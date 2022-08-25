В России резко выросли продажи измерителей радиации и препаратов с йодом
На российских маркетплейсах Ozon и Wildberries весной и летом 2022 года в несколько раз выросла продажа йодида калия, который принимают для защиты от радиации, а также приборов для измерения уровня радиации.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Forbes, об этом свидетельствуют данные сервиса аналитики работы интернет-ритейлеров Moneyplace.
Так, на маркетплейсах Ozon и Wildberries объем продаж йодида калия и содержащих его препаратов вырос на 103% в апреле по сравнению с мартом 2022 года, на 40% в мае по сравнению с апрелем и на 42% в июле по сравнению с июнем.
Среди товаров в топе продаж на Ozon и Wildberries оказались таблетки "Йод+Селен" бренда "Биакон", таблетки йодида калия бренда Consumed, капсулы Liquid Iodine от Maxler и капсулы органического йода бренда GLS.
Moneyplace также изучил динамику продаж товаров, в названии которых есть словосочетание от радиации. По его данным, за период с 1 по 22 августа совокупная продажа дозиметров для измерения радиации на Ozon и Wildberries выросла на 161% по сравнению с июлем.
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чи до них дійшло, що радіацію змити не можна?
раша, ви більше теребунькайте ЗАЕС то вам ні йод не допоможе ні бром ні цезій з полонієм
налякав своїх громадян радіацією, загрозою підривів АЕС, тепер на пуйлостані збагрять склади з неліквідом приладів Гейгера і костюмів РХБЗ з протигазами і свінцовими чоботями
оце буде афера століття..
блн, треба по всім гучномовцям мацковії у часи пік врубати сирену
і попередження українською про радіо-хім загрозу
там відразу зросте попит на памперси й туалетну бумагу
вони до метро = а там по гучномовцям, що метро заміновано..
а у метро в СПБ ще передати, що вийшла з ладу система шлюзів у тонелях..
ото їм веселуха буде..і візитівки Патрона по поштовим ящикам
Зламати гучномовці метро - гарна ідея, але складна у виконанні.
Хакери масово ламали гучномовці на День незалежності, до цього були тільки поодинокі випадки.
Щоб розповсюджувати визитівки, потрібна агентурна мережа на території росії.
Ризиковано, не варте зусиль.
І тоді вже краще замість визитівок - емблему "Азову". Причому біля дверей родин військовослужбовців. Ото справді паніку викличе.
А втім толку - він один хер зашкалить і правильну цифру не покаже...
Як казав раніше - кацапи будуть лайно з асфальту істи аби тільки залишитись імперієй, не всі але більщість.
ДОТИ КАЦАПИ ВИСНОВКІВ НІЯКИХ НЕ ЗРОБЛЯТЬ. ТАМ ХОЧ ВІДБАВЛЯЙ ВІЙСЬКОВИХ
ОБЄКТІВ І СКЛАДІВ, НЕ ОБОВЯЗКОВО ВБИВКАТИ "МИРНИХ" КАЦАПІВ.