У Росії різко зросли продажі вимірювачів радіації та препаратів з йодом

На російських маркетплейсах Ozon і Wildberries навесні та влітку 2022 року в кілька разів зріс продаж йодиду калію, який приймають для захисту від радіації, а також приладів для вимірювання рівня радіації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Forbes, про це свідчать дані сервісу аналітики роботи інтернет-ретейлерів Moneyplace.

Так, на маркетплейсах Ozon і Wildberries обсяг продажів йодиду калію і препаратів, що його містять, зріс на 103% у квітні порівняно з березнем 2022 року, на 40% у травні порівняно з квітнем і на 42% у липні порівняно з червнем.

Серед товарів у топі продажів на Ozon та Wildberries опинилися таблетки "Йод+Селен" бренду "Біакон", таблетки йодиду калію бренду Consumed, капсули Liquid Iodine від Maxler та капсули органічного йоду бренду GLS.

Moneyplace також вивчив динаміку продажів товарів, у назві яких є словосполучення від радіації. За його даними, за період з 1 по 22 серпня сукупний продаж дозиметрів для вимірювання радіації на Ozon і Wildberries зріс на 161% порівняно з липнем.

Читайте: Військові РФ з Запорізької АЕС були доставлені до реанімації з ознаками, ідентичними до променевої хвороби, - парамедик Бондаренко вимагає розслідувати ситуацію на ЗАЕС