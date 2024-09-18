Норвегія заявила, що підвищений рівень радіації поблизу кордону з РФ, ймовірно, спричинений пожежею біля Чорнобиля

Норвегія заявляє, що підвищений рівень радіоактивного цезію (Cs-137), який раніше зафіксували неподалік арктичного кордону з РФ, ймовірно, повʼязаний із лісовою пожежею біля Чорнобиля.

Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Напередодні у вівторок, 17 вересня, управління радіаційної та ядерної безпеки Норвегії (DSA) заявило, що виміряло "дуже низькі" рівні радіоактивного цезію неподалік кордону з РФ. За словами відомства, з 9 по 16 вересня у Сванховді та з 5 по 12 вересня у Віксьоєф'єллі рівні Cs-137 були підвищеними. Однак ці показники не становили небезпеки для людей або навколишнього середовища.

"DSA завжди виявляє цезій на всіх станціях очищення повітря в Норвегії, і він часто з’являється через піднятий пил від старих опадів після аварії на Чорнобильській АЕС. Цього разу, найімовірніше, винна лісова пожежа навколо Чорнобиля", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, про дещо вищі рівні цезію заявило також і Фінське управління з радіації та ядерної безпеки.

"Виявлені кількості цезію "дуже малі"", - заявило управління.

Влада Києва стверджує, що радіаційний фон у нормі

Пресслужба КМДА повідомляла, що станом на ранок 18 вересня, рівень забрудненості повітря низький, а радіаційний фон перебував у нормі.

"Радіаційний фон у всьому місті – в нормі", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що норвезьке агентство DSA виявило сліди цезію-137 на двох станціях, які розташовані поблизу з кордоном із РФ.

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