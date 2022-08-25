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В России резко выросли продажи измерителей радиации и препаратов с йодом

радіація

На российских маркетплейсах Ozon и Wildberries весной и летом 2022 года в несколько раз выросла продажа йодида калия, который принимают для защиты от радиации, а также приборов для измерения уровня радиации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Forbes, об этом свидетельствуют данные сервиса аналитики работы интернет-ритейлеров Moneyplace.

Так, на маркетплейсах Ozon и Wildberries объем продаж йодида калия и содержащих его препаратов вырос на 103% в апреле по сравнению с мартом 2022 года, на 40% в мае по сравнению с апрелем и на 42% в июле по сравнению с июнем.

Среди товаров в топе продаж на Ozon и Wildberries оказались таблетки "Йод+Селен" бренда "Биакон", таблетки йодида калия бренда Consumed, капсулы Liquid Iodine от Maxler и капсулы органического йода бренда GLS.

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Moneyplace также изучил динамику продаж товаров, в названии которых есть словосочетание от радиации. По его данным, за период с 1 по 22 августа совокупная продажа дозиметров для измерения радиации на Ozon и Wildberries выросла на 161% по сравнению с июлем.

Автор: 

радиация (321) россия (95361)


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Топ комментарии
+20
Сцутся суки. Но сделать вывод и причинно-следственных связях все равно не в состоянии. Нация патологических имбецилов.
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25.08.2022 13:53
+12
хай зеленку купують, лоба мазати
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25.08.2022 13:48
+11
Пересрали.
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25.08.2022 13:47
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Пересрали.
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25.08.2022 13:47 Ответить
Сцутся суки. Но сделать вывод и причинно-следственных связях все равно не в состоянии. Нация патологических имбецилов.
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25.08.2022 13:53 Ответить
хай зеленку купують, лоба мазати
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25.08.2022 13:48 Ответить
Пусть пьют 40 капель на литр воды от вавок в голове. Может и поможет.
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25.08.2022 13:54 Ответить
На 1 літр зеленки, 40 крапель води. Щоб гарантовано допомогло.
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25.08.2022 14:21 Ответить
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25.08.2022 15:14 Ответить
Дак ото ж !
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25.08.2022 13:50 Ответить
світлячки передохли з рудого лісу?
чи до них дійшло, що радіацію змити не можна?

раша, ви більше теребунькайте ЗАЕС то вам ні йод не допоможе ні бром ні цезій з полонієм
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25.08.2022 13:52 Ответить
На очереди рост спроса россиян на гробы.
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25.08.2022 13:53 Ответить
Зачем?! Всё же идет по плану.
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25.08.2022 13:54 Ответить
ааа..так то многоходовочка від пуйлаааа

налякав своїх громадян радіацією, загрозою підривів АЕС, тепер на пуйлостані збагрять склади з неліквідом приладів Гейгера і костюмів РХБЗ з протигазами і свінцовими чоботями

оце буде афера століття..

блн, треба по всім гучномовцям мацковії у часи пік врубати сирену

і попередження українською про радіо-хім загрозу

там відразу зросте попит на памперси й туалетну бумагу
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25.08.2022 13:55 Ответить
я зовсім не заперечую те, щоб усі росіяни здохли від хвороб, пияцтва, радіації тощо..., але від аварії на ЗАЕС постраждаємо насамперед мі самі..., а це дуже погано
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25.08.2022 14:03 Ответить
а до чого тут аварія?? я про фейки..капець у Вас мислення
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25.08.2022 14:07 Ответить
Паніка? Добре.
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25.08.2022 13:59 Ответить
її треба нагнітати..немає нічого страшнішого за паніку в таких ситуаціях..вони одне одного почнуть вбивати й давити за місце у сховищі..

вони до метро = а там по гучномовцям, що метро заміновано..

а у метро в СПБ ще передати, що вийшла з ладу система шлюзів у тонелях..

ото їм веселуха буде..і візитівки Патрона по поштовим ящикам
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25.08.2022 14:04 Ответить
Технічно ми можемо нагнітати паніку хібащо через соцмережі.
Зламати гучномовці метро - гарна ідея, але складна у виконанні.
Хакери масово ламали гучномовці на День незалежності, до цього були тільки поодинокі випадки.
Щоб розповсюджувати визитівки, потрібна агентурна мережа на території росії.
Ризиковано, не варте зусиль.
І тоді вже краще замість визитівок - емблему "Азову". Причому біля дверей родин військовослужбовців. Ото справді паніку викличе.
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25.08.2022 14:26 Ответить
Носять хутболки з пинєю, але не довіряють йому. Шо характєрно.
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25.08.2022 14:09 Ответить
"Бояришник" - так той взагалі тепер тільки по одному флакону в руки будуть давати, і то, тільки по рецепту від психіатра.
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25.08.2022 14:13 Ответить
po hodu Liz Truss vchora horosho napugala kozlomordih
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25.08.2022 14:18 Ответить
А "Вимірювачів гівна в голові" не розкуповують?
А втім толку - він один хер зашкалить і правильну цифру не покаже...
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25.08.2022 14:20 Ответить
Там і без вимірювань видно що того гівна вистачить і правнукам.
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25.08.2022 14:42 Ответить
********** - гиена огненная, заберёт вас рабсияне с собой в могилу, фашисты они такие...Вам кацапец.
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25.08.2022 14:37 Ответить
нажаль у кацапів ще великий запас міцності.
Як казав раніше - кацапи будуть лайно з асфальту істи аби тільки залишитись імперієй, не всі але більщість.
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25.08.2022 14:55 Ответить
ЩО Я СКАЖУ - ДОКИ ДРГ УКРАЇНИ ЗАЛІЗНО НЕ ПЕРЕЙДУТЬ НА ТЕРИТОРІЮ МОСКОВІЇ,
ДОТИ КАЦАПИ ВИСНОВКІВ НІЯКИХ НЕ ЗРОБЛЯТЬ. ТАМ ХОЧ ВІДБАВЛЯЙ ВІЙСЬКОВИХ
ОБЄКТІВ І СКЛАДІВ, НЕ ОБОВЯЗКОВО ВБИВКАТИ "МИРНИХ" КАЦАПІВ.
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25.08.2022 14:53 Ответить
Ёдъ.
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25.08.2022 14:54 Ответить
**** туполобые, вы не о том думаете кацапье наивное, не о Еде , а о том ,что ваш ***** привел катастрофе всемирной .Это не говорит что нужно на десерт повседневный стакан еда , и живи припевая. Быдло ...
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25.08.2022 15:24 Ответить
Можна їм порекомендувати йодом безпосередньо мозок мазати, напряму. Щоб вавку там підзаживити.
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25.08.2022 15:53 Ответить
Потроху доходить чим цє панє.
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25.08.2022 21:10 Ответить
 
 