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Новини
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У Росії різко зросли продажі вимірювачів радіації та препаратів з йодом

радіація

На російських маркетплейсах Ozon і Wildberries навесні та влітку 2022 року в кілька разів зріс продаж йодиду калію, який приймають для захисту від радіації, а також приладів для вимірювання рівня радіації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Forbes, про це свідчать дані сервісу аналітики роботи інтернет-ретейлерів Moneyplace.

Так, на маркетплейсах Ozon і Wildberries обсяг продажів йодиду калію і препаратів, що його містять, зріс на 103% у квітні порівняно з березнем 2022 року, на 40% у травні порівняно з квітнем і на 42% у липні порівняно з червнем.

Серед товарів у топі продажів на Ozon та Wildberries опинилися таблетки "Йод+Селен" бренду "Біакон", таблетки йодиду калію бренду Consumed, капсули Liquid Iodine від Maxler та капсули органічного йоду бренду GLS.

Moneyplace також вивчив динаміку продажів товарів, у назві яких є словосполучення від радіації. За його даними, за період з 1 по 22 серпня сукупний продаж дозиметрів для вимірювання радіації на Ozon і Wildberries зріс на 161% порівняно з липнем.

Читайте: Військові РФ з Запорізької АЕС були доставлені до реанімації з ознаками, ідентичними до променевої хвороби, - парамедик Бондаренко вимагає розслідувати ситуацію на ЗАЕС

Автор: 

радіація (186) росія (64911)


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Топ коментарі
+20
Сцутся суки. Но сделать вывод и причинно-следственных связях все равно не в состоянии. Нация патологических имбецилов.
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25.08.2022 13:53
+12
хай зеленку купують, лоба мазати
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25.08.2022 13:48
+11
Пересрали.
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25.08.2022 13:47
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Пересрали.
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25.08.2022 13:47 Відповісти
Сцутся суки. Но сделать вывод и причинно-следственных связях все равно не в состоянии. Нация патологических имбецилов.
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25.08.2022 13:53 Відповісти
хай зеленку купують, лоба мазати
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25.08.2022 13:48 Відповісти
Пусть пьют 40 капель на литр воды от вавок в голове. Может и поможет.
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25.08.2022 13:54 Відповісти
На 1 літр зеленки, 40 крапель води. Щоб гарантовано допомогло.
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25.08.2022 14:21 Відповісти
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25.08.2022 15:14 Відповісти
Дак ото ж !
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25.08.2022 13:50 Відповісти
світлячки передохли з рудого лісу?
чи до них дійшло, що радіацію змити не можна?

раша, ви більше теребунькайте ЗАЕС то вам ні йод не допоможе ні бром ні цезій з полонієм
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25.08.2022 13:52 Відповісти
На очереди рост спроса россиян на гробы.
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25.08.2022 13:53 Відповісти
Зачем?! Всё же идет по плану.
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25.08.2022 13:54 Відповісти
ааа..так то многоходовочка від пуйлаааа

налякав своїх громадян радіацією, загрозою підривів АЕС, тепер на пуйлостані збагрять склади з неліквідом приладів Гейгера і костюмів РХБЗ з протигазами і свінцовими чоботями

оце буде афера століття..

блн, треба по всім гучномовцям мацковії у часи пік врубати сирену

і попередження українською про радіо-хім загрозу

там відразу зросте попит на памперси й туалетну бумагу
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25.08.2022 13:55 Відповісти
я зовсім не заперечую те, щоб усі росіяни здохли від хвороб, пияцтва, радіації тощо..., але від аварії на ЗАЕС постраждаємо насамперед мі самі..., а це дуже погано
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25.08.2022 14:03 Відповісти
а до чого тут аварія?? я про фейки..капець у Вас мислення
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25.08.2022 14:07 Відповісти
Паніка? Добре.
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25.08.2022 13:59 Відповісти
її треба нагнітати..немає нічого страшнішого за паніку в таких ситуаціях..вони одне одного почнуть вбивати й давити за місце у сховищі..

вони до метро = а там по гучномовцям, що метро заміновано..

а у метро в СПБ ще передати, що вийшла з ладу система шлюзів у тонелях..

ото їм веселуха буде..і візитівки Патрона по поштовим ящикам
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25.08.2022 14:04 Відповісти
Технічно ми можемо нагнітати паніку хібащо через соцмережі.
Зламати гучномовці метро - гарна ідея, але складна у виконанні.
Хакери масово ламали гучномовці на День незалежності, до цього були тільки поодинокі випадки.
Щоб розповсюджувати визитівки, потрібна агентурна мережа на території росії.
Ризиковано, не варте зусиль.
І тоді вже краще замість визитівок - емблему "Азову". Причому біля дверей родин військовослужбовців. Ото справді паніку викличе.
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25.08.2022 14:26 Відповісти
Носять хутболки з пинєю, але не довіряють йому. Шо характєрно.
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25.08.2022 14:09 Відповісти
"Бояришник" - так той взагалі тепер тільки по одному флакону в руки будуть давати, і то, тільки по рецепту від психіатра.
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25.08.2022 14:13 Відповісти
po hodu Liz Truss vchora horosho napugala kozlomordih
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25.08.2022 14:18 Відповісти
А "Вимірювачів гівна в голові" не розкуповують?
А втім толку - він один хер зашкалить і правильну цифру не покаже...
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25.08.2022 14:20 Відповісти
Там і без вимірювань видно що того гівна вистачить і правнукам.
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25.08.2022 14:42 Відповісти
********** - гиена огненная, заберёт вас рабсияне с собой в могилу, фашисты они такие...Вам кацапец.
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25.08.2022 14:37 Відповісти
нажаль у кацапів ще великий запас міцності.
Як казав раніше - кацапи будуть лайно з асфальту істи аби тільки залишитись імперієй, не всі але більщість.
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25.08.2022 14:55 Відповісти
ЩО Я СКАЖУ - ДОКИ ДРГ УКРАЇНИ ЗАЛІЗНО НЕ ПЕРЕЙДУТЬ НА ТЕРИТОРІЮ МОСКОВІЇ,
ДОТИ КАЦАПИ ВИСНОВКІВ НІЯКИХ НЕ ЗРОБЛЯТЬ. ТАМ ХОЧ ВІДБАВЛЯЙ ВІЙСЬКОВИХ
ОБЄКТІВ І СКЛАДІВ, НЕ ОБОВЯЗКОВО ВБИВКАТИ "МИРНИХ" КАЦАПІВ.
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25.08.2022 14:53 Відповісти
Ёдъ.
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25.08.2022 14:54 Відповісти
**** туполобые, вы не о том думаете кацапье наивное, не о Еде , а о том ,что ваш ***** привел катастрофе всемирной .Это не говорит что нужно на десерт повседневный стакан еда , и живи припевая. Быдло ...
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25.08.2022 15:24 Відповісти
Можна їм порекомендувати йодом безпосередньо мозок мазати, напряму. Щоб вавку там підзаживити.
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25.08.2022 15:53 Відповісти
Потроху доходить чим цє панє.
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25.08.2022 21:10 Відповісти
 
 