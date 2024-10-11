Норвегія виділить $90 мільйонів на розширення виробництва зброї для України

Норвегія виділить до 967 млн крон (близько $89,9 млн) на чотири нові проєкти, які спрямовані на збільшення потужностей, зокрема з виробництва ракетних двигунів та компонентів для створення вибухівки.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Норвегії, передає Європейська правда.

За словами міністра оборони країни Бйорна Арильда Грамма, наразі існує критична потреба в оборонному обладнанні як в Україні та союзників, так і на національному рівні.

"Дорожня карта – це комплексний план, який допоможе збільшити виробничі потужності оборонної промисловості Норвегії. Цим ми беремо на себе відповідальність за допомогу в задоволенні українських, національних і союзницьких потреб", – пояснив він.

Міністр наголосив, що в Норвегії та Європі виробничі потужності в оборонній промисловості були скорочені після кількох десятиліть миру та зниження попиту, а вторгнення Росії в Україну вимагає змінити цю тенденцію.

Арильд Грамм наголосив на тому, що Україна залежить від доступу до ППО, ракет, артилерійських снарядів та інших засобів, щоб продовжувати свою оборону.

"І галузь, і уряд зробили багато для збільшення виробництва в Норвегії, але це всеосяжний і довгостроковий виклик для всіх наших союзників. За допомогою цієї дорожньої карти ми беремо на себе відповідальність за збільшення спроможності Норвегії та союзників підтримувати Україну в їхній боротьбі", – зазначив він.

Норвезький міністр додав, що його країна збільшить підтримку інновацій для норвезьких оборонних компаній, що розробляють обладнання для України.

У Міноборони Норвегії повідомили, що кошти будуть спрямовані на:

малі та середні норвезькі компанії, які можуть подати заявку на фінансування для промислового виробництва технологій, що можуть бути корисні для українських Сил оборони;

нову лінію з виробництва ракетних двигунів на заводі Nammo в Раугфоссе;

нарощування норвезького виробництва гексаміну, важливого компонента для створення сучасних вибухових речовин;

техніко-економічне обґрунтування нового заводу з виробництва вибухових речовин.

Зазначається, що Норвегія – одна з небагатьох західних країн, що виробляють такі вибухові речовини, які потрібні Україні для оборони від Росії.

Раніше прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьор заявив, що уряд Норвегії пропонує збільшити фінансування Програми підтримки Нансена для України до 135 млрд норвезьких крон ($12,7 млрд) і продовжити термін її дії ще на три роки – до 2030 року.

У лютому 2023 року Стортинг (парламент Норвегії) погодив багаторічну програму підтримки України. Програма підтримки названа на честь лауреата Нобелівської премії миру Фрітьофа Нансена в пам'ять про його видатну гуманітарну діяльність в Україні сто років тому.

Вона передбачає виділення Україні 75 млрд норвезьких крон протягом п'ятирічного періоду 2023–2027 років, тобто 15 млрд норвезьких крон щорічно, а також додатковий однорічний розподіл у 2023 році в розмірі 5 млн норвезьких крон країнам, що розвиваються.