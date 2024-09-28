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Норвегия отменила автоматическое предоставление защиты для украинских беженцев из "безопасных" областей. СПИСОК

Норвегія

Норвегия в пятницу отменила автоматическое получение защиты для украинских беженцев из шести "безопасных" областей Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе министерства юстиции Норвегии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С сегодняшнего дня лица, которые будут приезжать в Норвегию из районов Украины, которые Директорат по делам иностранцев (UDI) считает безопасными, будут подпадать под стандартные правила предоставления убежища", - говорится в заявлении.

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В ведомстве отметили, что отныне украинские беженцы из Львовской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ривненской областей не будут получать защиту в Норвегии автоматически, вместо этого им будет предоставлена реальная индивидуальная оценка своей потребности в защите. Граждане Украины из перечисленных шести областей, которые UDI считает "безопасными", могут получить отказ в предоставлении убежища.

В заявлении министерства говорится, что после нескольких предыдущих ограничительных мер количество украинцев, приезжающих в Норвегию, в течение зимы снизилось, однако теперь снова начало расти. В минюсте добавили, что в 2024 году среди общего количества украинских беженцев, прибывших в Норвегию, около 10% составляли жители шести "безопасных" областей.

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Изменения в предоставлении защиты с 27 сентября будут касаться только новоприбывших украинцев в Норвегии. Для тех беженцев из Украины, которые получили защиту в Норвегии ранее, изменений не предусмотрено. Также нововведения не будут касаться людей, которым предлагается медицинская эвакуация в Норвегию (пациентов службы Medevac) и родственников, которые будут их сопровождать.

Автор: 

беженцы (1644) Норвегия (700) украинцы (3863)


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Топ комментарии
+18
В статті наведено перелік, і Полтави з Вінницею там немає. Тому сарказм не зараховано.
Європейцям починає набридати, що під виглядом усталості ат вайни до них пруться всі підряд, шукати кращого життя, використовуючи тему війни як привід. Їм треба захищати всій ринок праці та національні інтереси. Звісно, цікаво, де була ця послідовність при масовому переселенні до них азіатських мігрантів, але є відчуття, що й їхніми гетто невдовзі займуться.
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28.09.2024 06:45
+10
Яку б допомогу українцям не надали, вони будуть обсирати рятівників, що все не так. А про свої засрані штані зеленим лайном думати ніколи
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28.09.2024 02:13
+10
Як би у нас був професійний МЗС, а не хто -зна що, то про сімʼю Базилевичей знав би весь світ, включно із Норвегією.
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28.09.2024 03:49
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а де це в Україні безпечні райони? Вінниця чи Польтава?
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28.09.2024 01:00 Ответить
В статті наведено перелік, і Полтави з Вінницею там немає. Тому сарказм не зараховано.
Європейцям починає набридати, що під виглядом усталості ат вайни до них пруться всі підряд, шукати кращого життя, використовуючи тему війни як привід. Їм треба захищати всій ринок праці та національні інтереси. Звісно, цікаво, де була ця послідовність при масовому переселенні до них азіатських мігрантів, але є відчуття, що й їхніми гетто невдовзі займуться.
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28.09.2024 06:45 Ответить
Тюлени? Нерест? Накуй?
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28.09.2024 01:00 Ответить
За даними норвезької влади, впродовж останніх двох з половиною років, країна з населенням 5,6 мільйона жителів, прийняла близько 85 тисяч українських біженців.
У Осло наголошують, що ця кількість - значно вища порівняно кількістю біженців, яких прийняли сусіди Норвегії.
Дотепер влада Норвегії надавала статус тимчасового захисту всім без винятку українцям, не беручи до уваги те, з якого саме регіону походять заявники
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28.09.2024 01:01 Ответить
У заяві міністерства йдеться, що станнім часом "зростає частка" українських шукачів притулку, котрі є "чоловіками, в тому числі багато - призовного віку", в той час, коли Україна відчуває проблеми з мобілізацією до війська для боротьби з російським наступом, додає агенція.
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28.09.2024 01:04 Ответить
Не суди по собі.
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28.09.2024 01:07 Ответить
Норвегія має розвинутий військово-промисловий комплекс, тому не лише прагне допомагати Україні, а й має спроможність робити це. Це великий виробник компонентів систем ППО і ракет до них, артилерійських ***********.

Норвегія надала Україні системи ППО NASAMS, артилерійські радари Arthur, протитанкові ракети Hellfire, зенітні ракети Mistral і чимало інших озброєнь. Разом з Британією Норвегія сформувала коаліцію з морської оборони України, а сотні норвезьких інструкторів навчають українських військових.

Норвегія у лютому 2023 року стала першою країною, яка затвердила багаторічну програму підтримки Нансена для України на 2023-2027 роки обсягом понад 7 млрд доларів США.

У відсотках від ВВП, виділених на підтримку України, Норвегія взагалі є світовим лідером - Осло витратило 1,6% ВВП. Данія також відправила 1,6% ВВП на допомогу Україні, проте не тільки на двосторонній основі, але й через європейські фонди.
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28.09.2024 02:07 Ответить
При цьому тим, хто вирішив повернутися з Норвегії в Україну, почали виплачувати одноразову виплату в розмірі 1500 євро.

У вересні стало відомо, що Осло виділить майже 9 млн євро на програму медичної евакуації важкопоранених українців до Європи. За словами прем'єр-міністра Йонаса Гара Стьоре, за час війни норвезькі літаки евакуювали 1931 пораненого українця - це майже половина від усіх, що були доставлені з України до Європи на лікування.
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28.09.2024 06:37 Ответить
а до Львову ракети не долітають?
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28.09.2024 01:02 Ответить
За їхньою логікою, у Чернівцях небезпечніше ніж у Львові.
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28.09.2024 08:11 Ответить
Украина не спит.Украину куярят рашисти. Большиє городо все начинать сначала.
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28.09.2024 01:06 Ответить
Це означає те, що з цих областей найбільше корінних мешканців переїхало до Норвегії. А більшість цих мешканців, чоловіки призовного віку, яких не хочуть захищати свою країну.
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28.09.2024 01:17 Ответить
"близько 10% становили мешканці шести "безпечних" областей."
Краще читайте, а не фантазуйте.
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28.09.2024 01:53 Ответить
У мін'юсті додали, що у 2024 році серед загальної кількості українських біженців, які прибули до Норвегії, близько 10% становили мешканці шести "безпечних" областей.Джерело:

Повномасштабна війна коли почалася?
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28.09.2024 01:57 Ответить
Єдина іформація яка є - за 2024 рік. За 2022-2023 - лише ваші фатазії, які ні на чому не базуються і нікому не цікаві.
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28.09.2024 02:24 Ответить
Фантазії, це коли ви припускаєте, що з початку повномасштабної і до початку 2024 року жоден чоловік призовного віку не переїхав до Норвегії з цих шести областей.
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28.09.2024 02:43 Ответить
Теоретично, ці чоловіки звільнені від призову.
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28.09.2024 08:15 Ответить
Де я "припускав" подібне? Процитуйте будь ласка це моє "припущення", або не брешіть, що я десь подібне нібито припускав.
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28.09.2024 11:13 Ответить
Львів безпечний? Розкажіть це трьом дівчинкам - гарнюням та розумницям, та їхній мамі! Та їхньому батьку, що поховав усю родину! І 5 тільки їм.
В Івано-Франківську та Тернополю теж є кому розповісти про безпечність.
Ситі бовдури!!!
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28.09.2024 01:26 Ответить
перестаньте клясти тих хто нам допомагає... Прикро, що й норвежці не усвідомлюють, що відносно безпечні ці області, тільки із-за того, що там не така кількість *******-зламаних щелеп.
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28.09.2024 10:13 Ответить
Є якась Божа кара на регіони де домінує мова проклятих.Чим більше процент,тим більші руйнування
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28.09.2024 10:53 Ответить
Ну если не понимаешь разницу в опасности, переселяйся в Покровск, это сейчас самое безопасное место в Украине.
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28.09.2024 12:45 Ответить
Ось чого ото наїхали, самі не зрозуміли!
Ніхто ж не каже, які в Україні найнебезпечніші міста і місця! Чим відрізняється концентрація небезпеки на сході і на заході країни, знають усі притомні люди, і навіть питання не стоїть!
Моя репліка про інше. Про те, що в Україні немає (повторюю: НЕМАЄ) небезпечних міст, бо вона, на жаль, прострілюється уся! И депортувати чи депрівірувати сім'ї із заходу країни у часи, коли тільки-тільки поховали мирняк із Львова, Франківська...

Повторюю, на Сході пекло! Ніхто і не сперечається. Но вважати захід безпекою та глибоким тилом і повертати туда жінок і дітей - жорстока помилка. Бо там ТЕЖ небезпечно!
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29.09.2024 00:43 Ответить
Так никто не говорит о том, что граждане Украины с указанных регионов не могут находиться на территории Норвегии, пожалуйста находитесь, но только за свой счет, т.е. работайте, зарабатывайте и живите. Речь идет о том, что халява закончилась для этих регионов Украины.
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01.10.2024 19:15 Ответить
Можна б нашим амбасадорам організувати тих біженців, яким нічого робить, ходити хоч би щодня під рускі посольства на акції, кричати "рускі геть з України"? Хоч би обивателі тамтешні звернули увагу, розголос у ЗМІ. Нас убивають, палять, ночі сидимо, а ті раді, бо втекли. Під посольства, у всій Європі! світ не знає, ХТО є варвари!
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28.09.2024 01:58 Ответить
Чи є щодня в газетах західних країн фотографії наших щодня і щоночі спалених будинків і убитих людей? Адже у нас є інформагентства. Ми як невістка, яку б'ють, - вона терпить, ну що ми... в підвал побігли...Найбільша країна Європи щоночі терпить жорстокий терор без жодної протидії. Йдеться про нас, отих "мирних", що в підвал побігли. Давайте закидаємо рускі посольства листами фото спалених будинків, хай мішками отримують, паралізуємо їм роботу. Ну яка від нас користь, від тих, що лякливо бігаємо в підвал
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28.09.2024 02:15 Ответить
Да їм немає що робити, тільки під посольством стояти і прапорами махати, ви думаєте їм гроші з неба падають, там працювати треба…і походу ми вже всіх своїм прапором заїбали…нехай краще норвезькими помахают
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28.09.2024 05:14 Ответить
Яку б допомогу українцям не надали, вони будуть обсирати рятівників, що все не так. А про свої засрані штані зеленим лайном думати ніколи
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28.09.2024 02:13 Ответить
Не пишіть, будь ласка, "українцям". Вони абсолютні кацапи, які ненавидять Україну. Серед біженців можна нарахувати хіба що 10% українців.
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28.09.2024 07:19 Ответить
пробачте йому , нещасне та нерозділене кохання до клаповухої ТЮльки, геть виїло залишки сірої речовини, але пОцієнт пересилив симптоми та шурує в пошуку заміни...
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28.09.2024 12:43 Ответить
Як би у нас був професійний МЗС, а не хто -зна що, то про сімʼю Базилевичей знав би весь світ, включно із Норвегією.
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28.09.2024 03:49 Ответить
У нас его не стало с начала нулевых после того как в консульства и посольтва начали назначать мажоров и родственников без дипломатического опыта и образования.
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28.09.2024 07:09 Ответить
Може запитати нашу МЗС, в фейсбуках, адже у світі ми "сепаратисти, що хочуть відділитися від расєї", не хочуть Пушкіна, не хочуть Толстого (ти диви!) світ знає Пушкіна, знає Толстого. Знають Віру, Надію, Любов і матір їх Софію (можливо!), але Базилевичів - не знають. Співчуття стільки ж, як до ірландців, наприклад, які там щось бухтіли колись..нам то було...
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28.09.2024 10:05 Ответить
наше МЗС
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28.09.2024 10:06 Ответить
В Норвегію, поближче до найбільшого в світі суверенного фонду ($1,7 трлн.) перебігло вже достатньо тих хто давно живе в Європі. Перевірити їх усіх, і сраною мітлою на батьківщину.
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28.09.2024 05:54 Ответить
Хто давно - ні, а схема діє так. Жили до 2022 в Польщі- переїхали в 2022 до Німеччини, жили в Італії - переїхали до Нідрландів і т. п і подались на біженство. Навіть, якщо розберуться, вони просто віддадуть гроші, які отримали і все.
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28.09.2024 07:22 Ответить
Британія надає біженство тим, хто перетнув український кордон не раніше лютого 2022р.
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28.09.2024 08:20 Ответить
))) Так це загальновідомий факт,що поки ранком 24.02.22 у мацкваротих регіонах бігли до воєнкоматів,слухали та дивились новини,інша найпатріотична та титульна частина країни вже товклася в чергах на кордоні ).Ну,а потім по всім відомій схемі-здавати квартирку у Львові біженцям за 12 тис. гривень поки сидиш у Норвегії )
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28.09.2024 07:16 Ответить
що ви мелете? найбільше чоловіків за кордон втекло зі сходу і півдня України. Всі їхали в об"їзд через росію, бо вона випускала. Всі мордаті, п"яні і росмовою розмовляють.
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28.09.2024 07:25 Ответить
Мелети ви,а статистика, яку тут оприлюднювали каже,що найбільша частка ухилянтів саме в Західних областях,так що не треба мені цих казачок з Німеччини свістити.
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28.09.2024 12:06 Ответить
зебіле, тобі відоме слово статистика, а його значення- це не для такого сяйва придуркуватості як ти?
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28.09.2024 12:45 Ответить
Хаха, східняки так швидко 'приїхали через росію' що вже на другий день в Німеччинах закінчився волонтерський і державний житловий фонд для 'біженців', і стали селити в спортзалах
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28.09.2024 13:49 Ответить
У мін'юсті додали, що у 2024 році серед загальної кількості українських біженців, які прибули до Норвегії, близько 10% становили мешканці шести "безпечних" областей.
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28.09.2024 07:28 Ответить
Один з братових однокласників, що загинув, приїхав воювати з Польщі в 2023. Ті з родичів, що пішли воювати, зробили це 24 02 2022. Тих, хто виїхав, а квартиру здає, не знаю жодного. Знаю, що виїхали, а в квартиру заселили родичів з Херсону, з умовою платити за себе комуналку. Луцьк.
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28.09.2024 08:31 Ответить
Так,ще й до Канади не лінилися літати за 3 тис.баксами на людину.
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28.09.2024 12:26 Ответить
Досі так роблять. Знаю немало таких челноків, і в основному це хитродупі з фраників і тернополів. Знаю особисто одного такого з франика. Ніби нормальною людиною був, а потім каже- ми всією родиною скатались до Монреаля, погуляли містом і назад до європи. Ким бляха треба бути щоб ще бабці своїй робити канадську візу?! Я в шоці.
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28.09.2024 13:53 Ответить
На даний момент сама безпечна область це Чернівецька
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28.09.2024 07:39 Ответить
Ну не хочуть ідти працювать а поміч дай кого тільки не побігло бомжі типа потерпіли цигани з виводко малих кацапи без документів чоловіки призовного віку мало йдуть на працю коли прилетіло поруч донька забрала онуків і поїхала шось платили пішла на роботу високооплачуваной роботи ніхто не дасть бо свої теж хочуть а по будівництвам двірниками на складах то багато відмовились і досі сидять а бомжів і циган тих взагалі не хаставиш працювать а їх навала то хай гонять до кацапів якраз демографічна криза а ці поновлять генофонд ато джамшут та равшан
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28.09.2024 08:45 Ответить
Краще б перевіряли хто з них ватник і депортували до рашки ))
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28.09.2024 08:49 Ответить
А як що до тих, які з кримської Євпаторії в Норвегії опинилися? Знаю таку родину. Коли почалася мобілізація в росії, то вони схватили свої українські закордонні паспорти та рванули на Захід як українські біженці. А ще одна родина з двома дітьми по тій самій мотивації опинилася в Британиії. Це вже безпосередньо мої бувші сусіди по південному березі Криму. І одні й другі намагалися виїхати на ПМЖ ще до війни але марно. Війна їм допомогла втекти з України. Можливо, вони зараз свічки ***** ставлять за допомогу у виїзді.
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28.09.2024 10:13 Ответить
Норвегія не в ЄС. В них свої правила.
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28.09.2024 15:07 Ответить
 
 