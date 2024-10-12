Німеччині знадобиться ще 35 тисяч військових, щоб відповідати новим оборонним вимогам НАТО, - посадовець Бундестагу Фабер

Голова комітету німецького парламенту з питань оборони Маркус Фабер заявив, що Бундесвер потребуватиме до 35 тисяч додаткових солдатів, щоб відповідати новим оборонним вимогам НАТО до країн-членів блоку.

Про це пише RND, інформує Цензор.НЕТ.

Поточні плани НАТО передбачають збільшення кількості боєздатних бригад з 82 до 131 через загрози з боку РФ. Тобто, Альянс має намір створити 49 нових великих підрозділів, у яких буде близько по 5 тисяч військових.

"Якщо припустити, що кількість бойових бригад в Альянсі збільшиться з 82 до 131 і що Німеччина братиме пропорційну участь, то армії знадобиться п'ять дивізій замість нинішніх трьох дивізій із 65 тисяч солдатів", - сказав Фабер.

Таким чином, за словами посадовця, чисельність усіх дивізій становитиме приблизно 100 тисяч солдатів Бундесверу – на 35 тисяч більше, ніж передбачається зараз.

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Водночас він зазначив, що створення цих дивізій "займе близько десяти років".

Також Фебер додав, що, ймовірно, зростуть й витрати на оборону.

"Вимоги НАТО до всіх 32 країн-членів зростуть, а, отже, і до Німеччини. Тому більше не буде достатньо витрачати на оборону 2% річного економічного виробництва. Це має бути 3%", - сказав посадовець Бундестагу.

Раніше повідомлялося, що НАТО має намір створити 49 нових великих підрозділів, у яких буде близько по 5 тисяч військових через можливу загрозу з боку Росії.

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