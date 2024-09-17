РФ провела успішний запуск ракети-носія "Ангара-1.2" "в інтересах Міноборони"

Повітряно-космічні сили Росії провели успішний пуск ракети-носія "Ангара-1.2" з космічними апаратами з космодрому "Плесецьк", що розташований в Архангельській області РФ.

Про це повідомила пресслужба Міноборони РФ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, запуск відбувся о 10:00 17 вересня. Пуск був проведений бойовим розрахунком космічних військ Повітряно-космічних сил Росії.

Космічні апарати, що були на борту, відправлені в космос "в інтересах Міністерства оборони РФ". Однак в оборонному відомстві агресора не уточнили цілі місії.

Зазначимо, що космодром "Плесецьк" є одним із ключових об'єктів для запуску військових супутників та інших космічних апаратів.

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Довідково про ракету-носій "Ангара 1.2"

"Ангара" - сімейство російських ракет-носіїв модульного типу різної вантажопідйомності, які створюють на основі універсальних ракетних модулів із киснево-гасовими двигунами.

Сімейство ракет включає ракети-носії від легкого до важкого класів у діапазоні вантажопідйомності від 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низькій навколоземній орбіті.

"Ангара-1.2" призначена для виведення на орбіту різних космічних апаратів, зокрема супутників зв'язку, розвідки й навігації.

Попередній пуск легкої "Ангари" з космодрому "Плесецьк" було виконано 2022 року.

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