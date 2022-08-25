У Росії різко зросли продажі вимірювачів радіації та препаратів з йодом
На російських маркетплейсах Ozon і Wildberries навесні та влітку 2022 року в кілька разів зріс продаж йодиду калію, який приймають для захисту від радіації, а також приладів для вимірювання рівня радіації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Forbes, про це свідчать дані сервісу аналітики роботи інтернет-ретейлерів Moneyplace.
Так, на маркетплейсах Ozon і Wildberries обсяг продажів йодиду калію і препаратів, що його містять, зріс на 103% у квітні порівняно з березнем 2022 року, на 40% у травні порівняно з квітнем і на 42% у липні порівняно з червнем.
Серед товарів у топі продажів на Ozon та Wildberries опинилися таблетки "Йод+Селен" бренду "Біакон", таблетки йодиду калію бренду Consumed, капсули Liquid Iodine від Maxler та капсули органічного йоду бренду GLS.
Moneyplace також вивчив динаміку продажів товарів, у назві яких є словосполучення від радіації. За його даними, за період з 1 по 22 серпня сукупний продаж дозиметрів для вимірювання радіації на Ozon і Wildberries зріс на 161% порівняно з липнем.
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чи до них дійшло, що радіацію змити не можна?
раша, ви більше теребунькайте ЗАЕС то вам ні йод не допоможе ні бром ні цезій з полонієм
налякав своїх громадян радіацією, загрозою підривів АЕС, тепер на пуйлостані збагрять склади з неліквідом приладів Гейгера і костюмів РХБЗ з протигазами і свінцовими чоботями
оце буде афера століття..
блн, треба по всім гучномовцям мацковії у часи пік врубати сирену
і попередження українською про радіо-хім загрозу
там відразу зросте попит на памперси й туалетну бумагу
вони до метро = а там по гучномовцям, що метро заміновано..
а у метро в СПБ ще передати, що вийшла з ладу система шлюзів у тонелях..
ото їм веселуха буде..і візитівки Патрона по поштовим ящикам
Зламати гучномовці метро - гарна ідея, але складна у виконанні.
Хакери масово ламали гучномовці на День незалежності, до цього були тільки поодинокі випадки.
Щоб розповсюджувати визитівки, потрібна агентурна мережа на території росії.
Ризиковано, не варте зусиль.
І тоді вже краще замість визитівок - емблему "Азову". Причому біля дверей родин військовослужбовців. Ото справді паніку викличе.
А втім толку - він один хер зашкалить і правильну цифру не покаже...
Як казав раніше - кацапи будуть лайно з асфальту істи аби тільки залишитись імперієй, не всі але більщість.
ДОТИ КАЦАПИ ВИСНОВКІВ НІЯКИХ НЕ ЗРОБЛЯТЬ. ТАМ ХОЧ ВІДБАВЛЯЙ ВІЙСЬКОВИХ
ОБЄКТІВ І СКЛАДІВ, НЕ ОБОВЯЗКОВО ВБИВКАТИ "МИРНИХ" КАЦАПІВ.