Норвегия выделила пакет помощи Украине на 6,4 млн евро, - глава МИД Эйде
Норвегия передает Украине очередной пакет помощи. На этот раз на сумму 6,4 млн евро.
Об этом сообщил министр иностранных дел Норвегии Эспен Эйде во время совместного брифинга с министрами иностранных дел стран Нордично-Балтийской восьмерки в Одессе, передает "Укрsнформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы выделили 6,4 млн евро от правительства Норвегии, чтобы поддержать Украину",- сказал глава МИД.
Дипломат отметил, что Норвегия имеет несколько планов, которые будет применять исходя из того, закончится война в Украине или продолжится дальше.
Эйде подчеркнул, что поддержка Украины и ее интеграция в НАТО - остаются неизменными.
"Что неизменно - это поддержка Украины и ее интеграция в НАТО. Мы боремся не только за Украину, но и за нас. У нас у всех есть неприятный опыт с Россией и ей нельзя доверять, а мы хотим жить в мире", - сказал глава внешнеполитического ведомства Норвегии.
Напомним, что в среду, 16 октября, Литва анонсировала новый пакет помощи Украине на 3,5 млрд евро.
Также в этот день США объявили оборонный пакет для Украины на сумму 425 миллионов долларов, в который вошли новые системы противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение.
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