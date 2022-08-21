Військові РФ з Запорізької АЕС були доставлені до реанімації з ознаками, ідентичними до променевої хвороби, - парамедик Бондаренко вимагає розслідувати ситуацію на ЗАЕС

Військові РФ із ЗАЕС 31 липня були доставлені до військового шпиталю і знаходяться у реанімації.

Російських військових, які перебували на території Запорізької атомної станції, госпіталізовано із симптомами променевої хвороби. Щоб з’ясувати, що насправді відбувається на території ЗАЕС, потрібно негайно демілітаризувати її та віддати під контроль міжнародних організацій. Про це заявив на своїй сторінці у Facebook парамедик Богдан Бондаренко, який зараз перебуває на передовій, передає Цензор.НЕТ.

"Російські військові, які виконували завдання на Запорізькій АЕС, були доставлені до реанімації з ознаками, ідентичними до променевої хвороби. Росіяни, звісно, говорять про хімічне отруєння, але привезли поранених з атомної станції. Не кажучи взагалі про рівень довіри до російської інформації. Зараз, поки не пізно, потрібно зробити все можливе, щоб отримати правдиву картину ситуації на станції", - заявив Бондаренко.

Він зазначив, що військові із ЗАЕС 31 липня були доставлені до військового шпиталю і знаходяться у реанімації. Міністерство оборони рф поширило інформацію про те, що у постраждалих "обстеження виявило наявність органічної отрути штучного походження". Але це відбулося тоді, коли росіяни обстрілювали Запорізьку АЕС.

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"Приблизно в цей час росія і Україна обмінялися взаємними звинуваченнями в обстрілі станції. Український "Енергоатом" заявив про можливий витік радіації на ЗАЕС. При цьому "Росатом" вивів зі станції в екстреному порядку своїх співробітників, а інспекторам МАГАТЕ окупанти відмовили у доступі на станцію", - пише Бондаренко.

Парамедик вважає, що ситуація з приховуванням Росією інформації нагадує поведінку керівництва СРСР одразу після Чорнобильської трагедії.

"Щось подібне востаннє спостерігалося у перший місяць після Чорнобильської катастрофи. Керівництво СРСР відчайдушно приховувало та спотворювало правду, що призвело до катастрофічних наслідків як для здоров'я та життя мільйонів людей, так і для самої радянської влади, якій не пробачили цю брехню. Треба негайно демілітаризувати станцію та віддати її під контроль ООН, МАГАТЕ чи іншої незалежної структури. Це питання виживання. Свідомий рівня можливостей міжнародних організацій, точніше їх рівня безпорадності, але іншого поки немає", - наголосив Богдан Бондаренко.