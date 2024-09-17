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РФ провела успешный запуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" "в интересах Минобороны"

Росія запустила ракету-носій Ангара-1.2

Воздушно-космические силы России провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космическими аппаратами с космодрома "Плесецк", расположенного в Архангельской области РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, запуск состоялся в 10:00 17 сентября. Пуск был произведен боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил России.

Космические аппараты, которые были на борту, отправлены в космос "в интересах Министерства обороны РФ". Однако в оборонном ведомстве агрессора не уточнили цели миссии.

Отметим, что космодром "Плесецк" является одним из ключевых объектов для запуска военных спутников и других космических аппаратов.

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Справочно о ракете-носителе "Ангара 1.2"

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, которые создаются на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями.

Семейство ракет включает ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

"Ангара-1.2" предназначена для вывода на орбиту различных космических аппаратов, в том числе спутников связи, разведки и навигации.

Росія запустила ракету-носій Ангара-1.2

Предыдущий пуск легкой "Ангары" с космодрома "Плесецк" был выполнен в 2022 году.

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Автор: 

ракеты (3569) россия (95526) Минобороны рф (930)


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Топ комментарии
+7
Ангара - це ПЕРША ракета-носій цивільного призначення, яку розробили без участі Корольова, який помер ще в далекому 1966 році.
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17.09.2024 11:55
+6
Мабуть, теж, з допомогою технологій з Південьмашу
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17.09.2024 12:06
+6
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17.09.2024 12:10
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17.09.2024 11:43 Ответить
Тепер будуть несамовито "сцять кип"ятком у стелю" - нарешті вдалося! Вони ту "Ангару" три десятки років будували!
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17.09.2024 11:46 Ответить
Ти віриш, що Гагарін літав у Космос???
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17.09.2024 12:32 Ответить
Бачу, що віриш російській пропаганді. А може й сам...того...
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17.09.2024 13:12 Ответить
у вас в мухосранскє, чмо лапотне новонароджене. а нарахунок перейменування так вас усрускіх вафлістів переіменують із врєменнє живих в постійно здохлі.
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17.09.2024 12:45 Ответить
Я так розумію - ти у нас із "ждунів"? "Путин - приди! Путин - введи!"? Що таке "Морський старт" - чув? Кацапи свого такого не створили - космодром "Восточний" так і стоїть А наш "морський коссмодром" вже був майже готовий І щоб не дать Україні вирваться вперед - вони спочатку туди "влізли" з своєю участю - а потім його загубили!
Не подобається "нєзалєжна"? Збирай манатки і ****** у "Вяликую Рассию"!!!
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17.09.2024 12:52 Ответить
ЯК "Восточний" працює? "Тримає територію" та жере ресурси?
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17.09.2024 13:26 Ответить
Гляньте на дату реєстрації цього тєла. Воно ж - кацап-новорег.
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17.09.2024 21:35 Ответить
Ангара - це ПЕРША ракета-носій цивільного призначення, яку розробили без участі Корольова, який помер ще в далекому 1966 році.
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17.09.2024 11:55 Ответить
Мабуть, теж, з допомогою технологій з Південьмашу
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17.09.2024 12:06 Ответить
...Інформація надається на правах реклами міністерства війни *************.
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17.09.2024 12:07 Ответить
Лазери в космос завезли? Десь про таке вони раніше патякали. А супутники-шпигуни це вже точно!
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17.09.2024 12:09 Ответить
Ракета "енергія" під час свого першого старту повинна була вивести на орбіту бойову космічну станцію з лазерною установкою великої потужності. Станція мала назву "Скіф". Вже на другому оберті навколо планети вона повинна була уразити дві мішені на 10ГНІЦ полігоні: мішень наземну і мішень повітряну.
Офіційно "енергія" впала самам.
НЕ офіційно її збили біля Австралії. Бойовий розрахунок Ф15 випустив протиспутникову ракету.
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17.09.2024 15:07 Ответить
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17.09.2024 12:10 Ответить
Успешно это если на старте не рванула?
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17.09.2024 12:10 Ответить
Про це https://t.me/mod_russia/43486 повідомила пресслужба Міноборони РФ
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17.09.2024 12:18 Ответить
Ще ранувато кацапів списувати з рахунків - хоч і болотяні мавпи, а дещо вміють робити...
Був не українофоб зараз Верх Головнокомандуючим, кров з носу наладив би випуск ракет середньої і великої дальності щоб накривати і КБ росії у тому числі, але ж у нас полудурок - українофоб за президента.
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17.09.2024 12:23 Ответить
Розумово відсталим виборціям під час віни не вистачило кловунів. Це трагедія.
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17.09.2024 14:54 Ответить
Центральный полигон на архипелаге Новая Земля полностью готов к возможному возобновлению ядерных испытаний, вся инфраструктура полигона находится в исправном состоянии. Об этом заявил начальник центрального ядерного полигона России на Новой Земле Андрей Синицын.
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17.09.2024 12:34 Ответить
Этому проекту более 30 лет и он материально убыточный - есть средства доставки в несколько раз дешевле.
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17.09.2024 13:32 Ответить
ага, а що ми запустили?
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17.09.2024 13:39 Ответить
крейсер мацква на дно
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17.09.2024 14:28 Ответить
СРСР перед тим як здохнути теж ракети запускав. Навіть "Буран" побудував у відповідь американським шатлам. Нехай палять капусту, якої в них кастратофічно не вистачає на підтримку вялічія...
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17.09.2024 13:34 Ответить
 
 