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Новини Війна
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Ціллю Путіна є не лише Україна, вагатися у підтримці Києва не варто, - МЗС Німеччини

МЗС Німеччини закликало не вагатися у питанні допомоги України

У Німеччині вважають, що ціллю диктатора Путіна є не лише Україна, а й європейська безпека.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, Росія - "найбільша безпосередня загроза для миру та безпеки на євроатлантичному просторі".

Також Лінднер наголосив, що ціллю диктатора Путіна є не лише Україна, а й європейська безпека і загалом світовий порядок, який базується на праві та правилах. Саме це зараз захищає Україна, тож підтримати її в цій боротьбі - в інтересах усієї світової спільноти.

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Заступник міністра зазначив, що питання втягування Німеччини у пряме протистояння з Росією давно не стоїть, оскільки ФРН вже залучена.

"Кремлівська пропаганда, дезінформація, шпиргування, фальшиві наративи, постійна ескалація – все це спрямовано не лише проти України, проти допомоги Києву з боку партнерів. Ці гібридні дії спрямовані на ерозію демократичної системи та розкол також у німецькому суспільстві", - пояснив Лінднер.

Він також наголосив, що мир на умовах Росії не буде сталим. А вимоги Москви щодо переговорів є неприйнятними та означають лише капітуляцію України.

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Автор: 

Німеччина (7473) путін володимир (24095)


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Шольцу це розкажіть. А то він не в курсі.
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16.10.2024 16:32 Відповісти
Я фігею, МЗС Німеччини прямо в розріз іде з ідеями Шольца
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16.10.2024 16:34 Відповісти
Шольц! Бербок!

Де Тауруси?
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16.10.2024 16:46 Відповісти
про це вже давно )(уйлокремляді заявили - країни варшавського договору, що проговорювалося ще з 2010.
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16.10.2024 17:03 Відповісти
Мільйонну ГСВГ в ГДР не боялись ,а тут раптом рашку злякались ?
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16.10.2024 17:12 Відповісти
Мабуть вони усі в окремих черепашках.
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16.10.2024 17:17 Відповісти
Для цієї ,,страшної таємниці,, потрібно було три роки роздумів?
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16.10.2024 19:13 Відповісти
 
 