Танки Leopard, боевые машины Marder, системы ПВО и гаубицы: Германия обновила список помощи Украине

Правительство Германии обновило перечень предоставляемой Украине военной помощи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.



Согласно обновленному 17 октября перечню, Берлин предоставил:

восемь танков Leopard 1A5 (передают совместно с Данией),

20 боевых машин пехоты Marder и боеприпасы к ним,

четыре бронированных военных автомобиля с защитой от мин и засад MRAP.

Также в сообщении немецкого правительства указаны:

системы противовоздушной обороны IRIS-T SLS и IRIS-T SLM, ракеты к ним

ракеты "Морской воробей".

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Берлин также предоставил:

шесть самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 с запчастями,

24 тысячи боеприпасов калибра 155 мм и прочее.

Напомним, 11 октября Германия вместе с Бельгией, Данией и Норвегией объявили, что готовят большой пакет военной помощи для Украины на сумму 1,4 млрд евро. Помощь планируют предоставить до конца 2024 года.

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