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Норвегия (661) помощь (7441) ранение (3360) эвакуация (2003)

Премьер-министр Норвегии Стере анонсировал новый пакет финансовой помощи для раненых украинцев

Йонас Гар Стьоре про евакуацію поранених

Норвегия выделит 100 миллионов крон на продолжение программы эвакуации тяжело раненых украинцев для лечения в Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание VG.

Отмечается, что программа включает использование специально оборудованного самолета, который выполняет функции летающей интенсивной терапии. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил, что такая программа является жизненно необходимой для тяжелораненых украинцев. Переоборудованный самолет SAS, который действует с августа 2022 года, продолжит эвакуацию до апреля 2025 года. Соглашение между Норвегией и ЕС фактически должно было закончиться в ноябре.

"Очень важно часть тяжелораненых вывозить на лечение. У нас есть самолет и экипаж, которые имеют большое международное признание, чтобы мы могли выполнять эту работу", - сказал премьер-министр Стьоре.

Почти половина всех эвакуированных тяжелобольных украинцев была перевезена именно этим самолетом, а это 1931 человек. Большинство из этих пациентов - это люди с тяжелыми раковыми заболеваниями, травмами и боевыми ранениями.

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Норвегия уже оказала помощь 400 пациентам в своих медицинских учреждениях. Премьер-министр Йонас Гар Стьоре планирует обсудить эту инициативу с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встреч на Генеральной ассамблее ООН.

Напомним, на днях стали известно, что Норвегия намерена увеличить гражданскую помощь Украине на пять миллиардов крон ($475 млн) в этом году и продлит пакет помощи до 2030 года.

Благодаря этому общий пакет помощи увеличится до 135 миллиардов крон с ранее объявленных 75 миллиардов.
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