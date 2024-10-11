Позиция Великобритании относительно использования ракет Storm Shadow остается неизменной, - Reuters.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером обсудили предоставление разрешения бить британскими ракетами Storm Shadow по территории РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Представитель британского премьера подтвердил позицию страны относительно права Украины наносить удары по целям на территории России при определенных условиях. В то же время он отметил, что политика Лондона относительно использования дальнобойных ракет Storm Shadow для атак на территории России остается неизменной.
"Очевидно, что мы хотим поставить Украину в самую сильную позицию. Но ни одна война никогда не была выиграна одним оружием. Что касается конкретно Storm Shadow, то позиция правительства Великобритании относительно использования ракет большой дальности не изменилась", - заявил представитель Стармера.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский и премьер Великобритании Кир Стармер обсуждали "План победы".
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«Якщо буде допомога менша, нам треба більше мобілізувати людей. Якщо допомога буде більше, тоді коефіцієнт озброєності зростає і тоді вам треба менше людей, тому що ви можете деякі ділянки фронту закривати умовно зброєю, і вам не треба стільки людей»
Как же тогда мог возникнуть пожар на российском крейсере? Наиболее вероятный ответ прост: его системы РЭБ и ПВО либо вовсе не увидели ракету в штормовых условиях, либо заметили ее уже слишком поздно, когда ничего не успели сделать. Тут ничего нового нет: именно так 40 лет назад, в 1982 году, случилось с британским эсминцем «Шеффилд», который заметил легкую аргентинскую ракету за секунды до попадания и в итоге утонул.
По-настоящему внезапная атака на русский крейсер была возможна только в одном случае: ракета была норвежской.
В западном мире основные противокорабельные ракеты легких классов - американский «Гарпун» и норвежская NSM. Первая, если брать запускаемые не с самолетов варианты, имеет такое же «радарное» самонаведение, как «Нептун». Вторая - нет, и это делает ее намного опаснее.
NSM, созданная норвежской компанией Kongsberg, летает без «радара в голове». Сперва в нее вводят первичные координаты цели, полученные, например, с разведывательного беспилотника (вплоть до RQ-4 и его «кузенов», имеющих довольно далеко видящие радары). Затем ракета идет в район этих координат, ориентируясь по комбинации инерциального наведения (очень упрощенно - сложной версии гирокомпаса) и GPS-навигации. Но на конечном участке, самом важном для попадания, норвежская ракета активирует инфракрасную головку самонаведения. Увиденные на горизонте образы ракета сравнивает с библиотекой из своей памяти и выбирает наиболее важную цель (если их больше одной).
Сором... - не то слово.