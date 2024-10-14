Лидер оппозиции Германии Мерц об отправке Украине ракет Taurus: Готов предоставить только при одном условии

Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что готов предоставить украинской армии крылатые ракеты Taurus. Но перед этим надо предупредить диктатора Путина об ударах, если РФ не прекратит обстрел Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ntv.

Парламентская фракция ХДС/ХСС дважды предлагала поставки ракет Украине. В эфире телеканала ARD Фридрих Мерц отметил, что сначала Берлин должен потребовать от Путина остановить бомбардировки гражданских объектов. Если Москва не отреагирует, он считает необходимым снять ограничения на использование немецкого оружия, после чего можно передать Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты Taurus.

Ракеты Taurus: что известно, характеристики

Крылатые ракеты Taurus - это современные дальнобойные системы вооружения, которые способны наносить точные удары по наземным целям на больших расстояниях. Они разработаны для использования с самолетами, и их применение может существенно усилить военный потенциал Вооруженных сил Украины.

Важнейшей особенностью Taurus является то, что эта ракета подобна Storm Shadow и SCALP-EG, поскольку все эти три ракеты разрабатывались в рамках совместного проекта, и производителем всех трех является корпорация MBDA.

Соответственно, ТТХ немецкой крылатой ракеты Taurus также выглядят идентичными предыдущим двум ракетам, которые уже есть в распоряжении ВСУ: стартовая масса - 1360 кг, в том числе боевая часть - 481 кг, длина фюзеляжа - 5,1 метра, ширина фюзеляжа -1,08 метров, дальность пуска - ориентировочно 500 км, скорость полета - дозвуковая, до 0,95 Мах, то есть до 1000 км/ч.

Базовые ракеты Taurus оснащены тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Заряд боевой части - кумулятивный, основной заряд - фугасный, размещенный в высокопрочном корпусе.

Форма боевой части ракеты разработана для пробивания бетона и тяжелых пород грунта.

Навигационная система и система наведения этих ракет не зависят от GPS, а потому она может быть незаметной и действовать беспрепятственно со стороны российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

На вооружение ракета Taurus была принята в 2005 году. Сейчас ею пользуются армии Германии, Испании и Южной Кореи.

Украина стремится получить эти ракеты от Германии для укрепления обороны, но вопрос поставки связан с условиями по прекращению российских атак на гражданские объекты.

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Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поддерживает передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, однако, к сожалению, среди немецких политиков нет единства по этому вопросу.

При этом федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.