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Новости
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Танки Leopard, боевые машины Marder, системы ПВО и гаубицы: Германия обновила список помощи Украине

У Німеччині оновили список допомоги Україні

Правительство Германии обновило перечень предоставляемой Украине военной помощи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно обновленному 17 октября перечню, Берлин предоставил:

  • восемь танков Leopard 1A5 (передают совместно с Данией),
  • 20 боевых машин пехоты Marder и боеприпасы к ним,
  • четыре бронированных военных автомобиля с защитой от мин и засад MRAP.

Также в сообщении немецкого правительства указаны:

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Берлин также предоставил:

  • шесть самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 с запчастями,
  • 24 тысячи боеприпасов калибра 155 мм и прочее.

Напомним, 11 октября Германия вместе с Бельгией, Данией и Норвегией объявили, что готовят большой пакет военной помощи для Украины на сумму 1,4 млрд евро. Помощь планируют предоставить до конца 2024 года.

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Автор: 

Германия (7063) помощь и поддержка (874)


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Топ комментарии
+13
Нідерланди та Данія замовили для України 6 САУ DITA, - Міноборони Нідерландів

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17.10.2024 22:14
+5
Дай їм Бог здоровʼя!
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17.10.2024 22:10
+2
ну, взагалі-то ще кілька місяців тому Rheinmetall відкрив в Україні перший цех по ремонту техніки з перспективою розширення до заводу з виробництва. і такий завод має бути не один. а ще є і інші компанії)
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18.10.2024 00:03
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Дай їм Бог здоровʼя!
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17.10.2024 22:10 Ответить
Нідерланди та Данія замовили для України 6 САУ DITA, - Міноборони Нідерландів

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17.10.2024 22:14 Ответить
На них всі л а н ц е т и злетяться, як оси на кавун
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17.10.2024 22:28 Ответить
Шо, опять зрада??
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17.10.2024 23:17 Ответить
Та да, краще б не замовляли, воно якось само розсосеця.
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17.10.2024 23:58 Ответить
Головне.
Екіпаж - 2 людини.
Вогнем (повністю автоматичним) керує один член екіпажу.
Якщо можна порівнювати з якоюсь іншою самохідною САУ, то це шведський Арчер.
У кацапів і близько нічого подібного нема.
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18.10.2024 08:47 Ответить
Краще б допомогли запустити власне виробництво Леопардів, або хоча б їх модифікацію.

Це було б набагато корисніше у довгостроковій перспективі.

Надіюся, що українську збройну промисловість теж допоможуть розвинути.
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17.10.2024 22:19 Ответить
ну, взагалі-то ще кілька місяців тому Rheinmetall відкрив в Україні перший цех по ремонту техніки з перспективою розширення до заводу з виробництва. і такий завод має бути не один. а ще є і інші компанії)
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18.10.2024 00:03 Ответить
Дякуємо!!!
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17.10.2024 23:59 Ответить
Німці також можуть повторити. Мають чим.
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18.10.2024 01:34 Ответить
Дякую
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18.10.2024 10:33 Ответить
 
 