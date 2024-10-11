Позиция Великобритании относительно использования ракет Storm Shadow остается неизменной, - Reuters.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером обсудили предоставление разрешения бить британскими ракетами Storm Shadow по территории РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Представитель британского премьера подтвердил позицию страны относительно права Украины наносить удары по целям на территории России при определенных условиях. В то же время он отметил, что политика Лондона относительно использования дальнобойных ракет Storm Shadow для атак на территории России остается неизменной.

"Очевидно, что мы хотим поставить Украину в самую сильную позицию. Но ни одна война никогда не была выиграна одним оружием. Что касается конкретно Storm Shadow, то позиция правительства Великобритании относительно использования ракет большой дальности не изменилась", - заявил представитель Стармера.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский и премьер Великобритании Кир Стармер обсуждали "План победы".