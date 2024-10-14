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Новости Война
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Лидер оппозиции Германии Мерц об отправке Украине ракет Taurus: Готов предоставить только при одном условии

Мерц готовий відправляти в Україну ракети Taurus

Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что готов предоставить украинской армии крылатые ракеты Taurus. Но перед этим надо предупредить диктатора Путина об ударах, если РФ не прекратит обстрел Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ntv.

Парламентская фракция ХДС/ХСС дважды предлагала поставки ракет Украине. В эфире телеканала ARD Фридрих Мерц отметил, что сначала Берлин должен потребовать от Путина остановить бомбардировки гражданских объектов. Если Москва не отреагирует, он считает необходимым снять ограничения на использование немецкого оружия, после чего можно передать Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты Taurus.

Ракеты Taurus: что известно, характеристики

Крылатые ракеты Taurus - это современные дальнобойные системы вооружения, которые способны наносить точные удары по наземным целям на больших расстояниях. Они разработаны для использования с самолетами, и их применение может существенно усилить военный потенциал Вооруженных сил Украины.

Важнейшей особенностью Taurus является то, что эта ракета подобна Storm Shadow и SCALP-EG, поскольку все эти три ракеты разрабатывались в рамках совместного проекта, и производителем всех трех является корпорация MBDA.

Соответственно, ТТХ немецкой крылатой ракеты Taurus также выглядят идентичными предыдущим двум ракетам, которые уже есть в распоряжении ВСУ: стартовая масса - 1360 кг, в том числе боевая часть - 481 кг, длина фюзеляжа - 5,1 метра, ширина фюзеляжа -1,08 метров, дальность пуска - ориентировочно 500 км, скорость полета - дозвуковая, до 0,95 Мах, то есть до 1000 км/ч.

Базовые ракеты Taurus оснащены тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Заряд боевой части - кумулятивный, основной заряд - фугасный, размещенный в высокопрочном корпусе.

Форма боевой части ракеты разработана для пробивания бетона и тяжелых пород грунта.

Навигационная система и система наведения этих ракет не зависят от GPS, а потому она может быть незаметной и действовать беспрепятственно со стороны российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

На вооружение ракета Taurus была принята в 2005 году. Сейчас ею пользуются армии Германии, Испании и Южной Кореи.

Украина стремится получить эти ракеты от Германии для укрепления обороны, но вопрос поставки связан с условиями по прекращению российских атак на гражданские объекты.

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Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поддерживает передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, однако, к сожалению, среди немецких политиков нет единства по этому вопросу.

При этом федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.

Автор: 

Германия (7059) ракеты (3599)


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Топ комментарии
+18
Атож, атож, з дитинства пам'ятаю: щоб допомогти півнику проковтнути горошину, треба трохи масла. Корівка згодна його надати, але просить за те сіна. Косарів можна вговорити на сіно за умови, що навзамін вон отримають тютюну...
І так далі...
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14.10.2024 06:47
+10
А не краще буде продемонструвати можливості Таурус на ділі? Влупити кудись по кремлю, наприклад? Або по мовзалею, по червоній площі... Це буде найкращим натяком, що треба бути нормальними
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14.10.2024 07:17
+9
йа, і треба ще обов"язково нью-гітлеру вказати, куди ми будемо тими ракетами бити. Точні координати, щоб приготувались.
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14.10.2024 07:00
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Правила форума Совет форумчан
Треба спочатку їх фізично поставити в Україну. А потім озвучити умови щодо їх застосування.
Все інше вже не сприймається путєним.
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14.10.2024 06:43 Ответить
Танці з бубнами продовжуються.
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14.10.2024 06:44 Ответить
І обов'язково вказати кількість, місце зберігання та звідки і куди вони полетять.
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14.10.2024 06:47 Ответить
Атож, атож, з дитинства пам'ятаю: щоб допомогти півнику проковтнути горошину, треба трохи масла. Корівка згодна його надати, але просить за те сіна. Косарів можна вговорити на сіно за умови, що навзамін вон отримають тютюну...
І так далі...
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14.10.2024 06:47 Ответить
А я б так продовжив:
Косарів можна умовити на сіно за умови, що навзамін вон отримають на сніданок смаженого півника.
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14.10.2024 12:43 Ответить
йа, і треба ще обов"язково нью-гітлеру вказати, куди ми будемо тими ракетами бити. Точні координати, щоб приготувались.
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14.10.2024 07:00 Ответить
І відвели всі свої літаки за зону досяжності....
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14.10.2024 07:25 Ответить
А не краще буде продемонструвати можливості Таурус на ділі? Влупити кудись по кремлю, наприклад? Або по мовзалею, по червоній площі... Це буде найкращим натяком, що треба бути нормальними
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14.10.2024 07:17 Ответить
по мавзолею було б добре так би мовити підтвердити точність. Але той смітник звичайна груда каміння і осередок поклоніння сатані не вартує цього а от заводи в москві що роблять зброю безумовно
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14.10.2024 07:20 Ответить
А таки вартує
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14.10.2024 07:25 Ответить
500 +- км, який кремль....
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14.10.2024 07:26 Ответить
Якраз 500 але я б віддав перевагу якомусь стратегічному виробництву вундервафлей.
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14.10.2024 07:50 Ответить
Здесь какая проблема сразу, налицо - баб Юля забороняе пальнуть по кремлю.
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14.10.2024 08:17 Ответить
Тобі що, призгразили звільнити з фсб? Не біда! Влаштуєшся у Кварталі 95
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14.10.2024 13:00 Ответить
С какого бодуна такое наказание...
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14.10.2024 20:30 Ответить
та ви що як можна ??? Щольц зі страху повні штани "па бальшому" наробить, це ж ескалація ...
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14.10.2024 08:29 Ответить
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14.10.2024 20:31 Ответить
Спочатку пів року буде розроблятись Закон про попередження путіна. Ще пів року на голосування у бундестазі. Потім путін принципово не буде брати слухавку. Тож як його попередити? Коротше, Таурусів не буде. Але бажання про них поговорити не зникне ні при якому німецькому уряді.
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14.10.2024 07:40 Ответить
К Германии исторически никакого уважения. Как только ракеты появятся в Украине, сразу запустят по Кремлю. Британские нельзя в отсутствие разрешения, немецкие можно.
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14.10.2024 07:48 Ответить
СМОТРЯЩИЙ ЗА УРНАМИ !?)
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14.10.2024 08:12 Ответить
видать, Мерц - не Меркель. Є же ж в партії здорові сили.
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14.10.2024 09:46 Ответить
зато бабло рашистам та комплектуючі для зброї передають без всяких умов

кончені
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14.10.2024 11:05 Ответить
Давайте, попередьте перший і останній раз.
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14.10.2024 18:41 Ответить
 
 