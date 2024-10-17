Танки Leopard, боевые машины Marder, системы ПВО и гаубицы: Германия обновила список помощи Украине
Правительство Германии обновило перечень предоставляемой Украине военной помощи.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Согласно обновленному 17 октября перечню, Берлин предоставил:
- восемь танков Leopard 1A5 (передают совместно с Данией),
- 20 боевых машин пехоты Marder и боеприпасы к ним,
- четыре бронированных военных автомобиля с защитой от мин и засад MRAP.
Также в сообщении немецкого правительства указаны:
- системы противовоздушной обороны IRIS-T SLS и IRIS-T SLM, ракеты к ним
- ракеты "Морской воробей".
Берлин также предоставил:
- шесть самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 с запчастями,
- 24 тысячи боеприпасов калибра 155 мм и прочее.
Напомним, 11 октября Германия вместе с Бельгией, Данией и Норвегией объявили, что готовят большой пакет военной помощи для Украины на сумму 1,4 млрд евро. Помощь планируют предоставить до конца 2024 года.
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Екіпаж - 2 людини.
Вогнем (повністю автоматичним) керує один член екіпажу.
Якщо можна порівнювати з якоюсь іншою самохідною САУ, то це шведський Арчер.
У кацапів і близько нічого подібного нема.
Це було б набагато корисніше у довгостроковій перспективі.
Надіюся, що українську збройну промисловість теж допоможуть розвинути.