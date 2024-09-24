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Прем’єр-міністр Норвегії Стьоре анонсував новий пакет фінансової допомоги для поранених українців

Йонас Гар Стьоре про евакуацію поранених

Норвегія виділить 100 мільйонів крон на продовження програми евакуації тяжко поранених українців для лікування у Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання VG.

Зазначається, що програма включає використання спеціально обладнаного літака, який виконує функції літаючої інтенсивної терапії. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що така програма є життєво необхідною для важкопоранених українців. Переобладнаний літак SAS, який діє з серпня 2022 року, продовжить евакуацію до квітня 2025 року. Угода між Норвегією та ЄС фактично мала закінчитися в листопаді.

"Дуже важливо частину важкопоранених вивозити на лікування. У нас є літак і екіпаж, які мають велике міжнародне визнання, щоб ми могли виконувати цю роботу", – сказав прем’єр-міністр Стьоре.

Майже половина всіх евакуйованих важкохворих українців була перевезена саме цим літаком, а це 1931 людина. Більшість із цих пацієнтів – це люди із важкими раковими захворюваннями, травмами та бойовими пораненнями.

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Норвегія вже надала допомогу 400 пацієнтам у своїх медичних установах. Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре планує обговорити цю ініціативу з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічей на Генеральній асамблеї ООН.

Нагадаємо, днями стали відомо, що  Норвегія має намір збільшити цивільну допомогу Україні на п'ять мільярдів крон ($475 млн) цього року і продовжить пакет допомоги до 2030 року. 

Завдяки цьому загальний пакет допомоги збільшиться до 135 мільярдів крон з раніше оголошених 75 мільярдів.

Автор: 

Норвегія (768) допомога (8367) поранення (2805) евакуація (2317)


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