Норвегія анонсувала збільшення допомоги Україні на $475 млн

Норвегія має намір збільшити цивільну допомогу Україні на п'ять мільярдів крон ($475 млн) цього року і продовжить пакет допомоги до 2030 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Завдяки цьому загальний пакет допомоги збільшиться до 135 мільярдів крон з раніше оголошених 75 мільярдів.

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Скандинавська країна вже виділила 22 мільярда крон на військову і цивільну допомогу на цей рік, а додаткові п'ять мільярдів крон будуть спрямовані на "важливі цивільні потреби", заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре після зустрічі з лідерами парламенту.

Для того, щоб провести збільшений пакет допомоги через парламент, уряд лівоцентристської меншості Стьоре потребуватиме підтримки опозиції, яка значною мірою підтримала збільшення допомоги Україні.

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Норвегія є великим експортером газу та нафти і виграла від зростання цін, спричиненого війною Росії в Україні.