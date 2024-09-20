Норвегия анонсировала увеличение помощи Украине на $475 млн
Норвегия намерена увеличить гражданскую помощь Украине на пять миллиардов крон ($475 млн) в этом году и продлит пакет помощи до 2030 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Благодаря этому общий пакет помощи увеличится до 135 миллиардов крон с ранее объявленных 75 миллиардов.
Скандинавская страна уже выделила 22 миллиарда крон на военную и гражданскую помощь на этот год, а дополнительные пять миллиардов крон будут направлены на "важные гражданские нужды", заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стьоре после встречи с лидерами парламента.
Для того, чтобы провести увеличенный пакет помощи через парламент, правительство левоцентристского меньшинства Стьоре потребует поддержки оппозиции, которая в значительной степени поддержала увеличение помощи Украине.
Норвегия является крупным экспортером газа и нефти и выиграла от роста цен, вызванного войной России в Украине.
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