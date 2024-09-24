Прем’єр-міністр Норвегії Стьоре анонсував новий пакет фінансової допомоги для поранених українців

Норвегія виділить 100 мільйонів крон на продовження програми евакуації тяжко поранених українців для лікування у Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання VG.

Зазначається, що програма включає використання спеціально обладнаного літака, який виконує функції літаючої інтенсивної терапії. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що така програма є життєво необхідною для важкопоранених українців. Переобладнаний літак SAS, який діє з серпня 2022 року, продовжить евакуацію до квітня 2025 року. Угода між Норвегією та ЄС фактично мала закінчитися в листопаді.

"Дуже важливо частину важкопоранених вивозити на лікування. У нас є літак і екіпаж, які мають велике міжнародне визнання, щоб ми могли виконувати цю роботу", – сказав прем’єр-міністр Стьоре.

Майже половина всіх евакуйованих важкохворих українців була перевезена саме цим літаком, а це 1931 людина. Більшість із цих пацієнтів – це люди із важкими раковими захворюваннями, травмами та бойовими пораненнями.

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Норвегія вже надала допомогу 400 пацієнтам у своїх медичних установах. Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре планує обговорити цю ініціативу з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічей на Генеральній асамблеї ООН.

Нагадаємо, днями стали відомо, що Норвегія має намір збільшити цивільну допомогу Україні на п'ять мільярдів крон ($475 млн) цього року і продовжить пакет допомоги до 2030 року.

Завдяки цьому загальний пакет допомоги збільшиться до 135 мільярдів крон з раніше оголошених 75 мільярдів.