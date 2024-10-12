Норвегія у своєму посольстві у Києві створила посаду відповідального за військову співпрацю з Україною, - міністр оборони Грам

Міністерство оборони Норвегії створило посаду військового аташе у своєму посольсьві в Києві. Військовий аташе відповідатиме за співпрацю між норвезькими й українськими науковцями і промисловістю у сфері оборонних інновацій та промислового розвитку.

По це розповів міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, пише портал Forsvarets forum, інформує Цензор.НЕТ.

Як пояснив Грам, новий посадовець у посольстві в Україні буде відповідати за зв’язок і співпрацю між норвезькими й українськими науковцями та промисловістю "в галузі оборонних інновацій і промислового розвитку".

"Для задоволення величезних потреб України необхідні значні інвестиції та участь приватного сектора. Норвезькі компанії хочуть поділитися знаннями, досвідом і рішеннями як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Про це просить і українська сторона",- сказав норвезький урядовець.

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Грам зазначив, що необхідно зміцнювати ділове співробітництво з українськими компаніями.

Окрім цього, він додав, що у довгостроковій перспективі для норвезьких компаній може стати актуальним налагодження виробництва в Україні.

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