Лідер опозиції Німеччини Мерц про відправку Україні ракет Taurus: Готовий надати лише за однієї умови

Голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявив, що готовий надати українській армії крилаті ракети Taurus. Але перед цим треба попередити диктатора Путіна про удари, якщо РФ не припинить обстріл України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ntv.

Парламентська фракція ХДС/ХСС двічі пропонувала постачання ракет Україні. В ефірі телеканалу ARD Фрідріх Мерц зазначив, що спершу Берлін повинен вимагати від Путіна зупинити бомбардування цивільних об'єктів. Якщо Москва не відреагує, він вважає необхідним зняти обмеження на використання німецької зброї, після чого можна передати Збройним силам України далекобійні ракети Taurus.

Ракети Taurus: що відомо, характеристики

Крилаті ракети Taurus – це сучасні далекобійні системи озброєння, які здатні завдавати точних ударів по наземних цілях на великих відстанях. Вони розроблені для використання з літаками, і їхнє застосування може суттєво посилити військовий потенціал Збройних сил України.

Найважливішою особливістю Taurus є те, що ця ракета є подібною до Storm Shadow та SCALP-EG, оскільки ці всі три ракети розроблялись в рамках спільного проєкту, і виробником усіх трьох є корпорація MBDA.

Відповідно, ТТХ німецької крилатої ракети Taurus також виглядають ідентичними до попередніх двох ракет, що уже є в розпорядженні ЗСУ: стартова маса - 1360 кг, зокрема бойова частина – 481 кг, довжина фюзеляжу – 5,1 метра, ширина фюзеляжу -1,08 метрів, дальність пуску – орієнтовно 500 км, швидкість польоту – дозвукова, до 0,95 Мах, тобто до 1000 км/год.

Базові ракети Taurus оснащені тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, розміщений у високоміцному корпусі.

Форма бойової частини ракети розроблена для пробивання бетону та важких порід ґрунту.

Навігаційна система та система наведення цих ракет не залежать від GPS, а тому вона може бути непомітною і діяти безперешкодно з боку російських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

На озброєння ракета Taurus була прийнята в 2005 році. Зараз нею користуються армії Німеччини, Іспанії та Південної Кореї.

Україна прагне отримати ці ракети від Німеччини для зміцнення оборони, але питання постачання пов’язане з умовами щодо припинення російських атак на цивільні об'єкти.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що підтримує передачу Україні далекобійних ракет Taurus, однак, на жаль, серед німецьких політиків немає єдності з цього питання.

При цьому федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц укотре виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus.