НАТО начнет масштабный пересмотр отношений с Россией, - Politico
На встрече 17-18 октября в Брюсселе министры обороны государств НАТО обсудят пересмотр отношений Североатлантического альянса с Россией. Это связано с тем, что некоторые двусторонние документы не соответствуют реалиям времени.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника, пожелавшего остаться анонимным.
Отмечается, что в Альянсе уже несколько месяцев ведутся тайные дискуссии относительно официального определения отношений с Москвой. Встреча министров в Брюсселе на следующей неделе станет первой официальной возможностью продолжить эти дискуссии.
В центре внимания на этот раз будет будущее Основополагающего акта НАТО-Россия, подписанного в 1997 году. Этот документ фактически продолжает действовать, хотя в отдельных странах заявляли, что полномасштабное вторжение 2022 года сделало его недействительным.
"Сейчас мы должны иметь понимание в Альянсе... что (Основополагающий акт. - ред.) и Совет НАТО-Россия были созданы для другой эпохи. Думаю, что союзники готовы сказать, что это была другая эпоха в наших отношениях с Россией, и поэтому мы заслуживаем чего-то нового", - заявил американский чиновник.
Он также отметил, что проект новой стратегии в отношении России до сих пор не создали.
Прежде всего это связано с тем, что сейчас идет сбор и анализ мнений 32 стран НАТО. В то же время, по словам собеседника журналистов, не ожидается, что стратегия примет существенные решения в военном плане.
Совет НАТО-Россия - орган, созданный после Холодной войны для двустороннего партнерства по вопросам безопасности, - не собирался с 2022 года.
Пересмотр отношений Альянса с Москвой был одобрен лидерами государств НАТО на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года. Ожидается, что новая стратегия в отношении России будет утверждена на саммите в Гааге в июне 2025-го.
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Трохи пізніше, у вересні 2023 року Польською прокуратурою було підтверджено, що ракета все ж була українською." - ще э питання?
Слово заслуговуємо якраз на місці.
і всьо!
Яка зразкова оперативність! Аж у голові паморочиться від такої шаленої швидкості.
Але ні такого не буде буде якась чергова косметична *****...
запросять росіян на вступ? Бо це єдине, що не блокуватимуть ****** з фіцо, а задача "зберегти ліцо путіна" й "не допустити ескалацію" буде виконана.