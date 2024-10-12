Норвегия в своем посольстве в Киеве создала должность ответственного за военное сотрудничество с Украиной, - министр обороны Грам

Министерство обороны Норвегии создало должность военного атташе в своем посольстве в Киеве. Военный атташе будет отвечать за сотрудничество между норвежскими и украинскими учеными и промышленностью в сфере оборонных инноваций и промышленного развития.

Об этом рассказал министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, пишет портал Forsvarets forum, информирует Цензор.НЕТ.

Как пояснил Грам, новый чиновник в посольстве в Украине будет отвечать за связь и сотрудничество между норвежскими и украинскими учеными и промышленностью "в области оборонных инноваций и промышленного развития".

"Для удовлетворения огромных потребностей Украины необходимы значительные инвестиции и участие частного сектора. Норвежские компании хотят поделиться знаниями, опытом и решениями как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Об этом просит и украинская сторона",- сказал норвежский чиновник.

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Грам отметил, что необходимо укреплять деловое сотрудничество с украинскими компаниями.

Кроме этого, он добавил, что в долгосрочной перспективе для норвежских компаний может стать актуальным налаживание производства в Украине.

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