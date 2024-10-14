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Новини Війна
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Лідер опозиції Німеччини Мерц про відправку Україні ракет Taurus: Готовий надати лише за однієї умови

Мерц готовий відправляти в Україну ракети Taurus

Голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявив, що готовий надати українській армії крилаті ракети Taurus. Але перед цим треба попередити диктатора Путіна про удари, якщо РФ не припинить обстріл України.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляє Ntv.

Парламентська фракція ХДС/ХСС двічі пропонувала постачання ракет Україні. В ефірі телеканалу ARD Фрідріх Мерц зазначив, що спершу Берлін повинен вимагати від Путіна зупинити бомбардування цивільних об'єктів. Якщо Москва не відреагує, він вважає необхідним зняти обмеження на використання німецької зброї, після чого можна передати Збройним силам України далекобійні ракети Taurus.

Ракети Taurus: що відомо, характеристики

Крилаті ракети Taurus – це сучасні далекобійні системи озброєння, які здатні завдавати точних ударів по наземних цілях на великих відстанях. Вони розроблені для використання з літаками, і їхнє застосування може суттєво посилити військовий потенціал Збройних сил України.

Найважливішою особливістю Taurus є те, що ця ракета є подібною до Storm Shadow та SCALP-EG, оскільки ці всі три ракети розроблялись в рамках спільного проєкту, і виробником усіх трьох є корпорація MBDA.

Відповідно, ТТХ німецької крилатої ракети Taurus також виглядають ідентичними до попередніх двох ракет, що уже є в розпорядженні ЗСУ: стартова маса - 1360 кг, зокрема бойова частина – 481 кг, довжина фюзеляжу – 5,1 метра, ширина фюзеляжу -1,08 метрів, дальність пуску – орієнтовно 500 км, швидкість польоту – дозвукова, до 0,95 Мах, тобто до 1000 км/год.

Базові ракети Taurus оснащені тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, розміщений у високоміцному корпусі.

Форма бойової частини ракети розроблена для пробивання бетону та важких порід ґрунту. 

Навігаційна система та система наведення цих ракет не залежать від GPS, а тому вона може бути непомітною і діяти безперешкодно з боку російських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

На озброєння ракета Taurus була прийнята в 2005 році. Зараз нею користуються армії Німеччини, Іспанії та Південної Кореї.

Україна прагне отримати ці ракети від Німеччини для зміцнення оборони, але питання постачання пов’язане з умовами щодо припинення російських атак на цивільні об'єкти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Позиція Великої Британії щодо використання ракет Storm Shadow залишається незмінною, - Reuters.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що підтримує передачу Україні далекобійних ракет Taurus, однак, на жаль, серед німецьких політиків немає єдності з цього питання.

При цьому федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц укотре виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus.

Автор: 

Німеччина (7469) ракети (4057)


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Топ коментарі
+18
Атож, атож, з дитинства пам'ятаю: щоб допомогти півнику проковтнути горошину, треба трохи масла. Корівка згодна його надати, але просить за те сіна. Косарів можна вговорити на сіно за умови, що навзамін вон отримають тютюну...
І так далі...
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14.10.2024 06:47
+10
А не краще буде продемонструвати можливості Таурус на ділі? Влупити кудись по кремлю, наприклад? Або по мовзалею, по червоній площі... Це буде найкращим натяком, що треба бути нормальними
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14.10.2024 07:17
+9
йа, і треба ще обов"язково нью-гітлеру вказати, куди ми будемо тими ракетами бити. Точні координати, щоб приготувались.
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14.10.2024 07:00
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Треба спочатку їх фізично поставити в Україну. А потім озвучити умови щодо їх застосування.
Все інше вже не сприймається путєним.
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14.10.2024 06:43 Відповісти
Танці з бубнами продовжуються.
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14.10.2024 06:44 Відповісти
І обов'язково вказати кількість, місце зберігання та звідки і куди вони полетять.
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14.10.2024 06:47 Відповісти
Атож, атож, з дитинства пам'ятаю: щоб допомогти півнику проковтнути горошину, треба трохи масла. Корівка згодна його надати, але просить за те сіна. Косарів можна вговорити на сіно за умови, що навзамін вон отримають тютюну...
І так далі...
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14.10.2024 06:47 Відповісти
А я б так продовжив:
Косарів можна умовити на сіно за умови, що навзамін вон отримають на сніданок смаженого півника.
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14.10.2024 12:43 Відповісти
йа, і треба ще обов"язково нью-гітлеру вказати, куди ми будемо тими ракетами бити. Точні координати, щоб приготувались.
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14.10.2024 07:00 Відповісти
І відвели всі свої літаки за зону досяжності....
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14.10.2024 07:25 Відповісти
А не краще буде продемонструвати можливості Таурус на ділі? Влупити кудись по кремлю, наприклад? Або по мовзалею, по червоній площі... Це буде найкращим натяком, що треба бути нормальними
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14.10.2024 07:17 Відповісти
по мавзолею було б добре так би мовити підтвердити точність. Але той смітник звичайна груда каміння і осередок поклоніння сатані не вартує цього а от заводи в москві що роблять зброю безумовно
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14.10.2024 07:20 Відповісти
А таки вартує
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14.10.2024 07:25 Відповісти
500 +- км, який кремль....
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14.10.2024 07:26 Відповісти
Якраз 500 але я б віддав перевагу якомусь стратегічному виробництву вундервафлей.
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14.10.2024 07:50 Відповісти
Здесь какая проблема сразу, налицо - баб Юля забороняе пальнуть по кремлю.
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14.10.2024 08:17 Відповісти
Тобі що, призгразили звільнити з фсб? Не біда! Влаштуєшся у Кварталі 95
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14.10.2024 13:00 Відповісти
С какого бодуна такое наказание...
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14.10.2024 20:30 Відповісти
та ви що як можна ??? Щольц зі страху повні штани "па бальшому" наробить, це ж ескалація ...
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14.10.2024 08:29 Відповісти
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14.10.2024 20:31 Відповісти
Спочатку пів року буде розроблятись Закон про попередження путіна. Ще пів року на голосування у бундестазі. Потім путін принципово не буде брати слухавку. Тож як його попередити? Коротше, Таурусів не буде. Але бажання про них поговорити не зникне ні при якому німецькому уряді.
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14.10.2024 07:40 Відповісти
К Германии исторически никакого уважения. Как только ракеты появятся в Украине, сразу запустят по Кремлю. Британские нельзя в отсутствие разрешения, немецкие можно.
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14.10.2024 07:48 Відповісти
СМОТРЯЩИЙ ЗА УРНАМИ !?)
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14.10.2024 08:12 Відповісти
видать, Мерц - не Меркель. Є же ж в партії здорові сили.
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14.10.2024 09:46 Відповісти
зато бабло рашистам та комплектуючі для зброї передають без всяких умов

кончені
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14.10.2024 11:05 Відповісти
Давайте, попередьте перший і останній раз.
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14.10.2024 18:41 Відповісти
 
 