Україна і Норвегія реалізують два спільні проєкти з ядерної безпеки

Цього року ядерні регулятори України та Норвегії розпочали реалізацію двох нових спільних проєктів.

Про це повідомили в Державній інспекції ядерного регулювання України, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що 18 вересня 2024 року під час 68-ї Генеральної конференції МАГАТЕ у Відні відбулася робоча зустріч голови Держатомрегулювання – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олега Корікова та генерального директора Норвезького агентства з радіаційної та ядерної безпеки (DSA) Пера Странда. Під час зустрічі очільники національних ядерних регуляторів України та Норвегії обговорили стан реалізації низки спільних проєктів, два з яких розпочато в 2024 році.

Спільні проєкти України і Норвегії

Як зазначається, перший проєкт - NORM – це спільна робота над регламентом безпечного поводження з неядерними природними радіоактивними матеріалами.

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"Цей комплексний проект охоплює широкий спектр аспектів, спрямованих на аналіз промислових підприємств, які генерують неядерні природні радіоактивні матеріали, проведення аналізу наявних недоліків у цій сфері в Україні. Результатом реалізації цього проєкту має стати розробка чотирьох нормативно-правових документів, які будуть застосовуватися в нашій державі", - йдеться в повідомленні.

Другий проєкт – ARGOS – передбачає передачу відповідного програмного забезпечення та проведення навчання українських фахівців з метою посилення системи аварійної готовності та реагування на радіаційні аварії.

Повідомляється, що цей проєкт перебуває на стадії реалізації: тривають навчання та налаштування програмного забезпечення.

"Хочу висловити велику вдячність DSA, яке залишається одним з найбільш надійних наших партнерів, за постійну підтримку Держатомрегулювання, що є особливо важливим в умовах повномасштабного вторгнення РФ в Україну, яке триває та створює серйозні виклики як для України, так і загалом для світової спільноти. Ми впевнено можемо говорити про ефективність нашої співпраці, адже це підтверджено низкою успішно реалізованих спільних проєктів", - наголосив Коріков.

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Співпраця Держатомрегулювання та DSA

Історія співпраці Держатомрегулювання та DSA розпочалася в 2014 році. Спільні проєкти Держатомрегулювання та DSA, які були розпочаті після 24 лютого 2022 року, охоплюють такі важливі напрямки: