Украина и Норвегия реализуют два совместных проекта по ядерной безопасности

В этом году ядерные регуляторы Украины и Норвегии начали реализацию двух новых совместных проектов.

Об этом сообщили в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что 18 сентября 2024 года во время 68-й Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене состоялась рабочая встреча председателя Госатомрегулирования - главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олега Корикова и генерального директора Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности (DSA) Пера Странда. Во время встречи руководители национальных ядерных регуляторов Украины и Норвегии обсудили состояние реализации ряда совместных проектов, два из которых начаты в 2024 году.

Совместные проекты Украины и Норвегии

Как отмечается, первый проект - NORM - это совместная работа над регламентом безопасного обращения с неядерными природными радиоактивными материалами.

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"Этот комплексный проект охватывает широкий спектр аспектов, направленных на анализ промышленных предприятий, генерирующих неядерные природные радиоактивные материалы, проведение анализа имеющихся недостатков в этой сфере в Украине. Результатом реализации этого проекта должна стать разработка четырех нормативно-правовых документов, которые будут применяться в нашем государстве", - говорится в сообщении.

Второй проект - ARGOS - предусматривает передачу соответствующего программного обеспечения и проведение обучения украинских специалистов с целью усиления системы аварийной готовности и реагирования на радиационные аварии.

Сообщается, что этот проект находится на стадии реализации: продолжаются обучение и настройка программного обеспечения.

"Хочу выразить большую благодарность DSA, которое остается одним из самых надежных наших партнеров, за постоянную поддержку Госатомрегулирования, что особенно важно в условиях полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое продолжается и создает серьезные вызовы как для Украины, так и в целом для мирового сообщества. Мы уверенно можем говорить об эффективности нашего сотрудничества, ведь это подтверждено рядом успешно реализованных совместных проектов", - отметил Кориков.

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Сотрудничество Госатомрегулирования и DSA

История сотрудничества Госатомрегулирования и DSA началась в 2014 году. Совместные проекты Госатомрегулирования и DSA, которые были начаты после 24 февраля 2022 года, охватывают такие важные направления: