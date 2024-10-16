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Новости Война
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Лидер оппозиции Германии Мерц предлагает выдвинуть Путину ультиматум, а в случае невыполнения - передать Украине Taurus

Мерц вимагає висунути Путіну ультиматум із Taurus

Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил правительству канцлера Олафа Шольца выдвинуть РФ ультиматум о прекращении бомбардировки гражданской инфраструктуры Украины, а в случае невыполнения его Россией - передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом Мерц сказал во время выступления в Бундестаге в среду, где Шольц представлял правительственную позицию перед саммитом ЕС в Брюсселе, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Мерц считает, что с российским диктатором Путиным не стоит вести дипломатические переговоры, поскольку они приводят только к новым преступлениям РФ.

По словам немецкого политика, доказательством этому стала так называемая "мирная миссия" венгерского премьера Виктора Орбана в Москву, после которой РФ обстреляла крупнейшую детскую больницу Украины "Охматдет".

Он обвинил Шольца в том, что он несет персональную ответственность за то, что Украина должна воевать с Россией "с одной рукой, завязанной за спиной". Лидер ХДС предложил Шольцу выдвинуть Путину ультиматум о прекращении бомбардировки гражданской инфраструктуры Украины и обсудить его содержание в четверг, 17 октября, на саммите ЕС с европейскими коллегами.

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В случае невыполнения Россией требования Мерц предлагает снять ограничения на дальнобойность для Украины и передать ракеты Taurus.

"Так дальше продолжаться не может. Если Путин этого не принимает, тогда должен следовать следующий шаг и ему надо сказать: если он в течение 24 часов не прекратит бомбить гражданское население в Украине, тогда Германия должна отправить ракеты Taurus, чтобы уничтожить пути снабжения, которые этот режим использует, чтобы навредить гражданскому населению Украины",- заявил немецкий политик.

Кроме этого, Мерц призвал не бояться ядерных угроз Путина, поскольку страх, по его словам, это "мать любой жестокости".

"Господин канцлер, пришло время нам преодолеть свой страх перед Путиным, чтобы наконец вместе остановить жестокость в Украине... В 2014 году мы уже провели неправильную оценку ситуации, в 2024 году мы не должны снова допустить ошибочную оценку", - заявил Мерц.

Он добавил, что "цена ошибки будет очень высокой".

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Автор: 

Германия (7062) ракеты (3600)


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Топ комментарии
+7
блд шольц обісрався вже?
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16.10.2024 19:59
+7
Це вже діло
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16.10.2024 20:05
+5
Шо вони всі трусяться над цими ракетами? Що змінять 20 цих ракет , які якщо і будуть давати то по одній в місяць? Ви ска зелені пдараси досить красти мерзоти, і в нас було б за 3 роки війни вже сотні таких ракет.
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16.10.2024 20:10
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блд шольц обісрався вже?
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16.10.2024 19:59 Ответить
А скільки тих Таурусів взагалі є? Стільки ж робиться в місяць, як Іскандерів? Томагавки - інша справа.
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16.10.2024 20:00 Ответить
Краще Першинги
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16.10.2024 22:06 Ответить
Це вже діло
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16.10.2024 20:05 Ответить
слушно, але здається саме надання таурусів і зняття ідіотської і недоречної заборони використовувати
надану союзниками зброю по кацапщіні без обмежень і буде ультіматумом.
до чого ці китайські попередження?
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16.10.2024 20:07 Ответить
майже 1000 днів війни. Цього мало????
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16.10.2024 20:08 Ответить
А як Шольц,вже ***** проголосив ультиматум,чи це тільки балачки.
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16.10.2024 20:10 Ответить
ніколи не було
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16.10.2024 20:34 Ответить
Шо вони всі трусяться над цими ракетами? Що змінять 20 цих ракет , які якщо і будуть давати то по одній в місяць? Ви ска зелені пдараси досить красти мерзоти, і в нас було б за 3 роки війни вже сотні таких ракет.
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16.10.2024 20:10 Ответить
Пофесора позбиралися. Навіть 20 практично не збиваємих крилатих ракет, які можуть лупити, наприклад, по рашистьким заводам. А не тільки таким легким цілям, як склади палива і ***********.
А звідки в нас візьмуться крилаті ракети???? Мотор січ за чорт знає скільки десятків років управління зрадниками так і не зробив реактивного двигуна для крилатих ракет. Системи наведення в нас немає, союзники нам фіг дадуть використовувати їхню, або як зі Storm Shadow буде одинаково потрібен дозвіл США на удари.
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16.10.2024 20:28 Ответить
Розкажи цю маячню наприклад дикунам з кндр і ірану. Звичайно краще пздить із бюджету і розкрадати гуманітарку, а самим в рибацьких костюмах їздити з простягнутою рукою.
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16.10.2024 20:39 Ответить
Що конкретно тобі маячнею здалося? Чи тут аби щось ви**ати?
Іран має наші же Х55, які ми йому продали, дебіли. І він виробляє їх копії. Це ті суперточні які постійно в наші дома прилітають замість цілей.
КНДР взагалі пускає свою крилату ракету "в напрямку", там точності взагалі немає, зате стоїть ядерна бойова частина. І з чим ви зрівняти намагаєтесь, з Тауросом?
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16.10.2024 22:40 Ответить
А нам що заважає хоч би копії виробляти? Удосконалити? Людей нема, потужностей? Це пздьож , нам ніхто не забороняє виготовляти свою зброю, ми не під санкціями. І де вона бл, в дорогах , в зарплатах всяких зелених пдарасів, в марафонах і серіалах, в офшорах, в крипті? Досить писати цю маячню, будеш це розказувати свідкам сватів а не мені.
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17.10.2024 01:36 Ответить
А нам що заважає хоч би копії виробляти? - Спитай всіх наших президентів, ніхто навіть не пробував. Зараз не впевнений що вдасться, наскільки я знаю нам методично вибивають виробничі потужності, хіба що за бугром робити.
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17.10.2024 11:41 Ответить
Кстаті якщо подивитися на Таурус і СтормШадов, то від початку розробки до початку поставки в війска при нормальному фінансування проходило 5-6 років
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17.10.2024 11:44 Ответить
Опозиція нехаи висуває ультиматум Шольцу - бо путлєра цим не проб"єш
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16.10.2024 20:12 Ответить
Шольц кістьми ляже а на таке не піде
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16.10.2024 20:15 Ответить
Ну ось для чого смикати людину за яйця коли вона про них давно забула..
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16.10.2024 20:15 Ответить
Ембарго на все кацапське і все для кацапів та їх сателітів було б цілком дієвим.
А от пустопорожні погрози, то для сцикунів.
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16.10.2024 20:19 Ответить
Типичный детский уровень европейских политиков.
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16.10.2024 20:24 Ответить
васал куйла,ніколи ультиматум йому не поставить.ніколи
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16.10.2024 20:37 Ответить
Перші вумні слова з Заходу
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16.10.2024 20:37 Ответить
Далеко не перші, але такі ж неефективні. Особливо ********** такі меседжі різноманітні "екс-".
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17.10.2024 09:22 Ответить
Поганий та гарний поліцейські (((((
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16.10.2024 21:24 Ответить
Конкретний дядько .
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16.10.2024 21:56 Ответить
Хведор Мерцюк! 👍
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17.10.2024 13:47 Ответить
 
 