Норвегия отменила автоматическое предоставление защиты для украинских беженцев из "безопасных" областей. СПИСОК
Норвегия в пятницу отменила автоматическое получение защиты для украинских беженцев из шести "безопасных" областей Украины.
Об этом говорится в пресс-релизе министерства юстиции Норвегии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С сегодняшнего дня лица, которые будут приезжать в Норвегию из районов Украины, которые Директорат по делам иностранцев (UDI) считает безопасными, будут подпадать под стандартные правила предоставления убежища", - говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что отныне украинские беженцы из Львовской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ривненской областей не будут получать защиту в Норвегии автоматически, вместо этого им будет предоставлена реальная индивидуальная оценка своей потребности в защите. Граждане Украины из перечисленных шести областей, которые UDI считает "безопасными", могут получить отказ в предоставлении убежища.
В заявлении министерства говорится, что после нескольких предыдущих ограничительных мер количество украинцев, приезжающих в Норвегию, в течение зимы снизилось, однако теперь снова начало расти. В минюсте добавили, что в 2024 году среди общего количества украинских беженцев, прибывших в Норвегию, около 10% составляли жители шести "безопасных" областей.
Изменения в предоставлении защиты с 27 сентября будут касаться только новоприбывших украинцев в Норвегии. Для тех беженцев из Украины, которые получили защиту в Норвегии ранее, изменений не предусмотрено. Также нововведения не будут касаться людей, которым предлагается медицинская эвакуация в Норвегию (пациентов службы Medevac) и родственников, которые будут их сопровождать.
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Європейцям починає набридати, що під виглядом усталості ат вайни до них пруться всі підряд, шукати кращого життя, використовуючи тему війни як привід. Їм треба захищати всій ринок праці та національні інтереси. Звісно, цікаво, де була ця послідовність при масовому переселенні до них азіатських мігрантів, але є відчуття, що й їхніми гетто невдовзі займуться.
У Осло наголошують, що ця кількість - значно вища порівняно кількістю біженців, яких прийняли сусіди Норвегії.
Дотепер влада Норвегії надавала статус тимчасового захисту всім без винятку українцям, не беручи до уваги те, з якого саме регіону походять заявники
Норвегія надала Україні системи ППО NASAMS, артилерійські радари Arthur, протитанкові ракети Hellfire, зенітні ракети Mistral і чимало інших озброєнь. Разом з Британією Норвегія сформувала коаліцію з морської оборони України, а сотні норвезьких інструкторів навчають українських військових.
Норвегія у лютому 2023 року стала першою країною, яка затвердила багаторічну програму підтримки Нансена для України на 2023-2027 роки обсягом понад 7 млрд доларів США.
У відсотках від ВВП, виділених на підтримку України, Норвегія взагалі є світовим лідером - Осло витратило 1,6% ВВП. Данія також відправила 1,6% ВВП на допомогу Україні, проте не тільки на двосторонній основі, але й через європейські фонди.
У вересні стало відомо, що Осло виділить майже 9 млн євро на програму медичної евакуації важкопоранених українців до Європи. За словами прем'єр-міністра Йонаса Гара Стьоре, за час війни норвезькі літаки евакуювали 1931 пораненого українця - це майже половина від усіх, що були доставлені з України до Європи на лікування.
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Повномасштабна війна коли почалася?
В Івано-Франківську та Тернополю теж є кому розповісти про безпечність.
Ситі бовдури!!!
Ніхто ж не каже, які в Україні найнебезпечніші міста і місця! Чим відрізняється концентрація небезпеки на сході і на заході країни, знають усі притомні люди, і навіть питання не стоїть!
Моя репліка про інше. Про те, що в Україні немає (повторюю: НЕМАЄ) небезпечних міст, бо вона, на жаль, прострілюється уся! И депортувати чи депрівірувати сім'ї із заходу країни у часи, коли тільки-тільки поховали мирняк із Львова, Франківська...
Повторюю, на Сході пекло! Ніхто і не сперечається. Но вважати захід безпекою та глибоким тилом і повертати туда жінок і дітей - жорстока помилка. Бо там ТЕЖ небезпечно!