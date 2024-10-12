НАТО розпочне масштабний перегляд відносин з Росією, - Politico

На зустрічі 17-18 жовтня в Брюсселі міністри оборони держав НАТО обговорять перегляд відносин Північноатлантичного альянсу з Росією. Це пов’язано з тим, що деякі двосторонні документи не відповідають реаліям часу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico з посиланням на американського високопосадовця, який побажав залишитися анонімним.

Зазначається, що в Альянсі вже кілька місяців точаться таємні дискусії щодо офіційного визначення відносин із Москвою. Зустріч міністрів у Брюсселі наступного тижня стане першою офіційною нагодою продовжити ці дискусії.

У центрі уваги цього разу буде майбутнє Основоположного акта НАТО-Росія, підписаного у 1997 році. Цей документ фактично продовжує діяти, хоча в окремих країнах заявляли, що повномасштабне вторгнення 2022 року зробило його недійсним.

"Зараз ми повинні мати розуміння в Альянсі... що (Основоположний акт. — ред.) і Рада НАТО-Росія були створені для іншої епохи. Думаю, що союзники готові сказати, що це була інша епоха в наших відносинах з Росією, і тому ми заслуговуємо на щось нове", - заявив американський високопосадовець.

Він також зазначив, що проєкт нової стратегії стосовно Росії досі не створили.

Насамперед це пов'язано з тим, що наразі триває збір та аналіз думок 32 країн НАТО. Водночас за словами співрозмовника журналістів, не очікується, що стратегія ухвалить суттєві рішення у військовому плані.

Рада НАТО-Росія – орган, створений після Холодної війни для двостороннього партнерства з питань безпеки, – не збиралася з 2022 року.

Перегляд відносин Альянсу з Москвою був схвалений лідерами держав НАТО на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року. Очікується, що нова стратегія стосовно Росії буде затверджена на саміті в Гаазі у червні 2025-го.

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