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Новини НАТО
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НАТО розпочне масштабний перегляд відносин з Росією, - Politico

нато,росія

На зустрічі 17-18 жовтня в Брюсселі міністри оборони держав НАТО обговорять перегляд відносин Північноатлантичного альянсу з Росією. Це пов’язано з тим, що деякі двосторонні документи не відповідають реаліям часу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico з посиланням на американського високопосадовця, який побажав залишитися анонімним.

Зазначається, що  в Альянсі вже кілька місяців точаться таємні дискусії щодо офіційного визначення відносин із Москвою. Зустріч міністрів у Брюсселі наступного тижня стане першою офіційною нагодою продовжити ці дискусії.

У центрі уваги цього разу буде майбутнє Основоположного акта НАТО-Росія, підписаного у 1997 році. Цей документ фактично продовжує діяти, хоча в окремих країнах заявляли, що повномасштабне вторгнення 2022 року зробило його недійсним.

"Зараз ми повинні мати розуміння в Альянсі... що (Основоположний акт. — ред.) і Рада НАТО-Росія були створені для іншої епохи. Думаю, що союзники готові сказати, що це була інша епоха в наших відносинах з Росією, і тому ми заслуговуємо на щось нове", - заявив американський високопосадовець.

Він також зазначив, що проєкт нової стратегії стосовно Росії досі не створили.

Насамперед це пов'язано з тим, що наразі триває збір та аналіз думок 32 країн НАТО. Водночас за словами співрозмовника журналістів, не очікується, що стратегія ухвалить суттєві рішення у військовому плані.

Рада НАТО-Росія – орган, створений після Холодної війни для двостороннього партнерства з питань безпеки, – не збиралася з 2022 року.

Перегляд відносин Альянсу з Москвою був схвалений лідерами держав НАТО на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року. Очікується, що нова стратегія стосовно Росії буде затверджена на саміті в Гаазі у червні 2025-го.

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Автор: 

НАТО (6506) росія (65829)


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Топ коментарі
+20
яка швидка у вас реакція !а могли б почекати ще років 10 . а що скажуть Орбан і Фіцо ?
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12.10.2024 10:51
+10
Рановато начали. Почему 22 год - это нарушение договора? А не 2014? А нападение на Грузию? А война в Чечне? А нападение на Сирию? А оккупация Молдовы?
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12.10.2024 10:58
+7
Отношения должны быть сексуальными, раиссию надо епать.
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12.10.2024 10:50
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Отношения должны быть сексуальными, раиссию надо епать.
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12.10.2024 10:50 Відповісти
яка швидка у вас реакція !а могли б почекати ще років 10 . а що скажуть Орбан і Фіцо ?
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12.10.2024 10:51 Відповісти
А чому повинна бути швидка? Рішення має бути добре обдуманим і схваленим всіма країнами (в тому числі, і такими "членами", як Фіцо та Орбан - бо ці виродки підуть, а Угорщина та Словаччина залишаться).
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12.10.2024 11:32 Відповісти
Вони мали б про це подумати ще як мінімум у 2008-му.
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12.10.2024 11:47 Відповісти
Ну, коли про що думати вони вирішують самі (може, в першу чергу, про щось у 2008 варто було подумати Україні і не обирати президентом Зека з двома ходками?). Нападу на жодну країну НАТО не було, от і не поспішають.
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12.10.2024 11:55 Відповісти
ну хоча б тому що це війна і навіть секунда може зберегти життя . якщо вони так будуть обговорювати напад на країни Балтії то допомагати буде нікому .
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12.10.2024 12:08 Відповісти
Це не війна проти країни НАТО, а війни в світі в цілому йдуть постійно. Чомусь багато людей ніяк не можуть зрозуміти просту річ: НАТО, це блок країн, котрі забезпечують безпеку одна одної, а не якийсь світовий миротворець, котрий всім повинен допомагати. Добре, що й так втрутились і допомагають.
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12.10.2024 12:17 Відповісти
це не війна проти країн НАТО -ось саме така буде відповідь в разі нападу на балтійські країни ! а те що шахеди постійно залітаю на територію НАТО , що збиваються натівські безпілотники , під ракетами гинуть поляки , збивають МН-17 це не війна . чому б натівцям не провести спільні навчання з кацапами партнерство за ради миру ? дуже добре що змусили роззброїтись Україну і не дозволяють бити по кацапії . добре для кацапів .
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12.10.2024 12:35 Відповісти
"це не війна проти країн НАТО -ось саме така буде відповідь в разі нападу на балтійські країни" - не буде, бо країни Балтії вступили до НАТО, поки українці чухали між ногами (чому Х..ло нападає на Грузію та Україну, а не на Латвію та Естонію - питань не виникало? Які поляки "загинули під ракетами"
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12.10.2024 12:39 Відповісти
ви там згадували про 2008 рік , так я нагадаю що саме після відмови в ПДЧ для України кацапи напали на Грузію . виникла підозра що Україну і Грузію відали ***** .особисто я зробив висновок що Європі Україна не потрібна . двоє поляків загинули від удару ракети 15 листопада 2022 року , ну то так не напад .
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12.10.2024 12:57 Відповісти
"Попередні оцінки, проведені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Сполученими Штатами , припускають, що українські сили випустили ракету по російській ракеті, що наближалася.

Трохи пізніше, у вересні 2023 року Польською прокуратурою було підтверджено, що ракета все ж була українською." - ще э питання?
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12.10.2024 13:20 Відповісти
після проведених мною оцінок ,я припускаю що президент США старий немічний дід який не розуміє що відбувається і де він знаходиться . 10 місяців це трохи пізніше ? яка швидка реакція ( це вже було)! то Польща направила ноту ? може родичи поляків звернулись по компенсацію ? я вам більше скажу шахеди які падають регулярно в Румунії теж українські бо призначені для України . ось в цьому все стікливе НАТО !
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12.10.2024 13:36 Відповісти
"[…] і тому ми заслуговуємо на щось нове".

Слово заслуговуємо якраз на місці.
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12.10.2024 10:53 Відповісти
а, орбан з фіцо викотять вам дулю!
і всьо!
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12.10.2024 10:53 Відповісти
Шо, опять?
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12.10.2024 10:53 Відповісти
Куколды,мля.....
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12.10.2024 10:54 Відповісти
"Перегляд відносин Альянсу з Москвою був схвалений лідерами держав НАТО на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року. Очікується, що нова стратегія стосовно Росії буде затверджена на саміті в Гаазі у червні 2025-го."

Яка зразкова оперативність! Аж у голові паморочиться від такої шаленої швидкості.
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12.10.2024 10:55 Відповісти
Рановато начали. Почему 22 год - это нарушение договора? А не 2014? А нападение на Грузию? А война в Чечне? А нападение на Сирию? А оккупация Молдовы?
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12.10.2024 10:58 Відповісти
Визнати РФ потенційним ворогом і заборонити країнам членам НАТО будь які торгові операції з РФ слабо, хочеш торгувати з РФ фінансувати потенційного ворога покидай НАТО.
Але ні такого не буде буде якась чергова косметична *****...
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12.10.2024 11:14 Відповісти
Точать зуби - шоб не стерли
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12.10.2024 11:16 Відповісти
Після розпаду ссср НАТО нарешті визначило головного противника. Довго...хочеться швидше...завжди...Україна теж, між іншим до 2014 вважала расію своїм найпершим другом, хоча юридично і фактично знаходиться з нею у стані війни з 1918...
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12.10.2024 11:30 Відповісти
‼️‼️‼️З понеділка стартують Великі навчання НАТО під назвою Steadfast Noon з ядерного стримування.
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12.10.2024 11:52 Відповісти
Та зарано ще: кацапня не захопила поки навіть і пів Європи.
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12.10.2024 11:59 Відповісти
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12.10.2024 12:04 Відповісти
А щоби Гаага не стала черговою губернією московії, спочатку європейцям потрібно домовитися з саудітами та американцями про ціну на нафту у $15...18 за діжку.
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12.10.2024 12:11 Відповісти
да ну наххххххх !!!! на ТРЕТИЙ год войны !!!!)))
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12.10.2024 12:21 Відповісти
Імпотенти. Західна цивілізація просто приречена.
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12.10.2024 12:39 Відповісти
только сейчас начнёт когда война уже почти 3 года идёт?!а до этого сопли жевали?!союзнички ***!******** ******!
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12.10.2024 13:09 Відповісти
цікаво, як саме змінять формат?

запросять росіян на вступ? Бо це єдине, що не блокуватимуть ****** з фіцо, а задача "зберегти ліцо путіна" й "не допустити ескалацію" буде виконана.
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12.10.2024 13:23 Відповісти
Вот вечно они торопятся, нужно было ещё подождать лет 7-8, не нужно эскалировать😁
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12.10.2024 13:40 Відповісти
Європейські імпотенти все продовжують папери перекладати. Нібито це щось змінить.
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12.10.2024 13:47 Відповісти
 
 