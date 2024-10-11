Норвегія виділить $90 мільйонів на розширення виробництва зброї для України
Норвегія виділить до 967 млн крон (близько $89,9 млн) на чотири нові проєкти, які спрямовані на збільшення потужностей, зокрема з виробництва ракетних двигунів та компонентів для створення вибухівки.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Норвегії, передає Європейська правда.
За словами міністра оборони країни Бйорна Арильда Грамма, наразі існує критична потреба в оборонному обладнанні як в Україні та союзників, так і на національному рівні.
"Дорожня карта – це комплексний план, який допоможе збільшити виробничі потужності оборонної промисловості Норвегії. Цим ми беремо на себе відповідальність за допомогу в задоволенні українських, національних і союзницьких потреб", – пояснив він.
Міністр наголосив, що в Норвегії та Європі виробничі потужності в оборонній промисловості були скорочені після кількох десятиліть миру та зниження попиту, а вторгнення Росії в Україну вимагає змінити цю тенденцію.
Арильд Грамм наголосив на тому, що Україна залежить від доступу до ППО, ракет, артилерійських снарядів та інших засобів, щоб продовжувати свою оборону.
"І галузь, і уряд зробили багато для збільшення виробництва в Норвегії, але це всеосяжний і довгостроковий виклик для всіх наших союзників. За допомогою цієї дорожньої карти ми беремо на себе відповідальність за збільшення спроможності Норвегії та союзників підтримувати Україну в їхній боротьбі", – зазначив він.
Норвезький міністр додав, що його країна збільшить підтримку інновацій для норвезьких оборонних компаній, що розробляють обладнання для України.
У Міноборони Норвегії повідомили, що кошти будуть спрямовані на:
- малі та середні норвезькі компанії, які можуть подати заявку на фінансування для промислового виробництва технологій, що можуть бути корисні для українських Сил оборони;
- нову лінію з виробництва ракетних двигунів на заводі Nammo в Раугфоссе;
- нарощування норвезького виробництва гексаміну, важливого компонента для створення сучасних вибухових речовин;
- техніко-економічне обґрунтування нового заводу з виробництва вибухових речовин.
Зазначається, що Норвегія – одна з небагатьох західних країн, що виробляють такі вибухові речовини, які потрібні Україні для оборони від Росії.
Раніше прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьор заявив, що уряд Норвегії пропонує збільшити фінансування Програми підтримки Нансена для України до 135 млрд норвезьких крон ($12,7 млрд) і продовжити термін її дії ще на три роки – до 2030 року.
У лютому 2023 року Стортинг (парламент Норвегії) погодив багаторічну програму підтримки України. Програма підтримки названа на честь лауреата Нобелівської премії миру Фрітьофа Нансена в пам'ять про його видатну гуманітарну діяльність в Україні сто років тому.
Вона передбачає виділення Україні 75 млрд норвезьких крон протягом п'ятирічного періоду 2023–2027 років, тобто 15 млрд норвезьких крон щорічно, а також додатковий однорічний розподіл у 2023 році в розмірі 5 млн норвезьких крон країнам, що розвиваються.
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Норвегія - найбагатша країна Північної Європи та ключовий європейський експортер нафти й газу, яка в останні роки отримувала надприбутки від спричиненого Росією стрімкого зростання європейських цін на енергоносії, - за 2,5 роки великої війни надала Україні допомогу на суму, яка не відповідає рівню її добробуту. Зокрема, допомога Данії, якщо рахувати у відсотках від валового внутрішнього продукту (ВВП), у 3,5 раза перевищує той самий показник, розрахований для норвезької допомоги.
Так, за вже згаданими даними Кільського інституту, сума оборонної, фінансової та гуманітарної допомоги Данії сягає 1,8% ВВП, для Швеції і Фінляндії цей показник становить 0,8%, а Норвегія може похвалитися підтримкою лише у 0,5% від ВВП.
Обсяги допомоги Україні спровокували дискусії у Норвегії та звинувачення на адресу норвезького уряду.
Та й в Україні розраховують на Норвегію, особливо зважаючи на дуже ймовірні проблеми з американською підтримкою.