В России резко выросли продажи измерителей радиации и препаратов с йодом

На российских маркетплейсах Ozon и Wildberries весной и летом 2022 года в несколько раз выросла продажа йодида калия, который принимают для защиты от радиации, а также приборов для измерения уровня радиации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Forbes, об этом свидетельствуют данные сервиса аналитики работы интернет-ритейлеров Moneyplace.

Так, на маркетплейсах Ozon и Wildberries объем продаж йодида калия и содержащих его препаратов вырос на 103% в апреле по сравнению с мартом 2022 года, на 40% в мае по сравнению с апрелем и на 42% в июле по сравнению с июнем.

Среди товаров в топе продаж на Ozon и Wildberries оказались таблетки "Йод+Селен" бренда "Биакон", таблетки йодида калия бренда Consumed, капсулы Liquid Iodine от Maxler и капсулы органического йода бренда GLS.

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Moneyplace также изучил динамику продаж товаров, в названии которых есть словосочетание от радиации. По его данным, за период с 1 по 22 августа совокупная продажа дозиметров для измерения радиации на Ozon и Wildberries выросла на 161% по сравнению с июлем.