Целью Путина является не только Украина, сомневаться в поддержке Киева не стоит, - МИД Германии
В Германии считают, что целью диктатора Путина является не только Украина, но и европейская безопасность.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Германии Тобиас Линднер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
По его словам, Россия - "самая большая непосредственная угроза для мира и безопасности на евроатлантическом пространстве".
Также Линднер отметил, что целью диктатора Путина является не только Украина, но и европейская безопасность, и в целом - мировой порядок, базирующийся на праве и правилах. Именно это сейчас защищает Украина, поэтому поддержать ее в этой борьбе - в интересах всего мирового сообщества.
Замминистра отметил, что вопрос втягивания Германии в прямое противостояние с Россией давно не стоит, поскольку ФРГ уже вовлечена.
"Кремлевская пропаганда, дезинформация, шпионаж, фальшивые нарративы, постоянная эскалация - все это направлено не только против Украины, против помощи Киеву со стороны партнеров. Эти гибридные действия направлены на эрозию демократической системы и раскол также в немецком обществе", - пояснил Линднер.
Он также отметил, что мир на условиях России не будет постоянным. А требования Москвы относительно переговоров неприемлемы и означают лишь капитуляцию Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Де Тауруси?