якісна німецька система, здатна знищувати усі аеродинамічні цілі в радіусі до 40 км. Це найсучасніший зенітний ракетний комплекс в Повітряних Силах", - зазначається у коментарі до публікації.
IRIS-T SLM - зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіусу дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Використовує ракети IRIS-T, призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет. Розробку IRIS-T SLM завершено в 2014 році.
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Але чомусь не хочуть...
А як нам розробити свої ЗРК чи ракети, якщо вся територія України легко обстрілюється російськими Шахедами, Кинжалами, Х-101 та іншими ракетами?
У мене враження, що у нас від кацапів секретів взагалі немає, Тільки диво нам допоможе.
Ще в минулому році Сам заявляв, що план нашого контрнаступу у кацапів вже був до його початку.
Пройшов рік. І що, знайшли того, хто злив серед десятка обізнаних?
А в квітні 2022 році не дали підписати Стамбул і завершити війну, переконавши у "всебічній, непохитній підтримці до перемоги і звільнення всіх територій".
І чому Стамбул - це раша-наратив? Обидві сторони вже узгодили і парафіювали його умови, мало настати припинення вогню і подальшому РФ відводила свої війська, ми теж йшли на ряд поступок. Але тут втрутилась адміністрація Байдена з Б. Джонсоном...
Біда в тому, що в майбутньому нам доведеться втратити значно більше, ніж за умовами Стамбулу. І найголовніше - ми втратили сотні тисяч українців.
Таких сприятливих умов, які тоді давав нам Стамбул, у нас вже ніколи не буде. Згадаєте мої слова.
а влада буде спочатку нищити оборонні підприємства, а потім розкрадати все що дають