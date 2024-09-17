Норвегия зафиксировала повышение радиации вдоль границы с Россией

Норвежское агентство DSA обнаружило следы цезия-137 на двух станциях, которые расположены вблизи с границей с РФ. Сейчас причина повышения радиации неизвестна.

Об этом пишет The Barents Observer, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что радиоактивный изотоп цезий-137, который образуется как продукт деления во время работы ядерного реактора, появился в пробах двух станций радиационного наблюдения Норвегии - Викшофьелль и Сванховд. Повышение радиации было обнаружено в период с 5 по 16 сентября.

Представитель DSA Бредо Меллер заявил, что уровни цезия-137 выше нормы, но не представляют риска для людей или окружающей среды. По его словам, DSA проведет больше анализов в течение следующих нескольких дней, но ожидают, что "они также будут на том же уровне".

О присутствии цезия в пробах с российской стороны пока ничего неизвестно.

Также пока не выяснена причина появления цезия-137.

Меллер отметил, что цезий может происходить из лесных пожаров - когда горят старые деревья, радиоактивные элементы могут подниматься в воздух и разноситься ветром. Эти элементы, добавил он, осели на деревьях после аварии на Чернобыльской АЭС, или даже от ядерных испытаний до 1962 года.

Еще одна версия - российские подводные лодки и ледоколы в Баренцевом море, которые используют ядерные реакторы. Однако аналитики считают маловероятным то, что утечка цезия-137 произошла на реакторе, работающем в море.

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Другая вероятность, по их мнению, может быть связана с разработкой или испытаниями российской ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Полигон для ее запуска находится на архипелаге Новая Земля, где СССР до 1990 года проводил ядерные испытания. Однако работы на полигоне строго засекречены, и очень мало информации обнародуется. Официальных сообщений о том, что "Буревестник" испытывается, нет.

Также не исключено, что радиоактивный изотоп мог прилететь издалека, в зависимости от направления ветра.

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