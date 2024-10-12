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Норвегія у своєму посольстві у Києві створила посаду відповідального за військову співпрацю з Україною, - міністр оборони Грам

Міноборони Норвегії заснувало посаду військового аташе в Києві

Міністерство оборони Норвегії створило посаду військового аташе у своєму посольсьві в Києві. Військовий аташе  відповідатиме за співпрацю між норвезькими й українськими науковцями і промисловістю у сфері оборонних інновацій та промислового розвитку.

По це розповів міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, пише портал Forsvarets forum, інформує Цензор.НЕТ.

Як пояснив Грам, новий посадовець у посольстві в Україні буде відповідати за зв’язок і співпрацю між норвезькими й українськими науковцями та промисловістю "в галузі оборонних інновацій і промислового розвитку".

"Для задоволення величезних потреб України необхідні значні інвестиції та участь приватного сектора. Норвезькі компанії хочуть поділитися знаннями, досвідом і рішеннями як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Про це просить і українська сторона",- сказав норвезький урядовець.

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Грам зазначив, що необхідно зміцнювати ділове співробітництво з українськими компаніями.

Окрім цього, він додав, що у довгостроковій перспективі для норвезьких компаній може стати актуальним налагодження виробництва в Україні.

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Автор: 

Норвегія (778) посольство (947) співпраця (1067)


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Вже і Нрвегія...
Негодує....
Тас с ворює стратегію...

В Нрвегії є достать поетів...
Які не тільки пишуть елегї...
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12.10.2024 17:35 Відповісти
Правильно ...Браво Норвегія !!!🤡 з ОПою ,треба брати за горло !!!
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12.10.2024 17:37 Відповісти
Навіщо, ми самі створили тисячу посад, які б контролювали один одного нічого не роблячи і отримуючу велику зарплатню.
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12.10.2024 17:53 Відповісти
Зарплаты им мало они еще взятками подрабатывают.
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12.10.2024 18:07 Відповісти
Якщо співпраця передбачає грошові інвестиції - то наглядач за зеленими точно потрібен.
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12.10.2024 18:38 Відповісти
Йому є назва: атташе.
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12.10.2024 19:39 Відповісти
 
 