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Норвегия зафиксировала повышение радиации вдоль границы с Россией

Норвегія виявила сліди радіоактивного забруднення вздовж кордону з Росією

Норвежское агентство DSA обнаружило следы цезия-137 на двух станциях, которые расположены вблизи с границей с РФ. Сейчас причина повышения радиации неизвестна.

Об этом пишет The Barents Observer, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что радиоактивный изотоп цезий-137, который образуется как продукт деления во время работы ядерного реактора, появился в пробах двух станций радиационного наблюдения Норвегии - Викшофьелль и Сванховд. Повышение радиации было обнаружено в период с 5 по 16 сентября.

Представитель DSA Бредо Меллер заявил, что уровни цезия-137 выше нормы, но не представляют риска для людей или окружающей среды. По его словам, DSA проведет больше анализов в течение следующих нескольких дней, но ожидают, что "они также будут на том же уровне".

О присутствии цезия в пробах с российской стороны пока ничего неизвестно.

Также пока не выяснена причина появления цезия-137.

Меллер отметил, что цезий может происходить из лесных пожаров - когда горят старые деревья, радиоактивные элементы могут подниматься в воздух и разноситься ветром. Эти элементы, добавил он, осели на деревьях после аварии на Чернобыльской АЭС, или даже от ядерных испытаний до 1962 года.

Еще одна версия - российские подводные лодки и ледоколы в Баренцевом море, которые используют ядерные реакторы. Однако аналитики считают маловероятным то, что утечка цезия-137 произошла на реакторе, работающем в море.

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Другая вероятность, по их мнению, может быть связана с разработкой или испытаниями российской ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Полигон для ее запуска находится на архипелаге Новая Земля, где СССР до 1990 года проводил ядерные испытания. Однако работы на полигоне строго засекречены, и очень мало информации обнародуется. Официальных сообщений о том, что "Буревестник" испытывается, нет.

Также не исключено, что радиоактивный изотоп мог прилететь издалека, в зависимости от направления ветра.

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Автор: 

Норвегия (698) радиация (321) россия (95546)


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Топ комментарии
+10
Значить шось в кацапів кіздануло...
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17.09.2024 20:11
+10
недолго реял над волнамі кацапоїд з ядерним двигуном "Буревісник" .

норвеги ходові виробування "літаючого Чорнобиля" прощьолкали?
цікаво, скільки кацапських сєкрєтних ядрьоних фізіків він забрав з собою на цей раз ?
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17.09.2024 20:13
+8
це було перше русскоє прєдупрєждєніє - розсіяли стронцій над П-З рашки.
друге буде- ядрьоний вибух на Новой Зємлє, а може над Воронєжем...
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17.09.2024 20:16
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Правила форума Совет форумчан
Знову кацапня " атвєтіла так как єщьо нє зналі".
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17.09.2024 20:08 Ответить
це було перше русскоє прєдупрєждєніє - розсіяли стронцій над П-З рашки.
друге буде- ядрьоний вибух на Новой Зємлє, а може над Воронєжем...
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17.09.2024 20:16 Ответить
Значить шось в кацапів кіздануло...
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17.09.2024 20:11 Ответить
Ух ти! І з чим пов'язане - невідомо!!! Ну-ну..., далі буде......
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17.09.2024 20:12 Ответить
недолго реял над волнамі кацапоїд з ядерним двигуном "Буревісник" .

норвеги ходові виробування "літаючого Чорнобиля" прощьолкали?
цікаво, скільки кацапських сєкрєтних ядрьоних фізіків він забрав з собою на цей раз ?
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17.09.2024 20:13 Ответить
А может испытывали что-то очень не больше,для атаки по нам-Украине? Надеюсь,я ошибаюсь.
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17.09.2024 20:26 Ответить
Оказалось что норвежцы пристрелили милашку Хвалдимира. И сказали что умер сам.)

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17.09.2024 20:26 Ответить
...И РАСПЯЛИ, прямо в ТРУСИКАХ!
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17.09.2024 20:32 Ответить
С путинскими шпионами разговор короткий.)
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17.09.2024 20:35 Ответить
І підтяжки з написом "слелано в СССР" на нього вдягли, що підставити миролюбний кацапський нарот.
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17.09.2024 20:44 Ответить
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17.09.2024 20:44 Ответить
Черговий кацапський пепелац впав або затонув.
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17.09.2024 20:29 Ответить
Представник DSA Бредо Мьоллер заявив, що рівні цезію-137 вищі за норму, але не становлять ризику для людей або навколишнього середовища.

Розходимся,кіна не буде.
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17.09.2024 20:37 Ответить
це, вже ескалація, чи, лапті, не навмисно?
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17.09.2024 20:39 Ответить
Останній раз таке було, коли "Курськ" води нахлібався.

Якби не Норвежці, то ніхто б і не знав, що там кацапській субмарині гаплик настав.
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17.09.2024 20:41 Ответить
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17.09.2024 20:46 Ответить
вона утонула 2?
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17.09.2024 20:53 Ответить
''Моготе'' не там винюхує!
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17.09.2024 21:39 Ответить
Ну і де Грета Туборг ? Де Гроссі ? Води в рот набрали, чи чогось іще ?
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17.09.2024 22:50 Ответить
Чудова українська мова! Одна літе.ра в слові так змінює сенс. Очікує і очкує. Одна літера - і зовсім інші барви
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18.09.2024 01:07 Ответить
 
 