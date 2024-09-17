РФ провела успешный запуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" "в интересах Минобороны"

Воздушно-космические силы России провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космическими аппаратами с космодрома "Плесецк", расположенного в Архангельской области РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, запуск состоялся в 10:00 17 сентября. Пуск был произведен боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил России.

Космические аппараты, которые были на борту, отправлены в космос "в интересах Министерства обороны РФ". Однако в оборонном ведомстве агрессора не уточнили цели миссии.

Отметим, что космодром "Плесецк" является одним из ключевых объектов для запуска военных спутников и других космических аппаратов.

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Справочно о ракете-носителе "Ангара 1.2"

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, которые создаются на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями.

Семейство ракет включает ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

"Ангара-1.2" предназначена для вывода на орбиту различных космических аппаратов, в том числе спутников связи, разведки и навигации.

Предыдущий пуск легкой "Ангары" с космодрома "Плесецк" был выполнен в 2022 году.

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