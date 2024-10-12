НАТО начнет масштабный пересмотр отношений с Россией, - Politico

На встрече 17-18 октября в Брюсселе министры обороны государств НАТО обсудят пересмотр отношений Североатлантического альянса с Россией. Это связано с тем, что некоторые двусторонние документы не соответствуют реалиям времени.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

Отмечается, что в Альянсе уже несколько месяцев ведутся тайные дискуссии относительно официального определения отношений с Москвой. Встреча министров в Брюсселе на следующей неделе станет первой официальной возможностью продолжить эти дискуссии.

В центре внимания на этот раз будет будущее Основополагающего акта НАТО-Россия, подписанного в 1997 году. Этот документ фактически продолжает действовать, хотя в отдельных странах заявляли, что полномасштабное вторжение 2022 года сделало его недействительным.

"Сейчас мы должны иметь понимание в Альянсе... что (Основополагающий акт. - ред.) и Совет НАТО-Россия были созданы для другой эпохи. Думаю, что союзники готовы сказать, что это была другая эпоха в наших отношениях с Россией, и поэтому мы заслуживаем чего-то нового", - заявил американский чиновник.

Он также отметил, что проект новой стратегии в отношении России до сих пор не создали.

Прежде всего это связано с тем, что сейчас идет сбор и анализ мнений 32 стран НАТО. В то же время, по словам собеседника журналистов, не ожидается, что стратегия примет существенные решения в военном плане.

Совет НАТО-Россия - орган, созданный после Холодной войны для двустороннего партнерства по вопросам безопасности, - не собирался с 2022 года.

Пересмотр отношений Альянса с Москвой был одобрен лидерами государств НАТО на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года. Ожидается, что новая стратегия в отношении России будет утверждена на саммите в Гааге в июне 2025-го.

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