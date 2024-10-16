Лидер оппозиции Германии Мерц предлагает выдвинуть Путину ультиматум, а в случае невыполнения - передать Украине Taurus

Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил правительству канцлера Олафа Шольца выдвинуть РФ ультиматум о прекращении бомбардировки гражданской инфраструктуры Украины, а в случае невыполнения его Россией - передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом Мерц сказал во время выступления в Бундестаге в среду, где Шольц представлял правительственную позицию перед саммитом ЕС в Брюсселе, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Мерц считает, что с российским диктатором Путиным не стоит вести дипломатические переговоры, поскольку они приводят только к новым преступлениям РФ.

По словам немецкого политика, доказательством этому стала так называемая "мирная миссия" венгерского премьера Виктора Орбана в Москву, после которой РФ обстреляла крупнейшую детскую больницу Украины "Охматдет".

Он обвинил Шольца в том, что он несет персональную ответственность за то, что Украина должна воевать с Россией "с одной рукой, завязанной за спиной". Лидер ХДС предложил Шольцу выдвинуть Путину ультиматум о прекращении бомбардировки гражданской инфраструктуры Украины и обсудить его содержание в четверг, 17 октября, на саммите ЕС с европейскими коллегами.

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В случае невыполнения Россией требования Мерц предлагает снять ограничения на дальнобойность для Украины и передать ракеты Taurus.

"Так дальше продолжаться не может. Если Путин этого не принимает, тогда должен следовать следующий шаг и ему надо сказать: если он в течение 24 часов не прекратит бомбить гражданское население в Украине, тогда Германия должна отправить ракеты Taurus, чтобы уничтожить пути снабжения, которые этот режим использует, чтобы навредить гражданскому населению Украины",- заявил немецкий политик.

Кроме этого, Мерц призвал не бояться ядерных угроз Путина, поскольку страх, по его словам, это "мать любой жестокости".

"Господин канцлер, пришло время нам преодолеть свой страх перед Путиным, чтобы наконец вместе остановить жестокость в Украине... В 2014 году мы уже провели неправильную оценку ситуации, в 2024 году мы не должны снова допустить ошибочную оценку", - заявил Мерц.

Он добавил, что "цена ошибки будет очень высокой".

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