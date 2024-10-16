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Новини Війна
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Лідер опозиції Німеччини Мерц пропонує висунути Путіну ультиматум, а в разі невиконання – передати Україні Taurus

Мерц вимагає висунути Путіну ультиматум із Taurus

Голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц запропонував уряду канцлера Олафа Шольца висунути РФ ультиматум щодо припинення бомбардування цивільної інфраструктури України, а в разі невиконання його Росією - передати Києву далекобійні ракети Taurus.

Про це Мерц сказав під час виступу в Бундестазі у середу, де Шольц представляв урядову позицію перед самітом ЄС в Брюсселі, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Мерц вважає, що з російським диктатром Путіним не варто вести дипломатичні переговори, оскільки вони призводять тільки до нових злочинів РФ.

За словами німецького політика, доказом цьому стала так звана "мирна місія" угорського прем’єра Віктора Орбана до Москви, після якої РФ обстріляла найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

Він звинуватив Шольца у тому, що він несе персональну відповідальність за те, що Україна повинна воювати з Росією "з однією рукою, зав’язаною за спиною". Лідер ХДС запропонував Шольцу висунути Путіну ультиматум щодо припинення бомбардування цивільної інфраструктури України та обговорити його зміст у четвер, 17 жовтня, на саміті ЄС із європейськими колегами.

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У разі невиконання Росією вимоги Мерц пропонує зняти обмеження на далекобійність для України та передати ракети Taurus.

"Так далі тривати не може. Якщо Путін цього не приймає, тоді повинен слідувати наступний крок і йому треба сказати: якщо він впродовж 24 годин не припинить бомбардувати цивільне населення в Україні, тоді Німеччина має надіслати ракети Taurus, щоб знищити шляхи постачання, які цей режим використовує, аби нашкодити цивільному населенню України",- заявив німецький політик.

Окрім цього, Мерц закликав не боятися  ядерних погроз Путіна, оскільки страх, за його словами, це "мати будь-якої жорстокості".

"Пане канцлере, настав час нам подолати свій страх перед Путіним, щоб нарешті разом зупинити жорстокість в Україні… У 2014 році ми вже провели неправильну оцінку ситуації, у 2024 році ми не повинні знову допустити помилкову оцінку", - заявив Мерц.

Він додав, що "ціна помилки буде дуже високою".

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Автор: 

Німеччина (7473) ракети (4064)


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Топ коментарі
+7
блд шольц обісрався вже?
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16.10.2024 19:59
+7
Це вже діло
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16.10.2024 20:05
+5
Шо вони всі трусяться над цими ракетами? Що змінять 20 цих ракет , які якщо і будуть давати то по одній в місяць? Ви ска зелені пдараси досить красти мерзоти, і в нас було б за 3 роки війни вже сотні таких ракет.
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16.10.2024 20:10
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блд шольц обісрався вже?
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16.10.2024 19:59 Відповісти
А скільки тих Таурусів взагалі є? Стільки ж робиться в місяць, як Іскандерів? Томагавки - інша справа.
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16.10.2024 20:00 Відповісти
Краще Першинги
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16.10.2024 22:06 Відповісти
Це вже діло
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16.10.2024 20:05 Відповісти
слушно, але здається саме надання таурусів і зняття ідіотської і недоречної заборони використовувати
надану союзниками зброю по кацапщіні без обмежень і буде ультіматумом.
до чого ці китайські попередження?
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16.10.2024 20:07 Відповісти
майже 1000 днів війни. Цього мало????
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16.10.2024 20:08 Відповісти
А як Шольц,вже ***** проголосив ультиматум,чи це тільки балачки.
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16.10.2024 20:10 Відповісти
ніколи не було
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16.10.2024 20:34 Відповісти
Шо вони всі трусяться над цими ракетами? Що змінять 20 цих ракет , які якщо і будуть давати то по одній в місяць? Ви ска зелені пдараси досить красти мерзоти, і в нас було б за 3 роки війни вже сотні таких ракет.
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16.10.2024 20:10 Відповісти
Пофесора позбиралися. Навіть 20 практично не збиваємих крилатих ракет, які можуть лупити, наприклад, по рашистьким заводам. А не тільки таким легким цілям, як склади палива і ***********.
А звідки в нас візьмуться крилаті ракети???? Мотор січ за чорт знає скільки десятків років управління зрадниками так і не зробив реактивного двигуна для крилатих ракет. Системи наведення в нас немає, союзники нам фіг дадуть використовувати їхню, або як зі Storm Shadow буде одинаково потрібен дозвіл США на удари.
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16.10.2024 20:28 Відповісти
Розкажи цю маячню наприклад дикунам з кндр і ірану. Звичайно краще пздить із бюджету і розкрадати гуманітарку, а самим в рибацьких костюмах їздити з простягнутою рукою.
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16.10.2024 20:39 Відповісти
Що конкретно тобі маячнею здалося? Чи тут аби щось ви**ати?
Іран має наші же Х55, які ми йому продали, дебіли. І він виробляє їх копії. Це ті суперточні які постійно в наші дома прилітають замість цілей.
КНДР взагалі пускає свою крилату ракету "в напрямку", там точності взагалі немає, зате стоїть ядерна бойова частина. І з чим ви зрівняти намагаєтесь, з Тауросом?
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16.10.2024 22:40 Відповісти
А нам що заважає хоч би копії виробляти? Удосконалити? Людей нема, потужностей? Це пздьож , нам ніхто не забороняє виготовляти свою зброю, ми не під санкціями. І де вона бл, в дорогах , в зарплатах всяких зелених пдарасів, в марафонах і серіалах, в офшорах, в крипті? Досить писати цю маячню, будеш це розказувати свідкам сватів а не мені.
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17.10.2024 01:36 Відповісти
А нам що заважає хоч би копії виробляти? - Спитай всіх наших президентів, ніхто навіть не пробував. Зараз не впевнений що вдасться, наскільки я знаю нам методично вибивають виробничі потужності, хіба що за бугром робити.
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17.10.2024 11:41 Відповісти
Кстаті якщо подивитися на Таурус і СтормШадов, то від початку розробки до початку поставки в війска при нормальному фінансування проходило 5-6 років
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17.10.2024 11:44 Відповісти
Опозиція нехаи висуває ультиматум Шольцу - бо путлєра цим не проб"єш
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16.10.2024 20:12 Відповісти
Шольц кістьми ляже а на таке не піде
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16.10.2024 20:15 Відповісти
Ну ось для чого смикати людину за яйця коли вона про них давно забула..
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16.10.2024 20:15 Відповісти
Ембарго на все кацапське і все для кацапів та їх сателітів було б цілком дієвим.
А от пустопорожні погрози, то для сцикунів.
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16.10.2024 20:19 Відповісти
Типичный детский уровень европейских политиков.
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16.10.2024 20:24 Відповісти
васал куйла,ніколи ультиматум йому не поставить.ніколи
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16.10.2024 20:37 Відповісти
Перші вумні слова з Заходу
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16.10.2024 20:37 Відповісти
Далеко не перші, але такі ж неефективні. Особливо ********** такі меседжі різноманітні "екс-".
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17.10.2024 09:22 Відповісти
Поганий та гарний поліцейські (((((
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16.10.2024 21:24 Відповісти
Конкретний дядько .
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16.10.2024 21:56 Відповісти
Хведор Мерцюк! 👍
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17.10.2024 13:47 Відповісти
 
 