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Новости
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Норвегия заявила, что повышенный уровень радиации вблизи границы с РФ, вероятно, вызван пожаром у Чернобыля

Норвегія озвучила причину підвищення радіації поблизу кордону з РФ

Норвегия заявляет, что повышенный уровень радиоактивного цезия (Cs-137), который ранее зафиксировали недалеко от арктической границы с РФ, вероятно, связан с лесным пожаром возле Чернобыля.

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Накануне во вторник, 17 сентября, управление радиационной и ядерной безопасности Норвегии (DSA) заявило, что измерило "очень низкие" уровни радиоактивного цезия недалеко от границы с РФ. По словам ведомства, с 9 по 16 сентября в Сванховде и с 5 по 12 сентября в Виксьоефьелле уровни Cs-137 были повышенными. Однако эти показатели не представляли опасности для людей или окружающей среды.

"DSA всегда обнаруживает цезий на всех станциях очистки воздуха в Норвегии, и он часто появляется из-за поднятой пыли от старых осадков после аварии на Чернобыльской АЭС. На этот раз, скорее всего, виноват лесной пожар вокруг Чернобыля", - говорится в сообщении.

Кроме этого, о несколько более высоких уровнях цезия заявило также и Финское управление по радиации и ядерной безопасности.

"Обнаруженные количества цезия "очень малы"", - заявило управление.

Власти Киева утверждают, что радиационный фон в норме

Пресс-служба КГГА сообщала, что по состоянию на утро 18 сентября, уровень загрязненности воздуха низкий, а радиационный фон находился в норме.

"Радиационный фон во всем городе - в норме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что норвежское агентство DSA обнаружило следы цезия-137 на двух станциях, которые расположены вблизи с границей с РФ.

Читайте также: Норвегия зафиксировала повышение радиации вдоль границы с Россией

Автор: 

Норвегия (699) пожар (5948) радиация (321) Чернобыль (512)


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Топ комментарии
+5
Где Чернобыль и где арктическая граница Норвегии. Там апстенку кто-то ударился?
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18.09.2024 20:02
+3
Ага, напишіть шо то вибухи пейджерів спричинили.
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18.09.2024 19:49
+2
Зовсім критичність мислення втратили!!
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18.09.2024 20:29
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ņeznal šo iz Černobiļa dym prjamo v Norvegiju popadae
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18.09.2024 19:49 Ответить
Якщо це правда, щось нагадує першотравневу демонстрацiю в Києвi
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18.09.2024 20:00 Ответить
vi dumaete UA ņemoņitorit situaciju na ČAS ?
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18.09.2024 20:02 Ответить
Я думаю, що при зелених аби була якась ЧП на Чорнобилi, то вони:
1) Брехали
2)Нiх...я не робили
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18.09.2024 20:09 Ответить
tam vrode kak sarkofag dolžen stojati , vrode rusņa ņerazrušila v 22 roku....
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18.09.2024 20:14 Ответить
Може бути.
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18.09.2024 20:18 Ответить
Ага, напишіть шо то вибухи пейджерів спричинили.
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18.09.2024 19:49 Ответить
norwegian wood
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18.09.2024 19:57 Ответить
Где Чернобыль и где арктическая граница Норвегии. Там апстенку кто-то ударился?
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18.09.2024 20:02 Ответить
Хто вс***сь?!
Невістка!
Так її вдома нема!
А он її плахта на жердці висить!
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18.09.2024 20:05 Ответить
Зовсім критичність мислення втратили!!
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18.09.2024 20:29 Ответить
 
 