Германии понадобится еще 35 тысяч военных, чтобы соответствовать новым оборонным требованиям НАТО, - чиновник Бундестага Фабер

Глава комитета немецкого парламента по вопросам обороны Маркус Фабер заявил, что Бундесвер потребует до 35 тысяч дополнительных солдат, чтобы соответствовать новым оборонным требованиям НАТО к странам-членам блока.

Об этом пишет RND, информирует Цензор.НЕТ.

Текущие планы НАТО предусматривают увеличение количества боеспособных бригад с 82 до 131 из-за угрозы со стороны РФ. То есть, Альянс намерен создать 49 новых крупных подразделений, в которых будет около по 5 тысяч военных.

"Если предположить, что количество боевых бригад в Альянсе увеличится с 82 до 131 и что Германия будет принимать пропорциональное участие, то армии понадобится пять дивизий вместо нынешних трех дивизий из 65 тысяч солдат", - сказал Фабер.

Таким образом, по словам чиновника, численность всех дивизий составит примерно 100 тысяч солдат Бундесвера - на 35 тысяч больше, чем предполагается сейчас.

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В то же время он отметил, что создание этих дивизий "займет около десяти лет".

Также Фебер добавил, что, вероятно, вырастут и расходы на оборону.

"Требования НАТО ко всем 32 странам-членам возрастут, а, следовательно, и к Германии. Поэтому больше не будет достаточно тратить на оборону 2% годового экономического производства. Это должно быть 3%", - сказал чиновник Бундестага.

Ранее сообщалось, что НАТО намерено создать 49 новых крупных подразделений, в которых будет около по 5 тысяч военных из-за возможной угрозы со стороны России.

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