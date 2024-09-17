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РФ провела успішний запуск ракети-носія "Ангара-1.2" "в інтересах Міноборони"

Росія запустила ракету-носій Ангара-1.2

Повітряно-космічні сили Росії провели успішний пуск ракети-носія "Ангара-1.2" з космічними апаратами з космодрому "Плесецьк", що розташований в Архангельській області РФ.

Про це повідомила пресслужба Міноборони РФ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, запуск відбувся о 10:00 17 вересня. Пуск був проведений бойовим розрахунком космічних військ Повітряно-космічних сил Росії.

Космічні апарати, що були на борту, відправлені в космос "в інтересах Міністерства оборони РФ". Однак в оборонному відомстві агресора не уточнили цілі місії.

Зазначимо, що космодром "Плесецьк" є одним із ключових об'єктів для запуску військових супутників та інших космічних апаратів.

Росія запустила ракету-носій Ангара-1.2

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Довідково про ракету-носій "Ангара 1.2"

"Ангара" - сімейство російських ракет-носіїв модульного типу різної вантажопідйомності, які створюють на основі універсальних ракетних модулів із киснево-гасовими двигунами.

Сімейство ракет включає ракети-носії від легкого до важкого класів у діапазоні вантажопідйомності від 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низькій навколоземній орбіті.

"Ангара-1.2" призначена для виведення на орбіту різних космічних апаратів, зокрема супутників зв'язку, розвідки й навігації.

Росія запустила ракету-носій Ангара-1.2

Попередній пуск легкої "Ангари" з космодрому "Плесецьк" було виконано 2022 року.

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Автор: 

ракети (4023) росія (65191) Міноборони рф (708)


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Топ коментарі
+7
Ангара - це ПЕРША ракета-носій цивільного призначення, яку розробили без участі Корольова, який помер ще в далекому 1966 році.
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17.09.2024 11:55
+6
Мабуть, теж, з допомогою технологій з Південьмашу
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17.09.2024 12:06
+6
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17.09.2024 12:10
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17.09.2024 11:43 Відповісти
Тепер будуть несамовито "сцять кип"ятком у стелю" - нарешті вдалося! Вони ту "Ангару" три десятки років будували!
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17.09.2024 11:46 Відповісти
Ти віриш, що Гагарін літав у Космос???
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17.09.2024 12:32 Відповісти
Бачу, що віриш російській пропаганді. А може й сам...того...
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17.09.2024 13:12 Відповісти
у вас в мухосранскє, чмо лапотне новонароджене. а нарахунок перейменування так вас усрускіх вафлістів переіменують із врєменнє живих в постійно здохлі.
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17.09.2024 12:45 Відповісти
Я так розумію - ти у нас із "ждунів"? "Путин - приди! Путин - введи!"? Що таке "Морський старт" - чув? Кацапи свого такого не створили - космодром "Восточний" так і стоїть А наш "морський коссмодром" вже був майже готовий І щоб не дать Україні вирваться вперед - вони спочатку туди "влізли" з своєю участю - а потім його загубили!
Не подобається "нєзалєжна"? Збирай манатки і ****** у "Вяликую Рассию"!!!
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17.09.2024 12:52 Відповісти
ЯК "Восточний" працює? "Тримає територію" та жере ресурси?
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17.09.2024 13:26 Відповісти
Гляньте на дату реєстрації цього тєла. Воно ж - кацап-новорег.
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17.09.2024 21:35 Відповісти
Ангара - це ПЕРША ракета-носій цивільного призначення, яку розробили без участі Корольова, який помер ще в далекому 1966 році.
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17.09.2024 11:55 Відповісти
Мабуть, теж, з допомогою технологій з Південьмашу
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17.09.2024 12:06 Відповісти
...Інформація надається на правах реклами міністерства війни *************.
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17.09.2024 12:07 Відповісти
Лазери в космос завезли? Десь про таке вони раніше патякали. А супутники-шпигуни це вже точно!
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17.09.2024 12:09 Відповісти
Ракета "енергія" під час свого першого старту повинна була вивести на орбіту бойову космічну станцію з лазерною установкою великої потужності. Станція мала назву "Скіф". Вже на другому оберті навколо планети вона повинна була уразити дві мішені на 10ГНІЦ полігоні: мішень наземну і мішень повітряну.
Офіційно "енергія" впала самам.
НЕ офіційно її збили біля Австралії. Бойовий розрахунок Ф15 випустив протиспутникову ракету.
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17.09.2024 15:07 Відповісти
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17.09.2024 12:10 Відповісти
Успешно это если на старте не рванула?
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17.09.2024 12:10 Відповісти
Про це https://t.me/mod_russia/43486 повідомила пресслужба Міноборони РФ
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17.09.2024 12:18 Відповісти
Ще ранувато кацапів списувати з рахунків - хоч і болотяні мавпи, а дещо вміють робити...
Був не українофоб зараз Верх Головнокомандуючим, кров з носу наладив би випуск ракет середньої і великої дальності щоб накривати і КБ росії у тому числі, але ж у нас полудурок - українофоб за президента.
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17.09.2024 12:23 Відповісти
Розумово відсталим виборціям під час віни не вистачило кловунів. Це трагедія.
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17.09.2024 14:54 Відповісти
Центральный полигон на архипелаге Новая Земля полностью готов к возможному возобновлению ядерных испытаний, вся инфраструктура полигона находится в исправном состоянии. Об этом заявил начальник центрального ядерного полигона России на Новой Земле Андрей Синицын.
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17.09.2024 12:34 Відповісти
Этому проекту более 30 лет и он материально убыточный - есть средства доставки в несколько раз дешевле.
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17.09.2024 13:32 Відповісти
ага, а що ми запустили?
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17.09.2024 13:39 Відповісти
крейсер мацква на дно
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17.09.2024 14:28 Відповісти
СРСР перед тим як здохнути теж ракети запускав. Навіть "Буран" побудував у відповідь американським шатлам. Нехай палять капусту, якої в них кастратофічно не вистачає на підтримку вялічія...
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17.09.2024 13:34 Відповісти
 
 