Позиція Великої Британії щодо використання ракет Storm Shadow залишається незмінною, - Reuters.
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером обговорили надання дозволу бити британськими ракетами Storm Shadow по території РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Речник британського прем'єра підтвердив позицію країни щодо права України завдавати ударів по цілях на території Росії за певних умов. Водночас він зазначив, що політика Лондона щодо використання далекобійних ракет Storm Shadow для атак на території Росії залишається незмінною.
"Очевидно, що ми хочемо поставити Україну в найсильнішу позицію. Але жодна війна ніколи не була виграна однією зброєю. Що стосується конкретно Storm Shadow, то позиція уряду Великої Британії щодо використання ракет великої дальності не змінилася" , – заявив речник Стармера.
Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський та прем'єр Британії Кір Стармер обговорювали "План перемоги".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«Якщо буде допомога менша, нам треба більше мобілізувати людей. Якщо допомога буде більше, тоді коефіцієнт озброєності зростає і тоді вам треба менше людей, тому що ви можете деякі ділянки фронту закривати умовно зброєю, і вам не треба стільки людей»
Как же тогда мог возникнуть пожар на российском крейсере? Наиболее вероятный ответ прост: его системы РЭБ и ПВО либо вовсе не увидели ракету в штормовых условиях, либо заметили ее уже слишком поздно, когда ничего не успели сделать. Тут ничего нового нет: именно так 40 лет назад, в 1982 году, случилось с британским эсминцем «Шеффилд», который заметил легкую аргентинскую ракету за секунды до попадания и в итоге утонул.
По-настоящему внезапная атака на русский крейсер была возможна только в одном случае: ракета была норвежской.
В западном мире основные противокорабельные ракеты легких классов - американский «Гарпун» и норвежская NSM. Первая, если брать запускаемые не с самолетов варианты, имеет такое же «радарное» самонаведение, как «Нептун». Вторая - нет, и это делает ее намного опаснее.
NSM, созданная норвежской компанией Kongsberg, летает без «радара в голове». Сперва в нее вводят первичные координаты цели, полученные, например, с разведывательного беспилотника (вплоть до RQ-4 и его «кузенов», имеющих довольно далеко видящие радары). Затем ракета идет в район этих координат, ориентируясь по комбинации инерциального наведения (очень упрощенно - сложной версии гирокомпаса) и GPS-навигации. Но на конечном участке, самом важном для попадания, норвежская ракета активирует инфракрасную головку самонаведения. Увиденные на горизонте образы ракета сравнивает с библиотекой из своей памяти и выбирает наиболее важную цель (если их больше одной).
Сором... - не то слово.