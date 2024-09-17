РФ провела успешный запуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" "в интересах Минобороны"
Воздушно-космические силы России провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космическими аппаратами с космодрома "Плесецк", расположенного в Архангельской области РФ.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, запуск состоялся в 10:00 17 сентября. Пуск был произведен боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил России.
Космические аппараты, которые были на борту, отправлены в космос "в интересах Министерства обороны РФ". Однако в оборонном ведомстве агрессора не уточнили цели миссии.
Отметим, что космодром "Плесецк" является одним из ключевых объектов для запуска военных спутников и других космических аппаратов.
Справочно о ракете-носителе "Ангара 1.2"
"Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, которые создаются на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями.
Семейство ракет включает ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.
"Ангара-1.2" предназначена для вывода на орбиту различных космических аппаратов, в том числе спутников связи, разведки и навигации.
Предыдущий пуск легкой "Ангары" с космодрома "Плесецк" был выполнен в 2022 году.
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Офіційно "енергія" впала самам.
НЕ офіційно її збили біля Австралії. Бойовий розрахунок Ф15 випустив протиспутникову ракету.
Був не українофоб зараз Верх Головнокомандуючим, кров з носу наладив би випуск ракет середньої і великої дальності щоб накривати і КБ росії у тому числі, але ж у нас полудурок - українофоб за президента.