Лідер опозиції Німеччини Мерц пропонує висунути Путіну ультиматум, а в разі невиконання – передати Україні Taurus

Голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц запропонував уряду канцлера Олафа Шольца висунути РФ ультиматум щодо припинення бомбардування цивільної інфраструктури України, а в разі невиконання його Росією - передати Києву далекобійні ракети Taurus.

Про це Мерц сказав під час виступу в Бундестазі у середу, де Шольц представляв урядову позицію перед самітом ЄС в Брюсселі, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Мерц вважає, що з російським диктатром Путіним не варто вести дипломатичні переговори, оскільки вони призводять тільки до нових злочинів РФ.

За словами німецького політика, доказом цьому стала так звана "мирна місія" угорського прем’єра Віктора Орбана до Москви, після якої РФ обстріляла найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

Він звинуватив Шольца у тому, що він несе персональну відповідальність за те, що Україна повинна воювати з Росією "з однією рукою, зав’язаною за спиною". Лідер ХДС запропонував Шольцу висунути Путіну ультиматум щодо припинення бомбардування цивільної інфраструктури України та обговорити його зміст у четвер, 17 жовтня, на саміті ЄС із європейськими колегами.

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У разі невиконання Росією вимоги Мерц пропонує зняти обмеження на далекобійність для України та передати ракети Taurus.

"Так далі тривати не може. Якщо Путін цього не приймає, тоді повинен слідувати наступний крок і йому треба сказати: якщо він впродовж 24 годин не припинить бомбардувати цивільне населення в Україні, тоді Німеччина має надіслати ракети Taurus, щоб знищити шляхи постачання, які цей режим використовує, аби нашкодити цивільному населенню України",- заявив німецький політик.

Окрім цього, Мерц закликав не боятися ядерних погроз Путіна, оскільки страх, за його словами, це "мати будь-якої жорстокості".

"Пане канцлере, настав час нам подолати свій страх перед Путіним, щоб нарешті разом зупинити жорстокість в Україні… У 2014 році ми вже провели неправильну оцінку ситуації, у 2024 році ми не повинні знову допустити помилкову оцінку", - заявив Мерц.

Він додав, що "ціна помилки буде дуже високою".

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