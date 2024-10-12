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Новости
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Германии понадобится еще 35 тысяч военных, чтобы соответствовать новым оборонным требованиям НАТО, - чиновник Бундестага Фабер

Німеччині знадобиться ще 35 тисяч військових, щоб відповідати новим оборонним вимогам НАТО

Глава комитета немецкого парламента по вопросам обороны Маркус Фабер заявил, что Бундесвер потребует до 35 тысяч дополнительных солдат, чтобы соответствовать новым оборонным требованиям НАТО к странам-членам блока.

Об этом пишет RND, информирует Цензор.НЕТ.

Текущие планы НАТО предусматривают увеличение количества боеспособных бригад с 82 до 131 из-за угрозы со стороны РФ. То есть, Альянс намерен создать 49 новых крупных подразделений, в которых будет около по 5 тысяч военных.

"Если предположить, что количество боевых бригад в Альянсе увеличится с 82 до 131 и что Германия будет принимать пропорциональное участие, то армии понадобится пять дивизий вместо нынешних трех дивизий из 65 тысяч солдат", - сказал Фабер.

Таким образом, по словам чиновника, численность всех дивизий составит примерно 100 тысяч солдат Бундесвера - на 35 тысяч больше, чем предполагается сейчас.

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В то же время он отметил, что создание этих дивизий "займет около десяти лет".

Также Фебер добавил, что, вероятно, вырастут и расходы на оборону.

"Требования НАТО ко всем 32 странам-членам возрастут, а, следовательно, и к Германии. Поэтому больше не будет достаточно тратить на оборону 2% годового экономического производства. Это должно быть 3%", - сказал чиновник Бундестага.

Ранее сообщалось, что НАТО намерено создать 49 новых крупных подразделений, в которых будет около по 5 тысяч военных из-за возможной угрозы со стороны России.

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Автор: 

Германия (7043) НАТО (10048) оборона (5225)


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Топ комментарии
+3
Нехай мобілізують українських "біженців"-ухилянтів
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12.10.2024 19:21
+2
тююю...
організуйте концерт рамштайну на вестфаленштадіоні.
під кінець концерту, підганяйте поліцію, з перевіркою.
ось вам, 35 тис додадкових солдатів.
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12.10.2024 19:06
+2
Збільшуйте, бо ще можливо і вам доведеться воювати з кацапами
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12.10.2024 19:15
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Ну з 80 мільйонів якось 25 тисяч наберуть.
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12.10.2024 19:02 Ответить
тююю...
організуйте концерт рамштайну на вестфаленштадіоні.
під кінець концерту, підганяйте поліцію, з перевіркою.
ось вам, 35 тис додадкових солдатів.
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12.10.2024 19:06 Ответить
Збільшуйте, бо ще можливо і вам доведеться воювати з кацапами
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12.10.2024 19:15 Ответить
Для формування 2 дивізій чисельністю в 35 тисяч 80 млн першій економіці Європи, коли на континенті в розгарі Велика війна, понадобиться 10 років. Тут зеленого критикують, що він в невеликій найбіднішій європейській країні провалив мобілізацію, що за 2,5 роки війни замість призваного мільйона, він повинен був призвати 2, а ще навчити це все, наробити для них снарядів, ракет, щоб не просити дозволу на удари
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12.10.2024 19:19 Ответить
Нехай мобілізують українських "біженців"-ухилянтів
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12.10.2024 19:21 Ответить
То в НАТО буде створено 49 бригад а німецька частина в цьому збільшенні -2 дивізії (35 тисяч)
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12.10.2024 20:30 Ответить
Зброї немає! Військових немає! Це вони спецом для каца...і оголошують??!!!
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12.10.2024 19:56 Ответить
И ни одной претензии к одной фрау уничтожившей 26 отборных бригад бундесвера.
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12.10.2024 19:58 Ответить
Нужно срочно перенимать украинский "опыт" бусификации"... Пздть коренных немцев и похищать их сред бела дня "добровольцами" 25тыс это ни о чем.Можно за неделю *******...ть.Или позвать на помощь украинских "инстурукторов"
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12.10.2024 20:35 Ответить
щоб відповідати новим оборонним вимогам НАТО

Німці!
Вам достатньо було б відповідати старим вимогам - і ***** вже давно б випило йаду та вбилося аптєну!
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12.10.2024 20:45 Ответить
 
 