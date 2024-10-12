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Норвегия в своем посольстве в Киеве создала должность ответственного за военное сотрудничество с Украиной, - министр обороны Грам

Міноборони Норвегії заснувало посаду військового аташе в Києві

Министерство обороны Норвегии создало должность военного атташе в своем посольстве в Киеве. Военный атташе будет отвечать за сотрудничество между норвежскими и украинскими учеными и промышленностью в сфере оборонных инноваций и промышленного развития.

Об этом рассказал министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, пишет портал Forsvarets forum, информирует Цензор.НЕТ.

Как пояснил Грам, новый чиновник в посольстве в Украине будет отвечать за связь и сотрудничество между норвежскими и украинскими учеными и промышленностью "в области оборонных инноваций и промышленного развития".

"Для удовлетворения огромных потребностей Украины необходимы значительные инвестиции и участие частного сектора. Норвежские компании хотят поделиться знаниями, опытом и решениями как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Об этом просит и украинская сторона",- сказал норвежский чиновник.

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Грам отметил, что необходимо укреплять деловое сотрудничество с украинскими компаниями.

Кроме этого, он добавил, что в долгосрочной перспективе для норвежских компаний может стать актуальным налаживание производства в Украине.

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Норвегия (709) посольство (1084) сотрудничество (755)


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Вже і Нрвегія...
Негодує....
Тас с ворює стратегію...

В Нрвегії є достать поетів...
Які не тільки пишуть елегї...
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12.10.2024 17:35 Ответить
Правильно ...Браво Норвегія !!!🤡 з ОПою ,треба брати за горло !!!
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12.10.2024 17:37 Ответить
Навіщо, ми самі створили тисячу посад, які б контролювали один одного нічого не роблячи і отримуючу велику зарплатню.
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12.10.2024 17:53 Ответить
Зарплаты им мало они еще взятками подрабатывают.
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12.10.2024 18:07 Ответить
Якщо співпраця передбачає грошові інвестиції - то наглядач за зеленими точно потрібен.
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12.10.2024 18:38 Ответить
Йому є назва: атташе.
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12.10.2024 19:39 Ответить
 
 