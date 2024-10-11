Позиція Великої Британії щодо використання ракет Storm Shadow залишається незмінною, - Reuters.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером обговорили надання дозволу бити британськими ракетами Storm Shadow по території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Речник британського прем'єра підтвердив позицію країни щодо права України завдавати ударів по цілях на території Росії за певних умов. Водночас він зазначив, що політика Лондона щодо використання далекобійних ракет Storm Shadow для атак на території Росії залишається незмінною.

"Очевидно, що ми хочемо поставити Україну в найсильнішу позицію. Але жодна війна ніколи не була виграна однією зброєю. Що стосується конкретно Storm Shadow, то позиція уряду Великої Британії щодо використання ракет великої дальності не змінилася" , – заявив речник Стармера.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський та прем'єр Британії Кір Стармер обговорювали "План перемоги".