Норвегія зафіксувала підвищення радіації вздовж кордону з Росією

Норвезьке агентство DSA виявило сліди цезію-137 на двох станціях, які розташовані поблизу з кордоном із РФ. Наразі причина підвищення радіації невідома.

Про це пише The Barents Observer, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що радіоактивний ізотоп цезій-137, який утворюється як продукт поділу під час роботи ядерного реактора, з'явився в пробах двох станцій радіаційного спостереження Норвегії – Вікшоф’єлль і Сванховд. Підвищення радіації було виявлено в період з 5 по 16 вересня.

Представник DSA Бредо Мьоллер заявив, що рівні цезію-137 вищі за норму, але не становлять ризику для людей або навколишнього середовища. За його словами, DSA проведе більше аналізів упродовж наступних кількох днів, але очікують, що "вони також будуть на тому ж рівні".

Про присутність цезію в пробах із російської сторони наразі нічого невідомо.

Також поки не з'ясована причина появи цезію-137.

Мьоллер зауважив, що цезій може походити з лісових пожеж - коли горять старі дерева, радіоактивні елементи можуть підніматися в повітря і розноситися вітром. Ці елементи, додав він, осіли на деревах після аварії на Чорнобильській АЕС, або навіть від ядерних випробувань до 1962 року.

Ще одна версія - російські підводні човни та криголами в Баренцевому морі, які використовують ядерні реактори. Проте аналітики вважають малоймовірним те, що витік цезію-137 стався на реакторі, що працює в морі.

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Інша можливість, на їхню думку, може бути пов'язана з розробкою чи випробуваннями російської ракети з ядерним двигуном "Буревісник". Полігон для її запуску знаходиться на архіпелазі Нова Земля, де СРСР до 1990 року проводив ядерні випробування. Однак роботи на полігоні суворо засекречені, і дуже мало інформації оприлюднюється. Офіційних повідомлень про те, що "Буревісник" випробовується, немає.

Також не виключено, що радіоактивний ізотоп міг прилетіти здалеку, залежно від напрямку вітру.

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