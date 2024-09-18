Норвегия заявила, что повышенный уровень радиации вблизи границы с РФ, вероятно, вызван пожаром у Чернобыля

Норвегия заявляет, что повышенный уровень радиоактивного цезия (Cs-137), который ранее зафиксировали недалеко от арктической границы с РФ, вероятно, связан с лесным пожаром возле Чернобыля.

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Накануне во вторник, 17 сентября, управление радиационной и ядерной безопасности Норвегии (DSA) заявило, что измерило "очень низкие" уровни радиоактивного цезия недалеко от границы с РФ. По словам ведомства, с 9 по 16 сентября в Сванховде и с 5 по 12 сентября в Виксьоефьелле уровни Cs-137 были повышенными. Однако эти показатели не представляли опасности для людей или окружающей среды.

"DSA всегда обнаруживает цезий на всех станциях очистки воздуха в Норвегии, и он часто появляется из-за поднятой пыли от старых осадков после аварии на Чернобыльской АЭС. На этот раз, скорее всего, виноват лесной пожар вокруг Чернобыля", - говорится в сообщении.

Кроме этого, о несколько более высоких уровнях цезия заявило также и Финское управление по радиации и ядерной безопасности.

"Обнаруженные количества цезия "очень малы"", - заявило управление.

Власти Киева утверждают, что радиационный фон в норме

Пресс-служба КГГА сообщала, что по состоянию на утро 18 сентября, уровень загрязненности воздуха низкий, а радиационный фон находился в норме.

"Радиационный фон во всем городе - в норме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что норвежское агентство DSA обнаружило следы цезия-137 на двух станциях, которые расположены вблизи с границей с РФ.

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