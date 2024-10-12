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Новости НАТО
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НАТО начнет масштабный пересмотр отношений с Россией, - Politico

нато,росія

На встрече 17-18 октября в Брюсселе министры обороны государств НАТО обсудят пересмотр отношений Североатлантического альянса с Россией. Это связано с тем, что некоторые двусторонние документы не соответствуют реалиям времени.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

Отмечается, что в Альянсе уже несколько месяцев ведутся тайные дискуссии относительно официального определения отношений с Москвой. Встреча министров в Брюсселе на следующей неделе станет первой официальной возможностью продолжить эти дискуссии.

В центре внимания на этот раз будет будущее Основополагающего акта НАТО-Россия, подписанного в 1997 году. Этот документ фактически продолжает действовать, хотя в отдельных странах заявляли, что полномасштабное вторжение 2022 года сделало его недействительным.

"Сейчас мы должны иметь понимание в Альянсе... что (Основополагающий акт. - ред.) и Совет НАТО-Россия были созданы для другой эпохи. Думаю, что союзники готовы сказать, что это была другая эпоха в наших отношениях с Россией, и поэтому мы заслуживаем чего-то нового", - заявил американский чиновник.

Он также отметил, что проект новой стратегии в отношении России до сих пор не создали.

Прежде всего это связано с тем, что сейчас идет сбор и анализ мнений 32 стран НАТО. В то же время, по словам собеседника журналистов, не ожидается, что стратегия примет существенные решения в военном плане.

Совет НАТО-Россия - орган, созданный после Холодной войны для двустороннего партнерства по вопросам безопасности, - не собирался с 2022 года.

Пересмотр отношений Альянса с Москвой был одобрен лидерами государств НАТО на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года. Ожидается, что новая стратегия в отношении России будет утверждена на саммите в Гааге в июне 2025-го.

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Автор: 

НАТО (10042) россия (96018)


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Топ комментарии
+20
яка швидка у вас реакція !а могли б почекати ще років 10 . а що скажуть Орбан і Фіцо ?
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12.10.2024 10:51
+10
Рановато начали. Почему 22 год - это нарушение договора? А не 2014? А нападение на Грузию? А война в Чечне? А нападение на Сирию? А оккупация Молдовы?
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12.10.2024 10:58
+7
Отношения должны быть сексуальными, раиссию надо епать.
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12.10.2024 10:50
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Отношения должны быть сексуальными, раиссию надо епать.
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12.10.2024 10:50 Ответить
яка швидка у вас реакція !а могли б почекати ще років 10 . а що скажуть Орбан і Фіцо ?
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12.10.2024 10:51 Ответить
А чому повинна бути швидка? Рішення має бути добре обдуманим і схваленим всіма країнами (в тому числі, і такими "членами", як Фіцо та Орбан - бо ці виродки підуть, а Угорщина та Словаччина залишаться).
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12.10.2024 11:32 Ответить
Вони мали б про це подумати ще як мінімум у 2008-му.
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12.10.2024 11:47 Ответить
Ну, коли про що думати вони вирішують самі (може, в першу чергу, про щось у 2008 варто було подумати Україні і не обирати президентом Зека з двома ходками?). Нападу на жодну країну НАТО не було, от і не поспішають.
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12.10.2024 11:55 Ответить
ну хоча б тому що це війна і навіть секунда може зберегти життя . якщо вони так будуть обговорювати напад на країни Балтії то допомагати буде нікому .
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12.10.2024 12:08 Ответить
Це не війна проти країни НАТО, а війни в світі в цілому йдуть постійно. Чомусь багато людей ніяк не можуть зрозуміти просту річ: НАТО, це блок країн, котрі забезпечують безпеку одна одної, а не якийсь світовий миротворець, котрий всім повинен допомагати. Добре, що й так втрутились і допомагають.
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12.10.2024 12:17 Ответить
це не війна проти країн НАТО -ось саме така буде відповідь в разі нападу на балтійські країни ! а те що шахеди постійно залітаю на територію НАТО , що збиваються натівські безпілотники , під ракетами гинуть поляки , збивають МН-17 це не війна . чому б натівцям не провести спільні навчання з кацапами партнерство за ради миру ? дуже добре що змусили роззброїтись Україну і не дозволяють бити по кацапії . добре для кацапів .
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12.10.2024 12:35 Ответить
"це не війна проти країн НАТО -ось саме така буде відповідь в разі нападу на балтійські країни" - не буде, бо країни Балтії вступили до НАТО, поки українці чухали між ногами (чому Х..ло нападає на Грузію та Україну, а не на Латвію та Естонію - питань не виникало? Які поляки "загинули під ракетами"
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12.10.2024 12:39 Ответить
ви там згадували про 2008 рік , так я нагадаю що саме після відмови в ПДЧ для України кацапи напали на Грузію . виникла підозра що Україну і Грузію відали ***** .особисто я зробив висновок що Європі Україна не потрібна . двоє поляків загинули від удару ракети 15 листопада 2022 року , ну то так не напад .
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12.10.2024 12:57 Ответить
"Попередні оцінки, проведені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Сполученими Штатами , припускають, що українські сили випустили ракету по російській ракеті, що наближалася.

Трохи пізніше, у вересні 2023 року Польською прокуратурою було підтверджено, що ракета все ж була українською." - ще э питання?
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12.10.2024 13:20 Ответить
після проведених мною оцінок ,я припускаю що президент США старий немічний дід який не розуміє що відбувається і де він знаходиться . 10 місяців це трохи пізніше ? яка швидка реакція ( це вже було)! то Польща направила ноту ? може родичи поляків звернулись по компенсацію ? я вам більше скажу шахеди які падають регулярно в Румунії теж українські бо призначені для України . ось в цьому все стікливе НАТО !
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12.10.2024 13:36 Ответить
"[…] і тому ми заслуговуємо на щось нове".

Слово заслуговуємо якраз на місці.
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12.10.2024 10:53 Ответить
а, орбан з фіцо викотять вам дулю!
і всьо!
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12.10.2024 10:53 Ответить
Шо, опять?
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12.10.2024 10:53 Ответить
Куколды,мля.....
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12.10.2024 10:54 Ответить
"Перегляд відносин Альянсу з Москвою був схвалений лідерами держав НАТО на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року. Очікується, що нова стратегія стосовно Росії буде затверджена на саміті в Гаазі у червні 2025-го."

Яка зразкова оперативність! Аж у голові паморочиться від такої шаленої швидкості.
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12.10.2024 10:55 Ответить
Рановато начали. Почему 22 год - это нарушение договора? А не 2014? А нападение на Грузию? А война в Чечне? А нападение на Сирию? А оккупация Молдовы?
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12.10.2024 10:58 Ответить
Визнати РФ потенційним ворогом і заборонити країнам членам НАТО будь які торгові операції з РФ слабо, хочеш торгувати з РФ фінансувати потенційного ворога покидай НАТО.
Але ні такого не буде буде якась чергова косметична *****...
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12.10.2024 11:14 Ответить
Точать зуби - шоб не стерли
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12.10.2024 11:16 Ответить
Після розпаду ссср НАТО нарешті визначило головного противника. Довго...хочеться швидше...завжди...Україна теж, між іншим до 2014 вважала расію своїм найпершим другом, хоча юридично і фактично знаходиться з нею у стані війни з 1918...
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12.10.2024 11:30 Ответить
‼️‼️‼️З понеділка стартують Великі навчання НАТО під назвою Steadfast Noon з ядерного стримування.
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12.10.2024 11:52 Ответить
Та зарано ще: кацапня не захопила поки навіть і пів Європи.
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12.10.2024 11:59 Ответить
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12.10.2024 12:04 Ответить
А щоби Гаага не стала черговою губернією московії, спочатку європейцям потрібно домовитися з саудітами та американцями про ціну на нафту у $15...18 за діжку.
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12.10.2024 12:11 Ответить
да ну наххххххх !!!! на ТРЕТИЙ год войны !!!!)))
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12.10.2024 12:21 Ответить
Імпотенти. Західна цивілізація просто приречена.
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12.10.2024 12:39 Ответить
только сейчас начнёт когда война уже почти 3 года идёт?!а до этого сопли жевали?!союзнички ***!******** ******!
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12.10.2024 13:09 Ответить
цікаво, як саме змінять формат?

запросять росіян на вступ? Бо це єдине, що не блокуватимуть ****** з фіцо, а задача "зберегти ліцо путіна" й "не допустити ескалацію" буде виконана.
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12.10.2024 13:23 Ответить
Вот вечно они торопятся, нужно было ещё подождать лет 7-8, не нужно эскалировать😁
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12.10.2024 13:40 Ответить
Європейські імпотенти все продовжують папери перекладати. Нібито це щось змінить.
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12.10.2024 13:47 Ответить
 
 