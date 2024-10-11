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Новини
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Позиція Великої Британії щодо використання ракет Storm Shadow залишається незмінною, - Reuters.

Чи дозволили Британія бити Storm Shadow по РФ

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером обговорили надання дозволу бити британськими ракетами Storm Shadow по території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Речник британського прем'єра підтвердив позицію країни щодо права України завдавати ударів по цілях на території Росії за певних умов. Водночас він зазначив, що політика Лондона щодо використання далекобійних ракет Storm Shadow для атак на території Росії залишається незмінною.

"Очевидно, що ми хочемо поставити Україну в найсильнішу позицію. Але жодна війна ніколи не була виграна однією зброєю. Що стосується конкретно Storm Shadow, то позиція уряду Великої Британії щодо використання ракет великої дальності не змінилася" , – заявив речник Стармера.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський та прем'єр Британії Кір Стармер обговорювали "План перемоги".

Автор: 

Велика Британія (5643) ракети (4051)


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Топ коментарі
+8
Позиція Великобританії - це практично скопійована сцикливо-хитрожопа позиція америкоїдів. Ви тут помирайте під КАБами і ракетними обстрілами, а вони спостерігатимуть і казатимуть, що їх надихає наша сміливість. Будуть ввечері підсвічувати БігБен в жовто-блакитні кольори, адже це прояв потужної підтримки.
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11.10.2024 07:47
+6
зате вимагають мобілізувати хлопців 18-25 років, щоб винищити остаточно майбутнє України, думайТЕ
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11.10.2024 07:21
+6
Хоч це і виглядає як максимальна зрада, але із такою стратегією «допомоги» яку ведуть наші так звані партнери виглядає так, що вони не хочуть по серйозному захищати і в подальшому давати реальні гарантії безпеки і розуміють, що рашка тут рано чи пізно все захопить, тому і ціль винищити максимальну кількість мобілізаційного ресурсу для них..
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11.10.2024 07:38
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Нарколига не хоче Кіру расповісти про ракетну програму України,яку забанила зелена зграя в 19 році?
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11.10.2024 07:21 Відповісти
зате вимагають мобілізувати хлопців 18-25 років, щоб винищити остаточно майбутнє України, думайТЕ
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11.10.2024 07:21 Відповісти
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/mobilizaciya-v-ukrajini-arahamiya-nazvav-umovi-za-yakih-v-ukrajini-dodatkovo-mobilizuyut-lyudey-50395090.html Якось Арахамія заявив:
«Якщо буде допомога менша, нам треба більше мобілізувати людей. Якщо допомога буде більше, тоді коефіцієнт озброєності зростає і тоді вам треба менше людей, тому що ви можете деякі ділянки фронту закривати умовно зброєю, і вам не треба стільки людей»
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11.10.2024 07:26 Відповісти
А де я казав, що він збрехав? Просто чергове підтвердження стратегії закривання фронту тілами українців. Фінал такої стратегії очевидний.
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11.10.2024 08:31 Відповісти
Хоч це і виглядає як максимальна зрада, але із такою стратегією «допомоги» яку ведуть наші так звані партнери виглядає так, що вони не хочуть по серйозному захищати і в подальшому давати реальні гарантії безпеки і розуміють, що рашка тут рано чи пізно все захопить, тому і ціль винищити максимальну кількість мобілізаційного ресурсу для них..
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11.10.2024 07:38 Відповісти
тому що вони бачать що нашій владі перемога не потрібна
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11.10.2024 08:25 Відповісти
Що ви маєте на увазі під "перемогою"?
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11.10.2024 08:28 Відповісти
викинути підарів з території України та вступ в НАТО та ЄС.І все.
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11.10.2024 08:38 Відповісти
Викинути, припустим, викинули, а яке далі НАТО і ЄС, коли вон изі своєї території будуть регулярно пускати сюди ракети? Чи для ракет НАТО зробить виключення, а от коли по змлі підуть - тоді втрутяться? Взагалі якщо почитати Північноатлантичний договір, там ніде не прописаний прямий обов'язок члена альянсу приймати участь своїми військами у відбитті агресії на іншого члена альянсу.
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11.10.2024 08:50 Відповісти
а далі-озброюватися та будувати інститути влади.
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11.10.2024 08:54 Відповісти
Хто їх буде будувати? Як і вигравати війну. Партнери нам все збудують? Самі за 33 роки нішмагла, попробуєм ще раз 33 роки?
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11.10.2024 08:57 Відповісти
так.Будувати повинні ми.Або нєфіг було починати спротив.Будемо не декларувати наміри а реально працювати-будуть допомагати.
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11.10.2024 09:04 Відповісти
Ракета Storm Shadow здається англійського виробництва? Вони нам її дають і ми їм дуже вдячні, бо є велика частина окупованих територій, де збираються ворожі підрозділи і техніка. А в нас є свої далекобійні "Нептун", "Сапсан-Грім 2", "Вільхи", які ще у 2019 році залишив Україні "барига". Якщо уявити, зщо за своєї каденціїї - 5 років, простий і чесний пареньок від наріду зробив ще свої, нові, далекобійні ракети, то навіщо нам англійські?
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11.10.2024 07:27 Відповісти
Ти жалюгідний
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11.10.2024 07:59 Відповісти
Свого реального баригу і його шість барижних менеджерів цілуєте ви всі так, що неприступна черга. Продовжуйте.
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11.10.2024 08:11 Відповісти
Скільки зробили ракет до 2019 року не відомо, але відомо, що "Нептунами" потопили кацапський крейсер "Москву" і били по аеродромах. Також били "Вільхами" по кораблях з десантом, коли вони у 2022 році підходили до Одеси ті інших міст на березі Чорного моря. Відомо про застосування ракети "Сапсан-Грім" по аеродрому в Саках. Чому команда Зеленського не виготовляла готові і випробувані ракети попередниками мені не відомо. Можу тільки здогадуватися, що команда "слуг" сконструювала свої, нові ракетні комплекси, Ви про них чули? І я не чув, бо головна політика Зе "какая разница", "перестать стреляить", "ми один народ", відведення військ з укріплень і розмінування мінних полів. Ледь не забув, ще подивитися в очі пуйла де один мальчік від наріду бачив мир. Я все правильно написав, чи ще щось пропустив?
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11.10.2024 08:18 Відповісти
В экспертном сообществе пришли ко мнению о попадании в "Москву" норвежской ракеты.

Как же тогда мог возникнуть пожар на российском крейсере? Наиболее вероятный ответ прост: его системы РЭБ и ПВО либо вовсе не увидели ракету в штормовых условиях, либо заметили ее уже слишком поздно, когда ничего не успели сделать. Тут ничего нового нет: именно так 40 лет назад, в 1982 году, случилось с британским эсминцем «Шеффилд», который заметил легкую аргентинскую ракету за секунды до попадания и в итоге утонул.

По-настоящему внезапная атака на русский крейсер была возможна только в одном случае: ракета была норвежской.

В западном мире основные противокорабельные ракеты легких классов - американский «Гарпун» и норвежская NSM. Первая, если брать запускаемые не с самолетов варианты, имеет такое же «радарное» самонаведение, как «Нептун». Вторая - нет, и это делает ее намного опаснее.

NSM, созданная норвежской компанией Kongsberg, летает без «радара в голове». Сперва в нее вводят первичные координаты цели, полученные, например, с разведывательного беспилотника (вплоть до RQ-4 и его «кузенов», имеющих довольно далеко видящие радары). Затем ракета идет в район этих координат, ориентируясь по комбинации инерциального наведения (очень упрощенно - сложной версии гирокомпаса) и GPS-навигации. Но на конечном участке, самом важном для попадания, норвежская ракета активирует инфракрасную головку самонаведения. Увиденные на горизонте образы ракета сравнивает с библиотекой из своей памяти и выбирает наиболее важную цель (если их больше одной).
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11.10.2024 09:08 Відповісти
Ще додайте, що втопили "мацкву" безпосередньо норвежці, і можете вважати свою місію виконаною.
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11.10.2024 11:29 Відповісти
Позиція Великобританії - це практично скопійована сцикливо-хитрожопа позиція америкоїдів. Ви тут помирайте під КАБами і ракетними обстрілами, а вони спостерігатимуть і казатимуть, що їх надихає наша сміливість. Будуть ввечері підсвічувати БігБен в жовто-блакитні кольори, адже це прояв потужної підтримки.
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11.10.2024 07:47 Відповісти
"Ссиклива"?Чи були б ми зараз живі без їхньої допомоги?
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11.10.2024 08:00 Відповісти
так.згідний.Вже була б повна окупація.
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11.10.2024 08:26 Відповісти
ми були б живі, якщо б ці бл*ді не забрали у нас 3ій потенціал зброї під пусті обіцянки.
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11.10.2024 23:57 Відповісти
Не ***** забрали а ми самі віддали.І,до речі,ота ******* олександр чалий,автор будапешстського меморандума,і на стамбулькій зустрічі був.**** зелена усе сміття зібрала
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12.10.2024 08:36 Відповісти
Докерувалися. Україна була однією з лічених космічних держава. Американські ракети літали на українських двигунах. А тепер жалюгідний блазень - обличчя України - повзає по світу із протягнутою рукою - дайте ракетку.
Сором... - не то слово.
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11.10.2024 08:15 Відповісти
Украина могла бить по российской территории при одном условии. Если бы до войны закупили те же Storm Shadow и объявлено о производстве боеприпасов аналогичных типов. Нептун, Ольха, Сапсан это всё советские разработки, упоминать о них нет смысла. А теперь не по понятиям. Прямое участие Запада в атаках на Россию. Разрешение на такие удары Украина сможет получить только после окончания войны. В новой войне если такая случится.
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11.10.2024 09:16 Відповісти
Если бы до войны закупили.... так ніхто б не продав!
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11.10.2024 23:58 Відповісти
У Британії величезний баласт кацапії оселилися і рулять питаннями . Як би їх звідкіля викурити
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11.10.2024 09:28 Відповісти
"жодна війна ніколи не була виграна однією зброєю" - ну то давайте різну!
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11.10.2024 11:23 Відповісти
мерзотна і гнила позиція
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12.10.2024 00:01 Відповісти
 
 