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Новини
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Норвегія зафіксувала підвищення радіації вздовж кордону з Росією

Норвегія виявила сліди радіоактивного забруднення вздовж кордону з Росією

Норвезьке агентство DSA виявило сліди цезію-137 на двох станціях, які розташовані поблизу з кордоном із РФ. Наразі причина підвищення радіації невідома. 

Про це пише The Barents Observer, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що радіоактивний ізотоп цезій-137, який утворюється як продукт поділу під час роботи ядерного реактора, з'явився в пробах двох станцій радіаційного спостереження Норвегії – Вікшоф’єлль і Сванховд. Підвищення радіації було виявлено в період з 5 по 16 вересня.

Представник DSA Бредо Мьоллер заявив, що рівні цезію-137 вищі за норму, але не становлять ризику для людей або навколишнього середовища. За його словами, DSA проведе більше аналізів упродовж наступних кількох днів, але очікують, що "вони також будуть на тому ж рівні".

Про присутність цезію в пробах із російської сторони наразі нічого невідомо.

Також поки не з'ясована причина появи цезію-137. 

Мьоллер зауважив, що цезій може походити з лісових пожеж - коли горять старі дерева, радіоактивні елементи можуть підніматися в повітря і розноситися вітром. Ці елементи, додав він, осіли на деревах після аварії на Чорнобильській АЕС, або навіть від ядерних випробувань до 1962 року.

Ще одна версія - російські підводні човни та криголами в Баренцевому морі, які використовують ядерні реактори. Проте аналітики вважають малоймовірним те, що витік цезію-137 стався на реакторі, що працює в морі.

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Інша можливість, на їхню думку, може бути пов'язана з розробкою чи випробуваннями російської ракети з ядерним двигуном "Буревісник". Полігон для її запуску знаходиться на архіпелазі Нова Земля, де СРСР до 1990 року проводив ядерні випробування. Однак роботи на полігоні суворо засекречені, і дуже мало інформації оприлюднюється. Офіційних повідомлень про те, що "Буревісник" випробовується, немає.

Також не виключено, що радіоактивний ізотоп міг прилетіти здалеку, залежно від напрямку вітру.

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Автор: 

Норвегія (766) радіація (186) росія (65191)


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Топ коментарі
+10
Значить шось в кацапів кіздануло...
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17.09.2024 20:11
+10
недолго реял над волнамі кацапоїд з ядерним двигуном "Буревісник" .

норвеги ходові виробування "літаючого Чорнобиля" прощьолкали?
цікаво, скільки кацапських сєкрєтних ядрьоних фізіків він забрав з собою на цей раз ?
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17.09.2024 20:13
+8
це було перше русскоє прєдупрєждєніє - розсіяли стронцій над П-З рашки.
друге буде- ядрьоний вибух на Новой Зємлє, а може над Воронєжем...
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17.09.2024 20:16
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Знову кацапня " атвєтіла так как єщьо нє зналі".
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17.09.2024 20:08 Відповісти
це було перше русскоє прєдупрєждєніє - розсіяли стронцій над П-З рашки.
друге буде- ядрьоний вибух на Новой Зємлє, а може над Воронєжем...
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17.09.2024 20:16 Відповісти
Значить шось в кацапів кіздануло...
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17.09.2024 20:11 Відповісти
Ух ти! І з чим пов'язане - невідомо!!! Ну-ну..., далі буде......
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17.09.2024 20:12 Відповісти
недолго реял над волнамі кацапоїд з ядерним двигуном "Буревісник" .

норвеги ходові виробування "літаючого Чорнобиля" прощьолкали?
цікаво, скільки кацапських сєкрєтних ядрьоних фізіків він забрав з собою на цей раз ?
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17.09.2024 20:13 Відповісти
А может испытывали что-то очень не больше,для атаки по нам-Украине? Надеюсь,я ошибаюсь.
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17.09.2024 20:26 Відповісти
Оказалось что норвежцы пристрелили милашку Хвалдимира. И сказали что умер сам.)

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17.09.2024 20:26 Відповісти
...И РАСПЯЛИ, прямо в ТРУСИКАХ!
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17.09.2024 20:32 Відповісти
С путинскими шпионами разговор короткий.)
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17.09.2024 20:35 Відповісти
І підтяжки з написом "слелано в СССР" на нього вдягли, що підставити миролюбний кацапський нарот.
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17.09.2024 20:44 Відповісти
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17.09.2024 20:44 Відповісти
Черговий кацапський пепелац впав або затонув.
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17.09.2024 20:29 Відповісти
Представник DSA Бредо Мьоллер заявив, що рівні цезію-137 вищі за норму, але не становлять ризику для людей або навколишнього середовища.

Розходимся,кіна не буде.
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17.09.2024 20:37 Відповісти
це, вже ескалація, чи, лапті, не навмисно?
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17.09.2024 20:39 Відповісти
Останній раз таке було, коли "Курськ" води нахлібався.

Якби не Норвежці, то ніхто б і не знав, що там кацапській субмарині гаплик настав.
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17.09.2024 20:41 Відповісти
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17.09.2024 20:46 Відповісти
вона утонула 2?
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17.09.2024 20:53 Відповісти
''Моготе'' не там винюхує!
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17.09.2024 21:39 Відповісти
Ну і де Грета Туборг ? Де Гроссі ? Води в рот набрали, чи чогось іще ?
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17.09.2024 22:50 Відповісти
Чудова українська мова! Одна літе.ра в слові так змінює сенс. Очікує і очкує. Одна літера - і зовсім інші барви
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18.09.2024 01:07 Відповісти
 
 