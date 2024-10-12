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Новини
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Німеччині знадобиться ще 35 тисяч військових, щоб відповідати новим оборонним вимогам НАТО, - посадовець Бундестагу Фабер

Німеччині знадобиться ще 35 тисяч військових, щоб відповідати новим оборонним вимогам НАТО

Голова комітету німецького парламенту з питань оборони Маркус Фабер заявив, що Бундесвер потребуватиме до 35 тисяч додаткових солдатів, щоб відповідати новим оборонним вимогам НАТО до країн-членів блоку.

Про це пише RND, інформує Цензор.НЕТ.

Поточні плани НАТО передбачають збільшення кількості боєздатних бригад з 82 до 131 через загрози з боку РФ. Тобто, Альянс має намір створити 49 нових великих підрозділів, у яких буде близько по 5 тисяч військових.

"Якщо припустити, що кількість бойових бригад в Альянсі збільшиться з 82 до 131 і що Німеччина братиме пропорційну участь, то армії знадобиться п'ять дивізій замість нинішніх трьох дивізій із 65 тисяч солдатів", - сказав Фабер.

Таким чином, за словами посадовця, чисельність усіх дивізій становитиме приблизно 100 тисяч солдатів Бундесверу – на 35 тисяч більше, ніж передбачається зараз.

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Водночас він зазначив, що створення цих дивізій "займе близько десяти років".

Також Фебер додав, що, ймовірно, зростуть й витрати на оборону.

"Вимоги НАТО до всіх 32 країн-членів зростуть, а, отже, і до Німеччини. Тому більше не буде достатньо витрачати на оборону 2% річного економічного виробництва. Це має бути 3%", - сказав посадовець Бундестагу.

Раніше повідомлялося, що НАТО має намір створити 49 нових великих підрозділів, у яких буде близько по 5 тисяч військових через можливу загрозу з боку Росії.

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Автор: 

Німеччина (7441) НАТО (6506) оборона (4812)


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Топ коментарі
+3
Нехай мобілізують українських "біженців"-ухилянтів
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12.10.2024 19:21
+2
тююю...
організуйте концерт рамштайну на вестфаленштадіоні.
під кінець концерту, підганяйте поліцію, з перевіркою.
ось вам, 35 тис додадкових солдатів.
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12.10.2024 19:06
+2
Збільшуйте, бо ще можливо і вам доведеться воювати з кацапами
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12.10.2024 19:15
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Ну з 80 мільйонів якось 25 тисяч наберуть.
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12.10.2024 19:02 Відповісти
тююю...
організуйте концерт рамштайну на вестфаленштадіоні.
під кінець концерту, підганяйте поліцію, з перевіркою.
ось вам, 35 тис додадкових солдатів.
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12.10.2024 19:06 Відповісти
Збільшуйте, бо ще можливо і вам доведеться воювати з кацапами
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12.10.2024 19:15 Відповісти
Для формування 2 дивізій чисельністю в 35 тисяч 80 млн першій економіці Європи, коли на континенті в розгарі Велика війна, понадобиться 10 років. Тут зеленого критикують, що він в невеликій найбіднішій європейській країні провалив мобілізацію, що за 2,5 роки війни замість призваного мільйона, він повинен був призвати 2, а ще навчити це все, наробити для них снарядів, ракет, щоб не просити дозволу на удари
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12.10.2024 19:19 Відповісти
Нехай мобілізують українських "біженців"-ухилянтів
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12.10.2024 19:21 Відповісти
То в НАТО буде створено 49 бригад а німецька частина в цьому збільшенні -2 дивізії (35 тисяч)
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12.10.2024 20:30 Відповісти
Зброї немає! Військових немає! Це вони спецом для каца...і оголошують??!!!
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12.10.2024 19:56 Відповісти
И ни одной претензии к одной фрау уничтожившей 26 отборных бригад бундесвера.
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12.10.2024 19:58 Відповісти
Нужно срочно перенимать украинский "опыт" бусификации"... Пздть коренных немцев и похищать их сред бела дня "добровольцами" 25тыс это ни о чем.Можно за неделю *******...ть.Или позвать на помощь украинских "инстурукторов"
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12.10.2024 20:35 Відповісти
щоб відповідати новим оборонним вимогам НАТО

Німці!
Вам достатньо було б відповідати старим вимогам - і ***** вже давно б випило йаду та вбилося аптєну!
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12.10.2024 20:45 Відповісти
 
 