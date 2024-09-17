РФ провела успішний запуск ракети-носія "Ангара-1.2" "в інтересах Міноборони"
Повітряно-космічні сили Росії провели успішний пуск ракети-носія "Ангара-1.2" з космічними апаратами з космодрому "Плесецьк", що розташований в Архангельській області РФ.
Про це повідомила пресслужба Міноборони РФ, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, запуск відбувся о 10:00 17 вересня. Пуск був проведений бойовим розрахунком космічних військ Повітряно-космічних сил Росії.
Космічні апарати, що були на борту, відправлені в космос "в інтересах Міністерства оборони РФ". Однак в оборонному відомстві агресора не уточнили цілі місії.
Зазначимо, що космодром "Плесецьк" є одним із ключових об'єктів для запуску військових супутників та інших космічних апаратів.
Довідково про ракету-носій "Ангара 1.2"
"Ангара" - сімейство російських ракет-носіїв модульного типу різної вантажопідйомності, які створюють на основі універсальних ракетних модулів із киснево-гасовими двигунами.
Сімейство ракет включає ракети-носії від легкого до важкого класів у діапазоні вантажопідйомності від 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низькій навколоземній орбіті.
"Ангара-1.2" призначена для виведення на орбіту різних космічних апаратів, зокрема супутників зв'язку, розвідки й навігації.
Попередній пуск легкої "Ангари" з космодрому "Плесецьк" було виконано 2022 року.
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Офіційно "енергія" впала самам.
НЕ офіційно її збили біля Австралії. Бойовий розрахунок Ф15 випустив протиспутникову ракету.
Був не українофоб зараз Верх Головнокомандуючим, кров з носу наладив би випуск ракет середньої і великої дальності щоб накривати і КБ росії у тому числі, але ж у нас полудурок - українофоб за президента.