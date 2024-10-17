Норвегия выделит €250 миллионов в поддержку энергоинфраструктуры Украины

Министр иностранных дел Королевства Норвегии Эспен Барт Эйде во время визита в Киев объявил о новом пакете энергетической поддержки Украины накануне зимы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде на совместном с главой МИД Украины Андреем Сибигой брифинге в Киеве.

"Сегодня мы объявили о пакете поддержки в размере 250 миллионов евро именно энергетической инфраструктуры. И здесь мы работаем с украинской властью, с международными партнерами как по ремонту того, что было разрушено, так и для помощи с развитием новой современной энергетической инфраструктуры XXI века, которая является более устойчивой, более разветвленной", - сказал он.

Эйде также объявил, что его страна предоставит отдельный зимний пакет поддержки энергосектора, в рамках которого предусматривается, например, утепление домов.

"Мы работаем с ключевыми партнерами на этом фронте", - подчеркнул министр.

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По его словам, Норвегия только в этом году выделила Украине 2,3 млрд евро, что является мощным сигналом поддержки Украины.

"Мы гарантируем поддержку, которую вы получите. Пока война идет, мы рядом. Когда война будет выиграна в пользу Украины, мы будем участвовать в восстановлении Украины", - отметил глава МИД Норвегии.

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