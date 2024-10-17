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Новини Відео Війна
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Бойова робота українського екіпажу німецького ЗРК "IRIS-T". ВIДЕО

Командування Повітряних Сил опублікувало відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи українського екіпажу німецького ЗРК "IRIS-T".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео показані дії українських бійців, під час виконання бойових завдань, пуск ракети та знищення ворожої цілі.

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"ЗРК "IRIS-T" на озброєнні Повітряних Сил із жовтня 2022 року. Nasams та IRIS-T – перші західні зенітні ракетні системи середньої дальності, які почали захищати критичну інфраструктуру України від масованих атак ворога. Сьогодні в Повітряних Силах чимало батарей Nasams та IRIS-T, які поступово стають на озброєння та поетапно витісняють морально та фізично застарілі ЗРК радянського виробництва. IRIS-T – якісна німецька система, здатна знищувати усі аеродинамічні цілі в радіусі до 40 км. Це найсучасніший зенітний ракетний комплекс в Повітряних Силах", - зазначається у коментарі до публікації.

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IRIS-T SLM - зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіусу дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Використовує ракети IRIS-T, призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет. Розробку IRIS-T SLM завершено в 2014 році.

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Автор: 

Німеччина (7475) ЗСУ (7655) Повітряні сили (2744) ЗРК (215)


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Топ коментарі
+8
Віддати нам, а самим сидіти голими босими. Дивно що українці до сих пір не розробили власний зрк, чи налагодили виробництво ракет до існуючих радянських зрк, два з хріном роки пройшли.
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17.10.2024 09:55 Відповісти
+8
закрийте небо! дайте зброю!
а влада буде спочатку нищити оборонні підприємства, а потім розкрадати все що дають
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17.10.2024 10:00 Відповісти
+6
Впевнений у тому шо ніхто нічого не робив? З 15 року розроблялась українська система ППО-ПРО. У 18 році МО України виділило гроші на остаточні доробки розработок та передачі до виробництва експерементальних систем. Але мудрий нарід обрав шиксу, котра обіцяла за рік закінчити війну на котрій наживався Порошенко. Ось дивись розповідь генконструкотра Південне - https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ
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17.10.2024 12:48 Відповісти
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От чому Захід не хоче надати нам хоча б кілька десятків таких систем ППО (як Іріс-Т чи Петріот), щоб ми прикрили усі свої великі міста і стратегічні промислові й енергетичні об'єкти. У них же є предостатньо таких систем - і це чисто оборонна зброя, вона не може застосовуватись по території росії і її військах, лише для збивання їх ракет чи БПЛА. Де тут "ескалаційний елемент"? Де тут "пряме втручання НАТО у війну"? При наявності достатньої кількості ППО ми би позбавили росію великого козира у цій війні - повітряних атак великої дальності.
Але чомусь не хочуть...
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17.10.2024 09:47 Відповісти
Віддати нам, а самим сидіти голими босими. Дивно що українці до сих пір не розробили власний зрк, чи налагодили виробництво ракет до існуючих радянських зрк, два з хріном роки пройшли.
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17.10.2024 09:55 Відповісти
Не тільки за 2,5 роки війни, але за увесь час незалежності, тобто за 30 років.
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17.10.2024 10:08 Відповісти
Впевнений у тому шо ніхто нічого не робив? З 15 року розроблялась українська система ППО-ПРО. У 18 році МО України виділило гроші на остаточні доробки розработок та передачі до виробництва експерементальних систем. Але мудрий нарід обрав шиксу, котра обіцяла за рік закінчити війну на котрій наживався Порошенко. Ось дивись розповідь генконструкотра Південне - https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ
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17.10.2024 12:48 Відповісти
Ой, я вас прошу. За неофіційними даними у США понад 1000 таких Петріотів. У європейських країн сотні Iris-T, Samp-T, інших систем... Віддали б хоча 10%. Вони ж кричать, що "ми їх захищаємо", типу дуже підтримують нас. У них же війни немає...
А як нам розробити свої ЗРК чи ракети, якщо вся територія України легко обстрілюється російськими Шахедами, Кинжалами, Х-101 та іншими ракетами?
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17.10.2024 10:11 Відповісти
У вікі зазначено що Samp t вироблено 15 шт, правда не зрозуміло що 15 дивізіонів чи пускових установок?
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17.10.2024 11:26 Відповісти
Теж саме по ірискам, чи є виробленими три десятки ХЗ.
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17.10.2024 11:28 Відповісти
Теж само nasams не думаю що існує три десятки батарей, там повний вінігрєд, здається у кожного оператора індивідуальна кількість пускових в батареї/дивізіоні.
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17.10.2024 11:32 Відповісти
Підсумовуючи, ви ж могли все це самі почитати у вікі, перед написанням відповіді.
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17.10.2024 11:35 Відповісти
В пещерах можно. Как немцы строили свои Фау
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17.10.2024 11:55 Відповісти
Та немає нічого дивного, якщо офіс президента України очолює син співробітника ФСБ кацапії.
У мене враження, що у нас від кацапів секретів взагалі немає, Тільки диво нам допоможе.
Ще в минулому році Сам заявляв, що план нашого контрнаступу у кацапів вже був до його початку.
Пройшов рік. І що, знайшли того, хто злив серед десятка обізнаних?
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17.10.2024 12:11 Відповісти
"Дивно що українці до сих пір не розробили власний зрк, чи налагодили виробництво ракет до існуючих радянських зрк" Немає нічого дивного , просто якби виготовляли власні зрк , то не вистачило б на асфальті красти ....... раптом що , то конструктор тих ЗРК .які не гірші від Патріота , а може і кращі , просив у зеленої влади 60 мільйонів доларів на запуск ЗРК у серію , а за 10 % від розкрадених на дорогах коштів обіцяв ППО для всієї України......... ну зевлада подумала і перевела оборнпром на одноденний робочий тиждень , а виробництво ракет всіх без вийнятку зупинила ((
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17.10.2024 23:19 Відповісти
а почему бы вам не передать свое авто в детский сад, допустим???)
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17.10.2024 11:38 Відповісти
Якби у мене було 15 авто, і для виживання дитини наприклад мого сусіда, товариша, друга (західні партнери ж нас друзями називають чи не так?) було б потрібно 1-2 віддати - я би віддав.
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17.10.2024 11:45 Відповісти
Запад сейчас тоже видит, как мало у них реально систем ПВО, снарядов и как быстро иссякают запасы без производства в широкомасштабной войне... и с чего вы взяли что нам все должны??? Мы водили хороводы с фашистами с востока, продавали оружие 30 лет, а сейчас дайте нам все что мы хотим???
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17.10.2024 11:56 Відповісти
Чому нам повинні? Та може й не повинні... Але Будапештський меморандум підписували. Методично позбавляли нас того, що могло зараз нас вберегти від війни (ЯЗ, стратегічна авіація, крилаті ракети) протягом 90-х і 2000-х.
А в квітні 2022 році не дали підписати Стамбул і завершити війну, переконавши у "всебічній, непохитній підтримці до перемоги і звільнення всіх територій".
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17.10.2024 13:00 Відповісти
ЯО мы не могли обслуживать и запускать, и да: был ультиматум: независимость или ядерный статус... всем остальным торговали наши президенты даже прозпадные, которых мы выбирали, про Станбульский мир даже отвечать не хочу на это раховский нарратив....
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17.10.2024 14:25 Відповісти
Союз розпався в 1991-му, цей процес був на той момент неминучим. Меморандум - 1994 рік. На момент віддачі ЯЗ ми ВЖЕ мали незалежність... Хто би посягнув на нашу волю тоді, поки ми мали ЯЗ? Ми добровільно його віддали під радісне улюлюкання Клінтона і Єльцина, під гарантії "недоторканності і захисту". А потім ще років 15 повільно віддавали або плавили на метал свої стратегічні бомбардувальники і ракети... Це ж просто пздц.
І чому Стамбул - це раша-наратив? Обидві сторони вже узгодили і парафіювали його умови, мало настати припинення вогню і подальшому РФ відводила свої війська, ми теж йшли на ряд поступок. Але тут втрутилась адміністрація Байдена з Б. Джонсоном...
Біда в тому, що в майбутньому нам доведеться втратити значно більше, ніж за умовами Стамбулу. І найголовніше - ми втратили сотні тисяч українців.
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17.10.2024 15:01 Відповісти
"А в квітні 2022 році не дали підписати Стамбул і завершити війну" ..... а з цього моменту детальніше , будь ласка , що там у Стамбулі мали підписати - кацапського гауляйтера у Києві ?((
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17.10.2024 23:22 Відповісти
Ніяких там "гауляйтерів" не було... Був нейтральний статус, і певне обмеження чисельності Збройних сил, поступались Кримом і частиною Донбасу (які і так вже давно були окуповані). Раша виводила війська з Приазов'я, і припиняла війну. Десятки тисяч цивільних, військових на сьогодні були би живими і неушкодженими. Ми зберігали більшість вже втрачених на сьогодні територій, зберігали промисловість та енергетику, а головне - людей.
Таких сприятливих умов, які тоді давав нам Стамбул, у нас вже ніколи не буде. Згадаєте мої слова.
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18.10.2024 09:32 Відповісти
закрийте небо! дайте зброю!
а влада буде спочатку нищити оборонні підприємства, а потім розкрадати все що дають
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17.10.2024 10:00 Відповісти
50% дидов..
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17.10.2024 11:40 Відповісти
За десять днів до вторгнення банд московітів на Україну... Байден Оманському гундосіку боневтіку.:-- "Копайте окопи". Термос гідрант Байдену.: Ви нас не вчіть. Ми знаємо, що нам робити". І оголосив люмпену дегенерату готуватись до травневих шашликів.
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17.10.2024 12:25 Відповісти
 
 