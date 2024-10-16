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Новости Война
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Целью Путина является не только Украина, сомневаться в поддержке Киева не стоит, - МИД Германии

МЗС Німеччини закликало не вагатися у питанні допомоги України

В Германии считают, что целью диктатора Путина является не только Украина, но и европейская безопасность.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Германии Тобиас Линднер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, Россия - "самая большая непосредственная угроза для мира и безопасности на евроатлантическом пространстве".

Также Линднер отметил, что целью диктатора Путина является не только Украина, но и европейская безопасность, и в целом - мировой порядок, базирующийся на праве и правилах. Именно это сейчас защищает Украина, поэтому поддержать ее в этой борьбе - в интересах всего мирового сообщества.

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Замминистра отметил, что вопрос втягивания Германии в прямое противостояние с Россией давно не стоит, поскольку ФРГ уже вовлечена.

"Кремлевская пропаганда, дезинформация, шпионаж, фальшивые нарративы, постоянная эскалация - все это направлено не только против Украины, против помощи Киеву со стороны партнеров. Эти гибридные действия направлены на эрозию демократической системы и раскол также в немецком обществе", - пояснил Линднер.

Он также отметил, что мир на условиях России не будет постоянным. А требования Москвы относительно переговоров неприемлемы и означают лишь капитуляцию Украины.

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Автор: 

Германия (7062) путин владимир (31529)


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Шольцу це розкажіть. А то він не в курсі.
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16.10.2024 16:32 Ответить
Я фігею, МЗС Німеччини прямо в розріз іде з ідеями Шольца
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16.10.2024 16:34 Ответить
Шольц! Бербок!

Де Тауруси?
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16.10.2024 16:46 Ответить
про це вже давно )(уйлокремляді заявили - країни варшавського договору, що проговорювалося ще з 2010.
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16.10.2024 17:03 Ответить
Мільйонну ГСВГ в ГДР не боялись ,а тут раптом рашку злякались ?
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16.10.2024 17:12 Ответить
Мабуть вони усі в окремих черепашках.
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16.10.2024 17:17 Ответить
Для цієї ,,страшної таємниці,, потрібно було три роки роздумів?
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16.10.2024 19:13 Ответить
 
 