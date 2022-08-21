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Військові РФ з Запорізької АЕС були доставлені до реанімації з ознаками, ідентичними до променевої хвороби, - парамедик Бондаренко вимагає розслідувати ситуацію на ЗАЕС

заес,аес,запорізька

Військові РФ із ЗАЕС 31 липня були доставлені до військового шпиталю і знаходяться у реанімації.

Російських військових, які перебували на території Запорізької атомної станції, госпіталізовано із симптомами променевої хвороби. Щоб з’ясувати, що насправді відбувається на території ЗАЕС, потрібно негайно демілітаризувати її та віддати під контроль міжнародних організацій. Про це заявив на своїй сторінці у Facebook парамедик Богдан Бондаренко, який зараз перебуває на передовій, передає Цензор.НЕТ.

"Російські військові, які виконували завдання на Запорізькій АЕС, були доставлені до реанімації з ознаками, ідентичними до променевої хвороби. Росіяни, звісно, говорять про хімічне отруєння, але привезли поранених з атомної станції. Не кажучи взагалі про рівень довіри до російської інформації. Зараз, поки не пізно, потрібно зробити все можливе, щоб отримати правдиву картину ситуації на станції", - заявив Бондаренко.

Він зазначив, що військові із ЗАЕС 31 липня були доставлені до військового шпиталю і знаходяться у реанімації. Міністерство оборони рф поширило інформацію про те, що у постраждалих "обстеження виявило наявність органічної отрути штучного походження". Але це відбулося тоді, коли росіяни обстрілювали Запорізьку АЕС.

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"Приблизно в цей час росія і Україна обмінялися взаємними звинуваченнями в обстрілі станції. Український "Енергоатом" заявив про можливий витік радіації на ЗАЕС. При цьому "Росатом" вивів зі станції в екстреному порядку своїх співробітників, а інспекторам МАГАТЕ окупанти відмовили у доступі на станцію", - пише Бондаренко.

Парамедик вважає, що ситуація з приховуванням Росією інформації нагадує поведінку керівництва СРСР одразу після Чорнобильської трагедії.

"Щось подібне востаннє спостерігалося у перший місяць після Чорнобильської катастрофи. Керівництво СРСР відчайдушно приховувало та спотворювало правду, що призвело до катастрофічних наслідків як для здоров'я та життя мільйонів людей, так і для самої радянської влади, якій не пробачили цю брехню. Треба негайно демілітаризувати станцію та віддати її під контроль ООН, МАГАТЕ чи іншої незалежної структури. Це питання виживання. Свідомий рівня можливостей міжнародних організацій, точніше їх рівня безпорадності, але іншого поки немає", - наголосив Богдан Бондаренко.

Автор: 

армія рф (18036) радіація (187) Запорізька АЕС (1435)


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Топ коментарі
+34
Щось вкрасти хотіли і не туди залізли. Одним словом, орки.
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21.08.2022 18:43 Відповісти
+25
хватит бред писать об АЕС. Надоел этот ******.

Все текущие реакторы в Украине водо-водяные. 14 реакторов ВВЭР-1000 и 2 реактора ВВЭР-440.

По технологии это самые безопасные серийные реакторы в мире.

Они двухконтурные. Это значит что вода контактирующая с радиоактивными элементами остается в большом таком бункере - гермооболочке. И не выходит за его пределы. Это вода первого контура.

Воду которую пускают на турбины нагревают там же в больших бочках - парогенераторах. Это вода второго контура. С водой первого они обмениваются теплом, но никогда не смешиваются.

Это кстати ключевое отличие от чернобыльской атомной - там были старые канальные реакторы одноконтурные. Без гермооболочки. Без корпуса реактора.

Что такое гермооболочка? - Это бетонный кубик 50-60 метров. С толщиной бетона около одного метра. В который плотно-плотно набиты устройства первого контура. И в самом ее центре находится сам реактор.

Реактор представляет из себя аккуратную бочку шириной 4,5 м, и высотой активной зоны 6 метров. Остальное что вы можете найти на чертежах это вспомогательные устройства.

Толщина этой бочки - 200 мм самой лучшей стали.

Важно понять - это не то канальное дерьмо что использовалось в чернобыле. Это очень компактное устройство и высоким уровнем защищенности.

Вокруг реактора много других устройств что его прикрывают.

+ ложе самого реактора

Вода первого контура всегда остается внутри гермооболочки. На крайний случай созданы системы залива всей гермооболочки холодной водой для охлаждения реактора.

Рядом есть турбинный зал - в нем низкотемпературная турбина. В ней вода второго не радиоактивного контура.

Про работу самого реактора.

Как его можно "взорвать"? - Никак.

Там низкое обогащение топлива, ******** системы защиты, двойная система управления мощностью - как через управляющие стержни, так и через раствор борной кислоты, впрыскиваемой в воду первого контура.

При любых нештатных ситуациях происходит отключение автоматикой реактора, и затем включить его можно через неделю только. Даже если попробовать - автоматика не даст этого сделать.

Да, в списки внештатных ситуаций входит так же повреждение ЛЭП от станции к потребителю. Из за этого реактор могут выключить. Это нормально и пугаться этого не стоит. Постоит и мы его снова включим.

Тепловая инерция реактора так же значительно ниже чем у чернобыльского - он остынет куда быстрее.

В качестве замедлителя в ВВЭР так же используется вода. Замедлитель нужен что бы происходила ядерная реакция. Без него - неакции не будет.

В отличии от чернобыльского реактора, в котором замедлителем были графитовые блоки, в ВВЭР реакция останавливается наглухо при любом чихе. А тем более пробитии реактора.

+ отдельно выделю что сделать из реактора атомную бомбу невозможно. Ну никак. Вообще никак - даже теоретически.

И даже если ну очень-очень постараться - отключить насосы и стараться повторить Фокусиму.. то максимум который можно получить через неделю такой возни это расплавление ядерного топлива и вытекание его в специальный поддон под реактором. Все.

Больше тут ничего не сделаешь.

Это хорошая и очень надежная технология.

Мы долго старались что бы этот реактор был максимально безопасен.

"Окей, а артиллерия или еще чего?"

Смотрите - гермооболочке похер на артиллерию. Что бы ее разбить по ней надо очень долго бить прямой наводкодкой. А потом еще пробиваться через устройства первого контура. Стальные. Никак. Просто - никак.

Случайные выстрелы и попадания гермооболочка даже не заметит.

Аналогично с бомбардировкой и другими типами урона.

Могут попасть по турбинному залу и остановить тем самым турбину. Это да. Но там нет радиоактивности.) Просто остановится блок и все.

Турбина к тому же низкотемпературна - так что разлет деталей тоже будет незначителен.

Могут попасть по градирне - это такая большая бетонная штука, высокая-высокая.

По ней сложно не попасть. Она еще из тонкого бетона, дырка будет большая... Картинка для пропаганды ********.)) Но - вот *****. Вообще *****.

Градирня сделана такой высокой только что бы увеличить тягу для охлаждения воды исходящей из конденсатора. И в основном технологическом процессе не очень задействована. Так что максимум который получится из за разрушения градини - в конденсаторе будет более теплая вода.

+ градирня то не одна))

Я честно не знаю разрабатывали ли механизмы работы АЭС с поврежденной градирней, но это возможно. Вот вообще возможно - просто брать воду из ближайшего источника и не пускать ее в замкнутый цикл, а сбрасывать обратно. Эта вода вообще никаким образом не становится радиоактивной, так что пофиг.)

Про хранилища отработанного ядерного топлива.

Да, они есть на каждой станции.

Что в самой гермооболочке, что у некоторых на территории. Не буду врать - не помню у кого кроме Хмельницкой есть отдельно стоящий ХАЯТ.

В любом случае - они очень хорошо защищены.

И для отработанного ядерного топлива так же актуальна информация что я писал в разделе про ЧАЭС - с ним очень сложно что-то сделать.

_______________________

Суммируя - даже если орки окончательно сойдут с ума и будут стараться нас запугать тем что долбанут по станции... Эти суки просто ******. Как наркоман в подъезде. Бо оно низошло до уровня животного.

А наши АЭС рассчитаны на просто чертов ад.

И мы выстоим не смотря ни на что.

Бо це наша земля. І ми нікому нічого не віддамо.

Слава Україні!

P.S.: а вообще - я психотерапевт.))

У меня на странице вы можете найти актуальную информацию по тому как управлять своим состоянием в текущих условиях и вообще. Она уже сейчас есть, а будет ее еще больше)

Да, горит. Да, стреляют. Да, хреново.

Но горит админ.корпус и корпус Г. Там есть чему гореть.

Да, могут попасть по блокам. Но как и писал ранее - максимум нам нужно будет сделать ремонт. Возможно - длительный.
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21.08.2022 18:51 Відповісти
+21
тільки забезпечте їх поліетиленовими мішками, вони більше нічого не потребують.
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21.08.2022 18:43 Відповісти
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Щось вкрасти хотіли і не туди залізли. Одним словом, орки.
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21.08.2022 18:43 Відповісти
По-любому 3.14***аси.
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21.08.2022 19:01 Відповісти
та що щось? - відходи відпрацьовані там зберігаються. Якщо зерно крали, то відходи, як сировина до ядерної зброї, не менш цінна за зерно. вантажили без дотримання техніки безпеки - ну й отримали достатньо високу дозу.
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21.08.2022 19:02 Відповісти
Це дуже оптимістичний сценарій, окурку якому чхати на своє військо залюбки Чорнобиль-2 утне аби «вьіиграть многоходовочку» …
шансів на це все меньше та меньше…

дозиметри в руки та швиденько заміри зробити!
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21.08.2022 19:42 Відповісти
Дорогенькі медики , доконайте іх там , вам не потрібно казати як ?!
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21.08.2022 21:13 Відповісти
тільки забезпечте їх поліетиленовими мішками, вони більше нічого не потребують.
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21.08.2022 18:43 Відповісти
А головне- вивезіть іх додому. Нетреба нам землю забруднювати своім сміттям.
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21.08.2022 18:51 Відповісти
У Євпаторії надвечір бавовна.
Що та як невідомо, але працює ППО.
Чекаємо на подробиці
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21.08.2022 18:44 Відповісти
наверное опять борются с продукцией с алиэкспрес.
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21.08.2022 18:46 Відповісти
Теперь ясно, что произошло на складе в Новофедоровке, беспилотник сбросил что-то
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21.08.2022 18:52 Відповісти
та да. Что-то такое килограммов на триста. Причем несколько раз. А потом вернулся в Винницу. Или в Ивано-Франковск.
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21.08.2022 19:29 Відповісти
Сльози знов заважають навіть писати-так шкода дурних кацапів...
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21.08.2022 18:44 Відповісти
Сльози знов заважають навіть писати-так шкода дурних кацапів ти забув написати радістні сльози.
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21.08.2022 19:12 Відповісти
Так,українці такі,мають співчутя.
Пішлють расєян на х.. , а потім хвилюються "чи дійшли?".
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21.08.2022 19:24 Відповісти
А вони хоч знають що це таке атомна станція? Зате вони ядерною зброєю погрожують. Якщо вибухне станція Росія постраждає ще більше ніж після Чорнобиля.
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21.08.2022 18:45 Відповісти
Звідки молоді орки можуть знати про Чорнобиль? Їх ще і в задумі не було.
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21.08.2022 18:49 Відповісти
...не было в проекте, бо тогда не на что было набухаться?
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21.08.2022 19:10 Відповісти
главно дело знать что взять и где положить непонятную хреновину в зале. А у калмыков и у прочих чувашей встроенного радиометра нет, впрочем как и мозгов.
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21.08.2022 18:45 Відповісти
Ну так писали ж не "просто так", що ще в квітні деяких "героев защиты "Рудого" леса" відправили на обстеження до білоруського республіканського радіологічного центру, а потім - відправили в Росію Що з ними зараз - невідомо Ну а це (надіюсь) - звичайний "повтор" і придурки просто полазили "не там" Бо якщо вони "натворили ділов" і радіація вирвалась за межі станції, то справи погані!
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21.08.2022 20:48 Відповісти
Дебілоїди граються з ядеркою.
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21.08.2022 18:47 Відповісти
Власне, а що Вас дивує? Уявіть собі звичайного мухосранського ваньку, який, будучи лічінусом, скурював щороку по підручнику з фізики у шкільному туалеті.
Питання на засипку: що відомо ваньці про радіацію та її вплив на людський організм?
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21.08.2022 21:34 Відповісти
А Сергей Жигулетович разве не дает ладу за облучение?
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21.08.2022 18:47 Відповісти
лады - это не по его ведомству. У кужугетовича выдают только нарты с остолом и пару важенок. Тем у кого осталась хотя бы одна рука еще за особые героические заслуги дают бубен.
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21.08.2022 19:11 Відповісти
какие проблемы прибить на нарты шильдик жигулей?
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21.08.2022 19:34 Відповісти
Світлячки, блін. Летіть тепер у свої ***** і несіть ім просвєтлєніє.
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21.08.2022 18:47 Відповісти
Щоб потім вся деревня светилась. Паследний хит на деревне. Асветления не нужно.
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21.08.2022 18:51 Відповісти
светлячки, **********...
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21.08.2022 19:11 Відповісти
хватит бред писать об АЕС. Надоел этот ******.

Все текущие реакторы в Украине водо-водяные. 14 реакторов ВВЭР-1000 и 2 реактора ВВЭР-440.

По технологии это самые безопасные серийные реакторы в мире.

Они двухконтурные. Это значит что вода контактирующая с радиоактивными элементами остается в большом таком бункере - гермооболочке. И не выходит за его пределы. Это вода первого контура.

Воду которую пускают на турбины нагревают там же в больших бочках - парогенераторах. Это вода второго контура. С водой первого они обмениваются теплом, но никогда не смешиваются.

Это кстати ключевое отличие от чернобыльской атомной - там были старые канальные реакторы одноконтурные. Без гермооболочки. Без корпуса реактора.

Что такое гермооболочка? - Это бетонный кубик 50-60 метров. С толщиной бетона около одного метра. В который плотно-плотно набиты устройства первого контура. И в самом ее центре находится сам реактор.

Реактор представляет из себя аккуратную бочку шириной 4,5 м, и высотой активной зоны 6 метров. Остальное что вы можете найти на чертежах это вспомогательные устройства.

Толщина этой бочки - 200 мм самой лучшей стали.

Важно понять - это не то канальное дерьмо что использовалось в чернобыле. Это очень компактное устройство и высоким уровнем защищенности.

Вокруг реактора много других устройств что его прикрывают.

+ ложе самого реактора

Вода первого контура всегда остается внутри гермооболочки. На крайний случай созданы системы залива всей гермооболочки холодной водой для охлаждения реактора.

Рядом есть турбинный зал - в нем низкотемпературная турбина. В ней вода второго не радиоактивного контура.

Про работу самого реактора.

Как его можно "взорвать"? - Никак.

Там низкое обогащение топлива, ******** системы защиты, двойная система управления мощностью - как через управляющие стержни, так и через раствор борной кислоты, впрыскиваемой в воду первого контура.

При любых нештатных ситуациях происходит отключение автоматикой реактора, и затем включить его можно через неделю только. Даже если попробовать - автоматика не даст этого сделать.

Да, в списки внештатных ситуаций входит так же повреждение ЛЭП от станции к потребителю. Из за этого реактор могут выключить. Это нормально и пугаться этого не стоит. Постоит и мы его снова включим.

Тепловая инерция реактора так же значительно ниже чем у чернобыльского - он остынет куда быстрее.

В качестве замедлителя в ВВЭР так же используется вода. Замедлитель нужен что бы происходила ядерная реакция. Без него - неакции не будет.

В отличии от чернобыльского реактора, в котором замедлителем были графитовые блоки, в ВВЭР реакция останавливается наглухо при любом чихе. А тем более пробитии реактора.

+ отдельно выделю что сделать из реактора атомную бомбу невозможно. Ну никак. Вообще никак - даже теоретически.

И даже если ну очень-очень постараться - отключить насосы и стараться повторить Фокусиму.. то максимум который можно получить через неделю такой возни это расплавление ядерного топлива и вытекание его в специальный поддон под реактором. Все.

Больше тут ничего не сделаешь.

Это хорошая и очень надежная технология.

Мы долго старались что бы этот реактор был максимально безопасен.

"Окей, а артиллерия или еще чего?"

Смотрите - гермооболочке похер на артиллерию. Что бы ее разбить по ней надо очень долго бить прямой наводкодкой. А потом еще пробиваться через устройства первого контура. Стальные. Никак. Просто - никак.

Случайные выстрелы и попадания гермооболочка даже не заметит.

Аналогично с бомбардировкой и другими типами урона.

Могут попасть по турбинному залу и остановить тем самым турбину. Это да. Но там нет радиоактивности.) Просто остановится блок и все.

Турбина к тому же низкотемпературна - так что разлет деталей тоже будет незначителен.

Могут попасть по градирне - это такая большая бетонная штука, высокая-высокая.

По ней сложно не попасть. Она еще из тонкого бетона, дырка будет большая... Картинка для пропаганды ********.)) Но - вот *****. Вообще *****.

Градирня сделана такой высокой только что бы увеличить тягу для охлаждения воды исходящей из конденсатора. И в основном технологическом процессе не очень задействована. Так что максимум который получится из за разрушения градини - в конденсаторе будет более теплая вода.

+ градирня то не одна))

Я честно не знаю разрабатывали ли механизмы работы АЭС с поврежденной градирней, но это возможно. Вот вообще возможно - просто брать воду из ближайшего источника и не пускать ее в замкнутый цикл, а сбрасывать обратно. Эта вода вообще никаким образом не становится радиоактивной, так что пофиг.)

Про хранилища отработанного ядерного топлива.

Да, они есть на каждой станции.

Что в самой гермооболочке, что у некоторых на территории. Не буду врать - не помню у кого кроме Хмельницкой есть отдельно стоящий ХАЯТ.

В любом случае - они очень хорошо защищены.

И для отработанного ядерного топлива так же актуальна информация что я писал в разделе про ЧАЭС - с ним очень сложно что-то сделать.

_______________________

Суммируя - даже если орки окончательно сойдут с ума и будут стараться нас запугать тем что долбанут по станции... Эти суки просто ******. Как наркоман в подъезде. Бо оно низошло до уровня животного.

А наши АЭС рассчитаны на просто чертов ад.

И мы выстоим не смотря ни на что.

Бо це наша земля. І ми нікому нічого не віддамо.

Слава Україні!

P.S.: а вообще - я психотерапевт.))

У меня на странице вы можете найти актуальную информацию по тому как управлять своим состоянием в текущих условиях и вообще. Она уже сейчас есть, а будет ее еще больше)

Да, горит. Да, стреляют. Да, хреново.

Но горит админ.корпус и корпус Г. Там есть чему гореть.

Да, могут попасть по блокам. Но как и писал ранее - максимум нам нужно будет сделать ремонт. Возможно - длительный.
показати весь коментар
21.08.2022 18:51 Відповісти
Куди тільки орки не залізуть, щоб засвітитись.
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21.08.2022 18:54 Відповісти
Дык. лаптеунтам и залазить никуда не нужно, после всяких там арзамасов. В этом плане кремлядью они не обижены.
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21.08.2022 19:05 Відповісти
молодець, скільки всього розповів
Ось я як фізик коротко відповім психотерапевту-
відходи відпрацьовані там зберігаються. Якщо зерно крали, то відходи, як сировина до ядерної зброї, не менш цінна за зерно. вантажили без дотримання техніки безпеки - ну й отримали достатньо високу дозу.
І ще невідомо - чи ті відходи кацапи вивезуть, чи розкидають у нас при відступі.
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21.08.2022 19:08 Відповісти
- Какой-то ты нервный стал... Ты у психотерапевта давно был?

- Вчера!

- Ну и как?

- Прибил таки гада!
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21.08.2022 19:09 Відповісти
Ну хоть кто то второхкал торохканым заочникам вечерникам, что ромб синий таскали от гордости при позднем бровеносце, с портфелями в магазин.
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21.08.2022 19:10 Відповісти
...вода второго контура. С водой первого они обмениваются теплом, но никогда не смешиваются... -а разве в теплообменнике, сквозь металл, первый контур со вторым не обменивается радиацией?
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21.08.2022 19:15 Відповісти
Орки заварили собі чаю окропом з другого контуру, настояним на швидких нейтронах першого контуру, і тепер світяться в темноті, як зірки кремля.
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21.08.2022 20:18 Відповісти
духопод'емно, але у світі згідно довідника існує багато типів реакторів і ніхто не вважає наш реактор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%AD%D0%A0 ВВЭР найбільш безпечним

PWR (pressurized water reactor) - водно-водяний реактор, в якому легка вода є теплоносієм і сповільнювачем (наприклад ВВЕР);
BWR (boiling water reactor) - киплячий реактор, в якому, на відміну від PWR, утворення пари, що подається на турбіни, відбувається безпосередньо в реакторі;
FBR (fast breeder reactor) - реактор-розмножувач на швидких нейтронах, що не вимагає наявності сповільнювача;
GCR (gas-cooled reactor) - газоохолоджуваний реактор. У ролі сповільнювача використовується як правило графіт;
LWGR (light water graphite reactor) - графіто-водяний реактор, наприклад РБМК;
PHWR (pressurised heavy water reactor) - важководний реактор;
HTGR (high-temperature gas-cooled) - високотемпературний газоохолоджуваний реактор;
HWGCR (heavy water-moderated, gas-cooled reactor) - газоохолоджуваний реактор з важководним сповільнювачем;
HWLWR (heavy water-moderated, boiling light-water-cooled reactor) - киплячий реактор зі сповільнювачем з важкої води;
PBMR (pebble bed modular reactor(англ.)) - модульний реактор з кульовими ТВЕЛами;
SGHWR (Steam-Generating Heavy Water Reactor) - киплячий важководний реактор.
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21.08.2022 19:17 Відповісти
Ну як відповісти... Коротко - да контуров 2 вода, натрій, сталеві теплообмінники.... але... все це для експлуатації, а не для бойових дій. Чому ***** Чернобиль - відключили один захист, а далі черга співпадінь. Тут може статися таке саме.
А по факту реактори були збудовані в 1976 і далее строк експлуатації 25 років. а тепер рахуйте... термін експлуатації 1 енергоблока продовжали на 20 років (а як ????) давали заключеня українські вчені.
Там сам бетон навколо реакторів вже фоніт.....
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21.08.2022 19:30 Відповісти
СХОЯТ є на ЗАЕС і бочек там багато. Оце головна загроза.
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21.08.2022 19:31 Відповісти
Могут попробовать вытащить ТВЭЛы (импортные) ,с них станеться.
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21.08.2022 19:33 Відповісти
если найдут чем. Главно дело, плоскогубцев возле реактора не оставлять.
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21.08.2022 20:01 Відповісти
Дякую, заспокоїв. А твоя сторінка де у ФБ чи в Твітері?
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21.08.2022 20:23 Відповісти
По твоїй рекомендації заходив на твою сторінку в ФБ. Вона пуста за винятком однієї єдиної фотки. Так шо мені здається шо ти просто гоніш

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21.08.2022 20:32 Відповісти
Вы бы предметной областью вместо лицезрения страницы в ФБ поинтересовались.
Как бывший дежурный инженер цеха ТАИ 3го блока РАЭС (СНС Володя Чигаркин), могу сказать, что чел в основном изложил правильные факты.
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21.08.2022 21:14 Відповісти
Психотерапевт-ядерщик, редкое сочетание столь разных профессий
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21.08.2022 20:47 Відповісти
Ах, ось воно як.
А диванні іксперди з Енергоатому та МАГАТЕ навіть і близько не розуміють що там і як.
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21.08.2022 20:52 Відповісти
Толщина этой бочки - 200 мм самой лучшей стали ?

ПТРК Корнет роZZія:
Боевые части: Тандемная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 кумулятивная : Масса ВВ: 4,6 кг https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Бронепробиваемость за ДЗ: - 1200 мм гомогенной брони ....

ото й усе.

а далі вмикаєте "Китайский синдром" та дивитись Фильм, который вышел в прокат в США https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 16 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1979 года , всего за несколько дней до https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%AD%D0%A1_%D0%A2%D1%80%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BB-%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4 реальных событий на АЭС Три-Майл-Айленд в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Пенсильвании .

бо всі ядерні реактори побудовані на охолодженні активної зони
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21.08.2022 20:58 Відповісти
Ок. Можно в деталях куда и как будем стрелять в реактор из ПТУРа?
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21.08.2022 21:23 Відповісти
РуZZкая обізьяна знайде спосіб як і куда пальнути.
Вот за цих ти не переживай
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22.08.2022 01:43 Відповісти
Чуєш "психотерапевт"! Тобі прислів"я відоме - "Дай дураку хрустальный член - так он и член разобьёт и руки порежет!"? Це - саме про кацапів! Задорнов казав колись правильно: "На каждую западную хитрость мы ответим своей очередной непредсказуемой глупостью!" Я знав ідіота з Пермі, який "лікував" собі хронічне запалення зубних нервів, лежачи регулярно у промені радіовисотоміра, на аеродромі В результаті поїхав додому в оцинкованій "парадці"
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21.08.2022 21:00 Відповісти
Дякую Вам , прочитала і трохи легше стало на душі ! 🙏
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21.08.2022 21:22 Відповісти
Спасибо за подробний коммент. Слава Україні!
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21.08.2022 22:08 Відповісти
Может нам еще их пожалеть?
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21.08.2022 18:52 Відповісти
Там скоріше всі отримають променеву хворобу
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21.08.2022 18:53 Відповісти
******
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21.08.2022 18:56 Відповісти
orkam? Taki da.
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21.08.2022 20:45 Відповісти
Да это трудно зацепить там, но учитывая как рашенкрысы куда только можно засовывают свой крысинный нос и любят все шмонать и грабить, вполне возможно.
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21.08.2022 18:59 Відповісти
Блин, все тока и брешут, шо у пыни в Украине ничего не получается с демилитаризацией... Да вся запихуемая в ЗАЭС техника , как эбонитовая палочка электричества , ПРЕПОЛНИЛАСЬ радиацией(демилитаризационно. О двухсотых которые сияют и ночью, я уже промолчу.
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21.08.2022 19:03 Відповісти
***** ,пусть травятся,больше-лучше
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21.08.2022 19:05 Відповісти
Я тоже на этом точку не ставлю. Замародеренные вещи , из спрятанной в ЗАЭС техники уйдут к родным. Пусть "на здоровье" пользуются.
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21.08.2022 19:07 Відповісти
вапще не хотели уезжать из запорожья, из аєс, привікли, как у себя дома жили, настолько все душевно біло и альфа с бетой так по домашнему светили...
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21.08.2022 19:18 Відповісти
🤣🤣🤣🤣
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21.08.2022 19:27 Відповісти
знать бы, это ж сколько можно было на КЮЗе ювелирки и всяких кулонов заказать с кобальтом-60.
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21.08.2022 19:38 Відповісти
тут нужна особая конструкция, как раз подойдут пустые турецкие цепи, туда засыпал, и вуаля...
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21.08.2022 19:48 Відповісти
та какая конструкция? в оправу под стекляшку пластиночку 3х3 мм, и хватит на три поколения поносить.
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21.08.2022 20:04 Відповісти
Наші їх чимось траванули чи дійсно є витік радіації ?

Я
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21.08.2022 19:29 Відповісти
Я сподіваюсь, що траванули. Це треба було давно вже зробити. Ризиковано, але людство потім віддячить.
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21.08.2022 19:31 Відповісти
контейнер с медицинским кобальтом из хранилища вынесли, и положили под скамейку, где кацапы на перекур собираются.
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21.08.2022 19:41 Відповісти
Для тех, кто на бронепоезде
Даже если там умрут ВСЕ в радиусе 100км - русские никого туда не пустят и взрывать ничего не будут.
Даже ослу ясно, что они хотят - отключить от станции Украину.
Хватит бредить !!!
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21.08.2022 19:36 Відповісти
их тупой лаптерогий "пэрсонал" не знает как работать с ячейками вестингауз. Поэтому с отключением проблемы.
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21.08.2022 19:51 Відповісти
По этой причине не выгоняют (не отпускают) украинский персонал.
Но задача у них - отключить Украину.
Сказка про взорвать - для украинского лохтората.
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21.08.2022 20:37 Відповісти
китайці втішать
вдов...
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21.08.2022 19:41 Відповісти
Мабудь уранові таблетки з ТВЕЛів замість поговиць поришивали перед дємелем.) Бо блистять)
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21.08.2022 20:02 Відповісти
Не только блестят, но еще и светятся.
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21.08.2022 20:49 Відповісти
😆
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21.08.2022 20:49 Відповісти
в морг передасню, яка реанімація?? все рівно подохнуть.
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21.08.2022 20:19 Відповісти
Карма-она девочка правильная....
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21.08.2022 20:24 Відповісти
а ті шо в рудому лісі сиділи вже здохли чи доходять?
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21.08.2022 20:47 Відповісти
Накатілі прямо із реактора. Ай маладци.
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21.08.2022 20:48 Відповісти
Та да. Там суперзащита от радиации.
Но свинья грязь всегда найдёт!
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21.08.2022 20:48 Відповісти
Побували на ЗАЕС - і "засвітилися". Що ж.., Буває...
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21.08.2022 20:59 Відповісти
на 99% муля, але яка забориста для орків на ЗАЕС !!!!

про дозіметри вони ж навіть і не чули
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21.08.2022 20:59 Відповісти
...ибо нех...
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21.08.2022 21:41 Відповісти
Треба кацабидловоякам вкинути "пасєкрєту" інфу: "хітриє укри спрятали в актівнай зонє ріактора супєр-сікрєтнаю ікспірімєнтальнаю установку - каторая дайот нівйібєннає увілічєніє члєна💪 і прімагнічіваєт німєряннає бабло🤑 к тому кто пастаїт пару часікав галяком возля ріактара!" ☢⚛ Головне вказати їм правильний шлях до реактора, і ше щоб не забули зняти із себе усі свої лахи - бо ж "ніпадєйствуєт"!! 🤣
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21.08.2022 23:45 Відповісти
Ліпший варіант ******* по мокшанським АЕС
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21.08.2022 23:50 Відповісти
"Это шта у тебя? Реактор? А я думал-сова...")
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21.08.2022 23:52 Відповісти
Прекрасно. Их надеюсь уже заменили.... И обязательно надо увеличить численность раз в 3.....
Чтобы укрфашисты дрг не пробрались.
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22.08.2022 01:18 Відповісти
Орки вирішили в такий чудний спосіб позбутися зайвої хромосоми? Все б нічого. Але якщо то в них вийде?..
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22.08.2022 03:24 Відповісти
Не вірю. издять.
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22.08.2022 08:35 Відповісти
 
 