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Новости Помощь Украине
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Норвегия выделила пакет помощи Украине на 6,4 млн евро, - глава МИД Эйде

Еспен Ейде анонсував новий пакет допомоги від Норвегії

Норвегия передает Украине очередной пакет помощи. На этот раз на сумму 6,4 млн евро.

Об этом сообщил министр иностранных дел Норвегии Эспен Эйде во время совместного брифинга с министрами иностранных дел стран Нордично-Балтийской восьмерки в Одессе, передает "Укрsнформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы выделили 6,4 млн евро от правительства Норвегии, чтобы поддержать Украину",- сказал глава МИД.

Дипломат отметил, что Норвегия имеет несколько планов, которые будет применять исходя из того, закончится война в Украине или продолжится дальше.

Эйде подчеркнул, что поддержка Украины и ее интеграция в НАТО - остаются неизменными.

"Что неизменно - это поддержка Украины и ее интеграция в НАТО. Мы боремся не только за Украину, но и за нас. У нас у всех есть неприятный опыт с Россией и ей нельзя доверять, а мы хотим жить в мире", - сказал глава внешнеполитического ведомства Норвегии.

Напомним, что в среду, 16 октября, Литва анонсировала новый пакет помощи Украине на 3,5 млрд евро.

Также в этот день США объявили оборонный пакет для Украины на сумму 425 миллионов долларов, в который вошли новые системы противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвегия в своем посольстве в Киеве создала должность ответственного за военное сотрудничество с Украиной, - министр обороны Грам

Автор: 

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Скромно, но лишним не будет
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16.10.2024 21:09 Ответить
Менше однієї "скромної" чиновниці МінЗдоху!
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16.10.2024 21:20 Ответить
Дякую!
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16.10.2024 21:25 Ответить
одна мамуся з хмельниччини, лежачі на купі доллярів, обізвала Норвегію ніщебродами..
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16.10.2024 21:33 Ответить
Дякуємо уряду і народу Норвегії за допомогу !
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16.10.2024 22:22 Ответить
І тут Тетяна Крупа тихесенько посміхнулась...
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17.10.2024 01:14 Ответить
 
 