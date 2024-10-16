Ціллю Путіна є не лише Україна, вагатися у підтримці Києва не варто, - МЗС Німеччини

У Німеччині вважають, що ціллю диктатора Путіна є не лише Україна, а й європейська безпека.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, Росія - "найбільша безпосередня загроза для миру та безпеки на євроатлантичному просторі".

Також Лінднер наголосив, що ціллю диктатора Путіна є не лише Україна, а й європейська безпека і загалом світовий порядок, який базується на праві та правилах. Саме це зараз захищає Україна, тож підтримати її в цій боротьбі - в інтересах усієї світової спільноти.

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Заступник міністра зазначив, що питання втягування Німеччини у пряме протистояння з Росією давно не стоїть, оскільки ФРН вже залучена.

"Кремлівська пропаганда, дезінформація, шпиргування, фальшиві наративи, постійна ескалація – все це спрямовано не лише проти України, проти допомоги Києву з боку партнерів. Ці гібридні дії спрямовані на ерозію демократичної системи та розкол також у німецькому суспільстві", - пояснив Лінднер.

Він також наголосив, що мир на умовах Росії не буде сталим. А вимоги Москви щодо переговорів є неприйнятними та означають лише капітуляцію України.

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