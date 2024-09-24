Премьер-министр Норвегии Стере анонсировал новый пакет финансовой помощи для раненых украинцев

Норвегия выделит 100 миллионов крон на продолжение программы эвакуации тяжело раненых украинцев для лечения в Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание VG.

Отмечается, что программа включает использование специально оборудованного самолета, который выполняет функции летающей интенсивной терапии. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил, что такая программа является жизненно необходимой для тяжелораненых украинцев. Переоборудованный самолет SAS, который действует с августа 2022 года, продолжит эвакуацию до апреля 2025 года. Соглашение между Норвегией и ЕС фактически должно было закончиться в ноябре.

"Очень важно часть тяжелораненых вывозить на лечение. У нас есть самолет и экипаж, которые имеют большое международное признание, чтобы мы могли выполнять эту работу", - сказал премьер-министр Стьоре.

Почти половина всех эвакуированных тяжелобольных украинцев была перевезена именно этим самолетом, а это 1931 человек. Большинство из этих пациентов - это люди с тяжелыми раковыми заболеваниями, травмами и боевыми ранениями.

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Норвегия уже оказала помощь 400 пациентам в своих медицинских учреждениях. Премьер-министр Йонас Гар Стьоре планирует обсудить эту инициативу с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встреч на Генеральной ассамблее ООН.

Напомним, на днях стали известно, что Норвегия намерена увеличить гражданскую помощь Украине на пять миллиардов крон ($475 млн) в этом году и продлит пакет помощи до 2030 года.

Благодаря этому общий пакет помощи увеличится до 135 миллиардов крон с ранее объявленных 75 миллиардов.