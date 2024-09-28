Норвегия отменила автоматическое предоставление защиты для украинских беженцев из "безопасных" областей. СПИСОК

Норвегия в пятницу отменила автоматическое получение защиты для украинских беженцев из шести "безопасных" областей Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе министерства юстиции Норвегии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С сегодняшнего дня лица, которые будут приезжать в Норвегию из районов Украины, которые Директорат по делам иностранцев (UDI) считает безопасными, будут подпадать под стандартные правила предоставления убежища", - говорится в заявлении.

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В ведомстве отметили, что отныне украинские беженцы из Львовской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ривненской областей не будут получать защиту в Норвегии автоматически, вместо этого им будет предоставлена реальная индивидуальная оценка своей потребности в защите. Граждане Украины из перечисленных шести областей, которые UDI считает "безопасными", могут получить отказ в предоставлении убежища.

В заявлении министерства говорится, что после нескольких предыдущих ограничительных мер количество украинцев, приезжающих в Норвегию, в течение зимы снизилось, однако теперь снова начало расти. В минюсте добавили, что в 2024 году среди общего количества украинских беженцев, прибывших в Норвегию, около 10% составляли жители шести "безопасных" областей.

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Изменения в предоставлении защиты с 27 сентября будут касаться только новоприбывших украинцев в Норвегии. Для тех беженцев из Украины, которые получили защиту в Норвегии ранее, изменений не предусмотрено. Также нововведения не будут касаться людей, которым предлагается медицинская эвакуация в Норвегию (пациентов службы Medevac) и родственников, которые будут их сопровождать.